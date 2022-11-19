Мастерица превращает монеты в кельтские кольца

Сюзанна поделилась, что увлекается монетами ещё с детства - её всегда очаровывали символы и чеканки на ирландских монетах, которые собирала ее мать. Годы спустя она превратила свою страсть в любимое дело, и создала маленькое производство, где переплавляет монеты в кольца. Теперь у неё тысячи клиентов со всего мира, которые заказывают кольца из различных монеток.