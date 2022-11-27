Лучший разведчик, которого так и не смогли разоблачить

Черняк стал одним из прототипов Штирлица. Писатель Юлиан Семенов когда писал свой знаменитый роман «Семнадцати мгновений весны» встречался и интервьюировал Черняка.

Если смотреть на его автобиографию, то это вообще просто переводчик, подрабатывающий частными курсами. Давайте узнаем, кем же был этот загадочный Ян Черняк.

Вундеркинд и сирота

Ян (Янкель Пинхусович) родился в Черновцах. Сейчас это территория юго-запада Украины, а на тот момент - Австро-Венгрия. Его родители погибли во время Первой мировой войны, когда он был еще ребенком. Детство он провел в приюте.

Из-за невероятных умственных способностей к 16 годам он говорил на 6 языках: родном немецком и идиш, чешском, мадьярском, румынском и украинском. В пражском Высшем технологическом училище он смог выучить еще и английский. Спортивная подготовка не отставала от умственной — он занимался рукопашным боем.

Ян учился в Политехническом институте в Берлине, где вступил в Коммунистическую партию Германии и после встречи с представителем советской военной разведки подписал согласие сотрудничать. Хорошо, что советская разведка не прошла мимо ценного кадра. Ведь Ян был, одновременно, и талантлив и идейно убежден. Перспективный юноша, что и показала дальнейшая история.

Ввел наших в окружение Гитлера

Вернувшись с учебы в Германию, он начал работать на советскую разведку и организовал нелегальную разведсеть. Интересный факт, что для прикрытия деятельности он поступил в университет и лишь после поступления оказалось, что учеба платная. Пришлось помимо симуляции учебной деятельности, руководства разведсетью еще влезать в долги, брать любую подработку и играть в шахматы на деньги.

В это время он проходил службу в румынской армии, в штабе кавалерийского полка в звании сержанта, имел доступ к секретным документам и передавал их содержание в Советский Союз.

В это время Ян помог советскому разведчику Александру Доброву проникнуть в гитлеровское окружение. С помощью своих агентов он смог пустить слух, якобы фашистская партия в Советском Союзе растет как на дрожжах. Тогда Александра Доброва пригласили для общения в высокие круги. И с его помощью в СССР выяснили реальные планы Гитлера относительно нашей страны.

В 1935 году в Бельгии был задержан коммунист который очень много знал про работу Черняка и нашему герою пришлось отбыть в Советский Союз, где он обучался языку и познавал азы разведки в спец. школе. В 1936 году его отправили в Швейцарию.

В автобиографии он указывает, что с февраля 1935 года по ноябрь 1938-го работал референтом-переводчиком в библиотеке высших технических заведений Праги.

Уникальная разведсеть

Будучи в Швейцарии Ян начал создавать сеть нелегальной резидентуры «Крона». Никто из участников сети не встречался между собой, все общение происходило через посыльных. Тогда в его распоряжении были очень ценные люди.

Например, немецкий финансист, который снабдил Черняка реквизитами банковских счетов сотрудников вермахта. Или девушка, работавшая в конструкторском бюро вместе с отцом. Она умудрялась передавать чертежи новых моделей танков.

В 1937 году была завербована актриса Марика Рёкк, творчество которой так любил министр пропаганды Йозеф Геббельс.