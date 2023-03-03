Какой была стипендия у студентов в СССР

Стандартная - 35 рублей, но некоторые получали по 130 и вот почему.
Стандарт получали все, кто закрыл сессию без “неудов” и долгов. 35 рублей - деньги небольшие, но лучше, чем ничего.
Кто сдавал экзамены на “отлично”, получали 50 рублей. А на 100 рублей претендовали студенты, проводившие серьёзные научно-прикладные исследования. То есть премию имени известного советского биолога мог получить студент биофака МГУ. Но для этого надо было постараться.
Самая престижная стипендия - “Ленинская”, целых 130 рублей. Её присуждали студентам-отличникам, которые занимались общественной работой, были комсомольскими вожаками и визитной карточкой ВУЗа.
Даже если взять минимальную сумму стипендии - 35 рублей, на что хватало этих денег?
- Посещение музея - от 10 копеек
- Поход в кино - 20 копеек
- Билет в театр стоил 50 копеек
- Питание в столовой - от 70 копеек в день
- Проездной стоил 3 рубля
- Пара недель в молодежном лагере обходилась в 7 рублей
А можно было не тратиться на питание в столовой и готовить еду в общаге в складчину с друзьями.
Так что на жизнь хватало. А кто хотел подзаработать, устраивались ночными сторожами или записывались в стройотряды. Вот последние получали действительно приличные деньги. К тому же могли выбрать направление и поехать, например, в южные края нашей Родины. Там можно было поработать, отдохнуть, и даже найти спутника жизни.
Источник:
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Скажем так: деньги всегда были, только вот купить было нечего.
(Кстати, для сравнения - моя бабушка-колхозница получала тогда пенсию в 12 р, а её дочь-строитель - 110 рублей.)
Касаемо студентов... Провалив, благополучно, экзамен в ВУЗ, мне нужно было "перекантоваться" где-то до призыва в армию.
Пошёл в СПТУ, получить профессию. Иду на завод, получаю направление на учёбу и... 9 месяцев - стипендия 40 рублей в СПТУ плюс 90 рублей от завода.
Правда, полгода - практика на заводе.
Стимул для рабочей профессии? Да.