Первые подводники на Северном полюсе. Лодка К-181 и арктический поход

После принятия на вооружение первых атомных подводных лодок в американском и советском ВМФ возник острый интерес к Арктике. Для подводного флота этот регион представлял огромную важность. Пользуясь ледяным покровом, атомная подлодка могла свободно подойти фактически незамеченной почти вплотную к территории потенциального противника.
США и СССР осознавали эту возможность и стремились установить максимально плотный контроль над собственными арктическими водами. Но даже самые современные дизель-электрические субмарины не обладали достаточной автономностью для ледовых походов.
Первыми к гонке за полюс приступили американцы. Их атомная подлодка «Наутилус», оснащённая специальным прибором-эхоледомером, 19 августа 1957 года отправилась в свой полярный поход. Его целью было изучение возможностей борьбы с советским торговым и военно-морским флотами на арктических коммуникациях. Этот поход не увенчался успехом из-за неполадок с оборудованием, несмотря на то, что АПЛ прошла под льдом более 1000 миль.
Вторая безуспешная попытка была предпринята 9 июня 1958 года и не удалась из-за сильных льдов в Чукотском море. 23 июля 1958 года «Наутилус» в третий раз вышла в поход на Северный полюс. В подводном положении субмарина достигла полюса и приступила к поиску полыньи, через которую можно было бы всплыть. Но по непонятной причине эхоледомер принял за полынью огромную льдину. При всплытии АПЛ сильно повредила ограждение рубки, а перископ оказался полностью выведен из строя. Командир лодки решил не рисковать и вернулся на базу в США.
Подготовка к советскому ледовому походу
Командование ВМФ в июле 1962 года решило отправить на Северный полюс первую советскую АПЛ К-3 «Ленинский комсомол». Она была построена по проекту 627 в качестве потенциального носителя ядерной сверхторпеды Т-15. Но проект Т-15 свернули, а сама К-3 была доработана под обычные торпеды. «Ленинский комсомол» сумела добраться до Северного полюса, но не смогла там всплыть. Поэтому попытка была признана неудачной.
11 января 1963 года командир только что вступившей в строй новейшей АПЛ К-181 проекта 627А (улучшенный вариант лодки «Ленинский комсомол») капитан 2 ранга Сысоев получил приказ от командования отправиться из места базирования в бухте Западная Лица обратно на место постройки — Северное машиностроительное предприятие. Здесь, в обстановке полной секретности началась подготовка субмарины к ледовому походу. Установили два новейших эхоледомера с телевизионной аппаратурой, автоматический курсоуказатель «Сириус», усилили ограждение рубки. Самым главным дополнением стал опытный навигационный комплекс «Сигма», который позволял с высокой точностью определять положение лодки не по обычным координатам и гирокомпасам, а по трём независимым гироазимутам.
В начале сентября К-181 отправилась в тренировочный поход к Земле Франца-Иосифа. Целью этого похода являлась проверка всех систем в реальных условиях, а также отработка навыков ориентирования при плавании подо льдами. Поход прошёл без происшествий. АПЛ достигла крайней точки паковых льдов и возвратилась обратно. Основываясь на этом результате, командование Северного флота ВМФ СССР отрапортовало в Москву о готовности к походу на Северный полюс.
Ледовый поход
25 сентября 1963 года К-181 вышла из бухты Западная Лица. Помимо штатного экипажа на борту также находилась группа ученых из НИИ, которые должны были изучить работу нового оборудования, командующий Северным флотом адмирал Касатонов, несколько представителей штаба и даже корреспондент газеты «Красная звезда». Из них только заместитель командующего 3-й дивизии подводных лодок капитан 1 ранга Рыков имел опыт хождения на АПЛ. Все остальные фактически являлись адмиральской свитой. Хотя капитан 2 ранга Сысоев и командовал субмариной, общее руководство походом осуществлял адмирал Касатонов.
Пройдя в общей сложности почти 1000 миль под льдами, К-181 вышла на расчетную точку в 06:00 29 сентября 1963 года. После сверки и подтверждения координат лодка поднялась на перископную глубину в поисках места для всплытия. Вскоре подходящую полынью обнаружили. Эхоледомеры показали, что толщина ледового покрова на ней не превышает 400 мм. Это был вполне допустимый показатель. Штурман осторожно подвёл #АПЛ под полынью и приледнился к нижнему краю льдины. После продувки цистерн К-181 своим корпусом проломила лёд и всплыла на поверхность.
Сразу отдраить люк на рубке не удалось. Толстые льдины буквально завалили его. Примерно за 5 минут люк освободили из ледяного плена, и в 06:51 капитан 2 ранга Сысоев вышел на воздух из рубки. Ещё около 30 минут ушло на уточнение координат, подтвердивших, что К-181 действительно всплыла на Северном полюсе. Об этом командир корабля объявил экипажу примерно в 07:25.
Несмотря на свой статус командующего походом, адмирал Касатонов решил последовать старому морскому правилу и уступил капитану 2 ранга Сысоеву право первым сойти на берег. Только потом он сошёл сам. По приказу адмирала матросы установили на Северном полюсе два флагштока и торжественно подняли на них государственный флаг СССР и флаг советского Военно-морского флота.
Приказом командира корабля все свободные от вахты члены экипажа получили возможность сойти на берег, подышать воздухом и даже поиграть в футбол и съесть приготовленный по такому случаю праздничный обед. В 12:45 был отдан приказ всем возвратиться на борт. В 13:00 АПЛ К-181 ушла под воду и легла на обратный курс в Североморск, куда пришла 4 октября. Весь ледовый поход продлился 219 часов, из них 107 часов под водой. За это время субмарина прошла в общей сложности 3464 мили, из которых 1800 миль — под водой.
За этот поход на Северный полюс все его участники получили высокие награды. Командир корабля капитан 2 ранга Сысоев был удостоен звания Героя Советского Союза. «Героя» получил и непосредственный командующий походом адмирал Касатонов. Старших офицеров экипажа наградили орденом Ленина, остальных офицеров и старшин — орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Все моряки получили медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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