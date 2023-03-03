Какой была стипендия у студентов в СССР

Стандарт получали все, кто закрыл сессию без “неудов” и долгов. 35 рублей - деньги небольшие, но лучше, чем ничего.

Кто сдавал экзамены на “отлично”, получали 50 рублей. А на 100 рублей претендовали студенты, проводившие серьёзные научно-прикладные исследования. То есть премию имени известного советского биолога мог получить студент биофака МГУ. Но для этого надо было постараться.