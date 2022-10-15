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13 умельцев, которые ни за что не выбросят вещь, если ее можно своими руками переделать

13 умельцев, которые ни за что не выбросят вещь, если ее можно своими руками переделать

Автор:
15 октября 2022 10:02
Сообщество : Фабрика идей
Метки: до и после   идеи   интересно   переделка вещей   своими руками   утилизация   
1060
14

Иногда вещь настолько любимая, что избавляться от нее не хочется даже по прошествии времени. Тогда за дело берутся рукастые люди, готовые подарить вторую жизнь старым вещам. Мастера переделок в этом после!

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Источник:

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Метки: до и после   идеи   интересно   переделка вещей   своими руками   утилизация   
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3  комментария
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2
pmdawn 42 минуты назад
это сколько барабанщиков надо убить
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5k
salim777 5 минут назад
Последняя фотка - хрень какая-то. И велик страшный и столешница страшная. Как будто просто хлам в кучу свалили.
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4k
perekrestok 48 минут назад
если руки растут из нужного места, голова на месте и есть желание то много чего можно сделать из окружающих нас вещей. Ну и чтобы хозяева не стыдились показывать и носить то, что сделали своими руками.
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