7 детей к 24 годам. Добрая принцесса плакала на свадьбе, но честно выполнила долг

Помощь святого Клода

У Анны, видимо из-за близкородственных связей предков, были какие-то проблемы со здоровьем. У королевы постоянно случались выкидыши, а родившиеся дети покидали этот свет в младенчестве. Жаждущая иметь наследников Анна наконец решила совершить паломничество к могиле Святого Клода.

После этого путешествия у королевы родилась девочка, которую и решили назвать в честь святого, откликнувшегося на мольбы. Принцесса Клод родилась с проблемами со здоровьем, но организм ее оказался крепким и она, в отличие от предыдущих детей Анны, пережила младенчество.