Мастерица превращает монеты в кельтские кольца

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Переплавить можно почти всё что угодно, но плавление монет - особое искусство. Мастерица из Ирландии по имени Сюзанна Филлипс (Celtic Coin Craft) превращает монеты в интересные кольца в кельтском стиле. Недавно она показала любопытные шаги процесса создания колец. Взглянем на эту магию!
Сюзанна поделилась, что увлекается монетами ещё с детства - её всегда очаровывали символы и чеканки на ирландских монетах, которые собирала ее мать. Годы спустя она превратила свою страсть в любимое дело, и создала маленькое производство, где переплавляет монеты в кольца. Теперь у неё тысячи клиентов со всего мира, которые заказывают кольца из различных монеток.
Мастерица рассказала, что оказывается, не каждая монета может стать ювелирным изделием. “Монета должна быть в хорошем состоянии, правильных размеров, и состава металла должен быть подходящим для плавления. Превращение монеты в кольцо - это тонкий процесс, требующий медленной и тщательной работы. Поэтому так важно сразу оценить металл - иначе монета расколется, и процесс окажется бесполезным".
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Сначала мастер пробивает отверстие в центре монеты. Затем использует огонь, чтобы разогреть металл и сделать его пригодным для работы. После этого начинается тонкая работа - женщина медленно растягивает монету, используя различные инструменты, придавая ей форму кольца. При этом важная задача мастера - сохранить рисунки, цифры и знаки с монеты, чтобы остались все важные детали.
Получается совершенно новое изделие, которое хранит свою особенную историю. Клиенты Сюзанны часто заказывают кольца в память о чём-то. Например, один из последних заказчиков попросил выплавить кольцо из монеты в честь его умершего отца. "Он канадец, и хотел сделать кольцо из канадской монеты, изготовленной в год рождения его отца - 1962," - рассказала мастер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"состав металла должен быть подходящим для плавления." - в каком месте произошло плавление металла монеты?
Может все же это отжиг?
Цветные металлы и сплавы отжигаются для снятия внутренних напряжений, снижения хрупкости и повышения пластичности.