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Какой была стипендия у студентов в СССР

Какой была стипендия у студентов в СССР

Автор:
03 марта 2023 23:50
Сообщество : RealFishki
Метки: ВУЗ   СССР   Стройотряд   деньги   комсомол   стипендия   студенты   учёба   
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Стандартная - 35 рублей, но некоторые получали по 130 и вот почему.

Стандарт получали все, кто закрыл сессию без “неудов” и долгов. 35 рублей - деньги небольшие, но лучше, чем ничего.

Кто сдавал экзамены на “отлично”, получали 50 рублей. А на 100 рублей претендовали студенты, проводившие серьёзные научно-прикладные исследования. То есть премию имени известного советского биолога мог получить студент биофака МГУ. Но для этого надо было постараться.

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Самая престижная стипендия - “Ленинская”, целых 130 рублей. Её присуждали студентам-отличникам, которые занимались общественной работой, были комсомольскими вожаками и визитной карточкой ВУЗа.

Даже если взять минимальную сумму стипендии - 35 рублей, на что хватало этих денег?

  • Посещение музея - от 10 копеек
  • Поход в кино - 20 копеек
  • Билет в театр стоил 50 копеек
  • Питание в столовой - от 70 копеек в день
  • Проездной стоил 3 рубля
  • Пара недель в молодежном лагере обходилась в 7 рублей

А можно было не тратиться на питание в столовой и готовить еду в общаге в складчину с друзьями.

Так что на жизнь хватало. А кто хотел подзаработать, устраивались ночными сторожами или записывались в стройотряды. Вот последние получали действительно приличные деньги. К тому же могли выбрать направление и поехать, например, в южные края нашей Родины. Там можно было поработать, отдохнуть, и даже найти спутника жизни.

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Метки: ВУЗ   СССР   Стройотряд   деньги   комсомол   стипендия   студенты   учёба   
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7  комментариев
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17k
Bill 58 минут назад
Я учился в Универе, и у нас была надбавка за военную специальность. Плюс, я всегда учился на "хорошо" - и стипендия была 65 или 75 рублей. Уже со второго курса подрабатывал по специальности в профильном институте - а там еще рублей 100-200.
Скажем так: деньги всегда были, только вот купить было нечего.
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2k
Александр 17 минут назад
МАТИ со 2 курса без троек, стипендия 55 руб.
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6k
VL 47 минут назад
в военном училище, если мне память не изменяет, 1 курс -5.30, второй-7.50, третий-12, четвёртый - 17.50. плюс за прыжки доплачивали (первый 3.50), потом меньше, но прыгали не часто и только в летний сезон. Ну понятно, что форма, ЛТО, питание всё включено.
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64k
doker 49 минут назад
Ну, это студенты ВУЗов...
(Кстати, для сравнения - моя бабушка-колхозница получала тогда пенсию в 12 р, а её дочь-строитель - 110 рублей.)
Касаемо студентов... Провалив, благополучно, экзамен в ВУЗ, мне нужно было "перекантоваться" где-то до призыва в армию.
Пошёл в СПТУ, получить профессию. Иду на завод, получаю направление на учёбу и... 9 месяцев - стипендия 40 рублей в СПТУ плюс 90 рублей от завода.
Правда, полгода - практика на заводе.
Стимул для рабочей профессии? Да.
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58k
Morder 49 минут назад
Что греха таить огромные были стипендии!...
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