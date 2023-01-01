7 детей к 24 годам. Добрая принцесса плакала на свадьбе, но честно выполнила долг

Клод Французская родилась в середине осени 1499 г. в семье короля Франции Людовика XII. Ее необычное мужское имя дала ей ее мать — королева Анна Бретонская.
Помощь святого Клода
У Анны, видимо из-за близкородственных связей предков, были какие-то проблемы со здоровьем. У королевы постоянно случались выкидыши, а родившиеся дети покидали этот свет в младенчестве. Жаждущая иметь наследников Анна наконец решила совершить паломничество к могиле Святого Клода.
После этого путешествия у королевы родилась девочка, которую и решили назвать в честь святого, откликнувшегося на мольбы. Принцесса Клод родилась с проблемами со здоровьем, но организм ее оказался крепким и она, в отличие от предыдущих детей Анны, пережила младенчество.
Любимая дочь
Конечно, Анна и Людовик души не чаяли в своей единственной на тот момент дочери. Клод баловали и окружали роскошью. У принцессы было множество подружек — ее ровесниц, дочерей знатных семей Франции. Девочка получила отличное образование и в последующем славилась как умом, так и изящностью манер и речи. Единственным ребенком в семье Анна оставалась целых 11 лет, пока не родилась ее сестра — принцесса Рене.
Невестой Клод считалась более чем завидной. Но родители никак не могли достичь согласия в том, кто женится на их любимой дочери, когда она подрастет.
Жених Карл
Отец, еще когда Клод исполнилось только 2 года, пообещал ее руку принцу Карлу, который в будущем должен был стать императором Священной римской империи Карлом V. Самому Карлу на тот момент был всего примерно 1 год. Сосватал дочь Людовик за Карла, скорее всего, по просьбе королевы Анны. Никаких особых выгод для Франции этот брак не сулил.
Дело в том, что Анна хотела сделать Клод единоличной наследницей своего герцогства Бретань. Сыновей королева Людовику не родила. Принцессы же по тогдашним законам наследовать трон Франции не могли.
Взошедший на престол после Людовика король забрал бы Бретань вместе с Францией себе. Поэтому Анна стремилась отделить Бретань от Франции и сделать ее независимым герцогством. Выйдя за Карла, Клод получила бы Бретань и смогла бы править ей самостоятельно.
Страшная Хуана Безумная
В 1501 г. родители Карла Хуана Безумная и Филипп Красивый лично приехали знакомиться с семьей невесты сына во дворец к Людовику. По легенде, во время этого визита произошло событие, которое французы в последующем признали за знаковое.
Королева Анна приказала принести из детской двухлетнюю Клод, чтобы показать ее Хуане и Филиппу. Когда сидящая на руках у гувернантки Клод увидела Хуану, она чего-то очень испугалась и начала сильно кричать и плакать. Анне пришлось приказать гувернантке унести дочь обратно в детскую.
Хуана Безумная, как известно, получила такое прозвище неспроста. После смерти Филиппа она начала вести себя очень странно и родственникам даже пришлось заточить ее в замке более, чем на 40 лет. Малолетнего жениха Анны Карла в последующем воспитала его тетушка, сестра Филиппа - Маргарита Савойская.
Решение Людовика
Как бы там ни было, королева Анна была очень довольна заключенным брачным контрактом дочери. По этому договору в случае кончины Людовика без наследников мужского пола, Клод получала в наследство не только Бретань, но и герцогство Милан, Неаполь, Бургундию, герцогство Блуа и Асти.
Несколько лет все было спокойно. Но в 1505 г. король вдруг передумал и изменил судьбу своей дочери навсегда. Людовик сильно заболел и решил, что умирает. Страдающий король приказал привести к нему 6-летнюю Клод, чтобы попрощаться с ней и подарить ей символические меч и копье.
После этого Людовик заявил, что Клод должна как можно быстрее выйти замуж за сына его двоюродного брата Карла Ангулемского - Франциска Валуа. При этом Людовик запретил Клод покидать пределы Франции до замужества.
Франциск Валуа был единственным наследником Людовика мужского пола. Именно он должен был занять трон Франции после кончины отца Клод. И считается, что решение о браке Франциска со своей дочерью Людовик принял, желая как можно сильнее обезопасить Францию и французский престол после своего ухода.
Выдать замуж Клод за Франциска король решил втайне от Анны. Когда королева узнала о новом брачном контракте дочери, она пришла в ярость. Но поделать Анна уже ничего не могла. Из-за запрета Клод выезжать из Франции королева даже не имела возможности увезти дочь и спрятать ее на время в Бретани.
Французская знать, узнав о новом жених Клод, вспоминала о случае с Хуаной Безумной на сватовстве и радовалась тому, что мужем принцессы станет не Карл V, а их соотечественник-француз.
Слезы принцессы на свадьбе
В 1514 г. королева Анна умерла из-за заболевания костей. Сохранились свидетельства того, что Клод очень скорбела по матери и была просто безутешна. Через четыре месяца после похорон Анны принцесса вышла замуж за Франциска Валуа. По легенде, на своей свадьбе Клод выглядела печальной и постоянно плакала.
Муж провел с принцессой ночь и после этого покинул ее, чтобы продолжить предаваться развлечениям. Франциск был страшным бабником и уехал от жены после свадьбы ради другой женщины.
Некрасивая жена
Сохранились свидетельства того, что Франциск не любил свою супругу. Клод обладала изящными манерами и была очень доброй девушкой. Однако красавицей ее назвать было нельзя.
Как и у матери, у принцессы были проблемы с костями. Клод прихрамывала, была невысокой и худой. К тому же у нее было небольшое косоглазие и она сильно сутулилась из-за больной спины. Рядом со своим огромным мужем Клод выглядела совсем крохотной. Видимо, такая внешность отталкивала мужа и заставляла его искать утешений на стороне.
После смерти матери Клод стала герцогиней Бретонской. Бретань осталась объединенной с Францией. Через год после ухода Анны Людовик, женившись напоследок еще раз, также покинул этот мир, не оставив наследников мужского пола.
На трон Франции взошел муж Клод Франциск I Валуа. Через некоторое время Фарнциск попросил Клод передать управление Бретанью ему навечно. Королева на это ответила согласием. Единственное, Клод все же отказалась сделать Бретань полностью частью французской территории. Королева решила на всякий случай оставить герцогство в наследство не мужу, а детям.
В последующем Франциск, не стесняясь, постоянно заводил фавориток и продвигал их при французском дворе. Клод жила в тени своего мужа и его матери Луизы Свойской. Клод, в отличие от ее младшей сестры Рене, никогда не проявляла интереса к политике и даже не особо интересовалась наследством матери.
Анна Болейн при французском дворе
Интересно, что одной из фрейлин Клод была юная Анна Болейн. Анна в последующем стала едва ли не самой знаменитой английской королевой и вошла в историю как жена Генриха VIII, казненная им за измену. Болейн, скорее всего, была переводчицей Клод при приеме английских послов.
Семь детей за 9 лет
Франциск не любил свою жену, но тем не менее королева честно выполнила свой долг и родила ему семерых детей. Постоянные беременности, однако, еще больше испортили фигуру Клод. Она располнела и начала болеть. Придворные, несмотря на ее доброту и хорошее отношение ко всем, посмеивались над ней и ее странной фигурой.
Не защищала невестку и мать Франциска - Луиза Савойская. Наоборот при каждом удобном случае королева-мать старалась уколоть Клод. Сам Франциск уделял все свое время любовнице Франсуазе де Фуа.
Истощенный организм
В июле 1524 г. в возрасте всего 24 лет Клод Французская покинула этот мир. Причина кончины королевы осталась неизвестной.
Некоторые историки считают, что скончалась королева Франции в очередных родах. Другие полагают, что организм Клод истощили постоянные беременности.
После кончины Франциска I трон Франции занял второй сын Клод — Генрих II. Герцогом Бретонским сначала стал старший ребенок Клод дофин Франциск, а после его ухода — Генрих II.
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