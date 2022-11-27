Лучший разведчик, которого так и не смогли разоблачить

Необычная история Яна Черняка, который стал прототипом Штирлица.
Ян Черняк - человек, который смог добыть для СССР немецкий план «Барбаросса», разработки ядерного оружия США и даже умудрился переслать образец урана-235. А главное, при таких достижениях ему еще удалось уйти от раскрытия.
Если сложить все его достижения и объем полученных данных, то, вероятно, в отечественной истории не было более эффективного разведчика.
Черняк стал одним из прототипов Штирлица. Писатель Юлиан Семенов когда писал свой знаменитый роман «Семнадцати мгновений весны» встречался и интервьюировал Черняка.
Если смотреть на его автобиографию, то это вообще просто переводчик, подрабатывающий частными курсами. Давайте узнаем, кем же был этот загадочный Ян Черняк.
Вундеркинд и сирота
Ян (Янкель Пинхусович) родился в Черновцах. Сейчас это территория юго-запада Украины, а на тот момент - Австро-Венгрия. Его родители погибли во время Первой мировой войны, когда он был еще ребенком. Детство он провел в приюте.
Из-за невероятных умственных способностей к 16 годам он говорил на 6 языках: родном немецком и идиш, чешском, мадьярском, румынском и украинском. В пражском Высшем технологическом училище он смог выучить еще и английский. Спортивная подготовка не отставала от умственной — он занимался рукопашным боем.
Ян учился в Политехническом институте в Берлине, где вступил в Коммунистическую партию Германии и после встречи с представителем советской военной разведки подписал согласие сотрудничать. Хорошо, что советская разведка не прошла мимо ценного кадра. Ведь Ян был, одновременно, и талантлив и идейно убежден. Перспективный юноша, что и показала дальнейшая история.
Ввел наших в окружение Гитлера
Вернувшись с учебы в Германию, он начал работать на советскую разведку и организовал нелегальную разведсеть. Интересный факт, что для прикрытия деятельности он поступил в университет и лишь после поступления оказалось, что учеба платная. Пришлось помимо симуляции учебной деятельности, руководства разведсетью еще влезать в долги, брать любую подработку и играть в шахматы на деньги.
В это время он проходил службу в румынской армии, в штабе кавалерийского полка в звании сержанта, имел доступ к секретным документам и передавал их содержание в Советский Союз.
В это время Ян помог советскому разведчику Александру Доброву проникнуть в гитлеровское окружение. С помощью своих агентов он смог пустить слух, якобы фашистская партия в Советском Союзе растет как на дрожжах. Тогда Александра Доброва пригласили для общения в высокие круги. И с его помощью в СССР выяснили реальные планы Гитлера относительно нашей страны.
В 1935 году в Бельгии был задержан коммунист который очень много знал про работу Черняка и нашему герою пришлось отбыть в Советский Союз, где он обучался языку и познавал азы разведки в спец. школе. В 1936 году его отправили в Швейцарию.
В автобиографии он указывает, что с февраля 1935 года по ноябрь 1938-го работал референтом-переводчиком в библиотеке высших технических заведений Праги.
Уникальная разведсеть
Будучи в Швейцарии Ян начал создавать сеть нелегальной резидентуры «Крона». Никто из участников сети не встречался между собой, все общение происходило через посыльных. Тогда в его распоряжении были очень ценные люди.
Например, немецкий финансист, который снабдил Черняка реквизитами банковских счетов сотрудников вермахта. Или девушка, работавшая в конструкторском бюро вместе с отцом. Она умудрялась передавать чертежи новых моделей танков.
В 1937 году была завербована актриса Марика Рёкк, творчество которой так любил министр пропаганды Йозеф Геббельс.
Она выманивала различную информацию во время светских бесед с окружением Геббельса. Ян также завербовал актрису Ольгу Чехову, которая была подругой Евы Браун.
Ян Черняк создал очень сложное шифрование. Даже если враги и перехватывали сообщения, они никак не могли расшифровать послания. Ему приписывают и виртуозную работу с документами, печатями и фотоснимками.
К 1941 году в рядах информаторов Яна числилось 35 человек, 20 из которых были завербованы им лично. Там были разные люди, в том числе сотрудники гестапо, абвера и вермахта.
В начале июня 1941 именно у Черняка появилась копия плана Барбаросса, которую он смог отправить в СССР. Тогда этому документу Москва особого внимания не придала. Зато статус Черняка сильно вырос. И всей информации от него придавалось большое значение.
В 1943 году Черняк переслал в Советский Союз очень важный план.
Ян смог предоставить руководству подробности операции «Цитадель». Это очень помогло планированию, так как удалось понять тактику Германии на Курской дуге. Более того Черняк выслал в Москву информацию о новых танках - «Тигр» и «Пантера».
В 1942 году Черняк смог убедить работать на него физика Аллана Мея, который тогда был участником разработки атомной бомбы. Так для Советского Союза стала доступна информация о схемах и действии уранового реактора, технологии получения плутония и устройств для разделения изотопов урана.
Но и это не всё. Черняк передавал кучу материалов про вооружение, технику, разработки. За раз передавалось по тысяче страниц.
«Крона» существовала 11 лет и по подсчетам сэкономила своими данными и информацией для Советского Союза десятки миллионов долларов.
Удивительно, что у «Кроны» за все 11 лет и при таком масштабе деятельности не было ни одного провала. Западные спецслужбы так и не смогли найти ни одной зацепки, чтобы установить каналы, по которым утекает секретная информация.
Обычно, в арсенале вербовщика много способов завербовать ценного агента: шантаж, подкуп или иные корыстные мотивы. Ян Черняк нередко использовал иной инструмент - находил тех, кто сочувствовал коммунистическим идеям.
Поразительное качество работы!
Работа в США и закат карьеры
В 1945 году в США рассекретили советского агента Николая Заботина. Тогда было решено послать туда Яна Черняка.
Здесь помогли старые связи Яна с Алланом Меем. С помощью этого сотрудничества Черняку удалось передать образец урана-235 и раздобыть копию доклада Энрико Ферми.
И, видимо, Ян смог бы принести стране еще много пользы если бы не завелся предатель в своем отечестве.
Через три дня после окончания Второй мировой начальник шифровального отдела Советского посольства в Канаде Игорь Гузенко передал Канаде секретные документы. Там была информация о советской агентуре и, в частности, о деятельности Аллана Мея. Возник риск, что по всей цепочке дойдут и до нашего агента. Черняк был вынужден отбыть в СССР в тайнике на военном корабле.
С оперативной работой было покончено.
После 1946 года он получил гражданство СССР. Далее Черняк в статусе вольнонаемного занял пост референта в ГРУ и работал переводчиком в ТАСС.
Но след из истории советской разведки Ян Черняк уже исчезнуть не мог. Перед написанием «Семнадцати мгновений весны» с Яном лично встречался писатель Юлиан Семенов.
Ян получил звание Героя Российской Федерации лишь в 1995 году, за 10 дней до смерти от остановки сердца в больнице. Ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Источник:
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"которого разоблачили дважды"?
в статье же прямо указано 1935 год ему пришлось бежать в Союз и в 1945 опять пришлось бежать в Союз
В разведке всегда все разоблачения или кого-то близкого арестовали, либо свои сдали