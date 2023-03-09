Первые подводники на Северном полюсе. Лодка К-181 и арктический поход

США и СССР осознавали эту возможность и стремились установить максимально плотный контроль над собственными арктическими водами. Но даже самые современные дизель-электрические субмарины не обладали достаточной автономностью для ледовых походов.

Первыми к гонке за полюс приступили американцы. Их атомная подлодка «Наутилус», оснащённая специальным прибором-эхоледомером, 19 августа 1957 года отправилась в свой полярный поход. Его целью было изучение возможностей борьбы с советским торговым и военно-морским флотами на арктических коммуникациях. Этот поход не увенчался успехом из-за неполадок с оборудованием, несмотря на то, что АПЛ прошла под льдом более 1000 миль.

Вторая безуспешная попытка была предпринята 9 июня 1958 года и не удалась из-за сильных льдов в Чукотском море. 23 июля 1958 года «Наутилус» в третий раз вышла в поход на Северный полюс. В подводном положении субмарина достигла полюса и приступила к поиску полыньи, через которую можно было бы всплыть. Но по непонятной причине эхоледомер принял за полынью огромную льдину. При всплытии АПЛ сильно повредила ограждение рубки, а перископ оказался полностью выведен из строя. Командир лодки решил не рисковать и вернулся на базу в США.

Подготовка к советскому ледовому походу

Командование ВМФ в июле 1962 года решило отправить на Северный полюс первую советскую АПЛ К-3 «Ленинский комсомол». Она была построена по проекту 627 в качестве потенциального носителя ядерной сверхторпеды Т-15. Но проект Т-15 свернули, а сама К-3 была доработана под обычные торпеды. «Ленинский комсомол» сумела добраться до Северного полюса, но не смогла там всплыть. Поэтому попытка была признана неудачной.