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Мастерица превращает монеты в кельтские кольца

Мастерица превращает монеты в кельтские кольца

Автор:
19 ноября 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: до и после   искусство   мастерство   монетки   монеты   переплав   своими руками   творчество   украшения   фото   
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Переплавить можно почти всё что угодно, но плавление монет - особое искусство. Мастерица из Ирландии по имени Сюзанна Филлипс (Celtic Coin Craft) превращает монеты в интересные кольца в кельтском стиле. Недавно она показала любопытные шаги процесса создания колец. Взглянем на эту магию!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   искусство   мастерство   монетки   монеты   переплав   своими руками   творчество   украшения   фото   
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5  комментариев
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25k
Юрий Час назад
"плавление монет - особое искусство."
"состав металла должен быть подходящим для плавления." - в каком месте произошло плавление металла монеты?
Может все же это отжиг?
Цветные металлы и сплавы отжигаются для снятия внутренних напряжений, снижения хрупкости и повышения пластичности.
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966
Вир Норин 48 минут назад
А искусство в чём? Несколько простых технологичных процедур, которым можно обучить всех у кого есть руки.
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4k
Frank Borman Час назад
Умышленное уничтожение денежных знаков страны - уголовное преступление.
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