13 умельцев, которые ни за что не выбросят вещь, если ее можно своими руками переделать

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Иногда вещь настолько любимая, что избавляться от нее не хочется даже по прошествии времени. Тогда за дело берутся рукастые люди, готовые подарить вторую жизнь старым вещам. Мастера переделок в этом после!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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