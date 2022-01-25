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"Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни

"Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни (4 фото)

Автор:
25 января 2022 08:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Реакция   Россия   видео   дотации   кадыров   независимость   политика   чечня   
1566
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А для тех, кто считает, что Чечня может быть независимой и самостоятельно жить за счет природных богатств, глава Чечни предложил найти инвестора для переработки газа и нефти. "Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного", - добавил Кадыров.

Чечня - регион дотационный, и об этом знает любой школьник в России. Сумму дотаций, которую получает республика, озвучил Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.


Глава Чечни рассказал, что на содержание республики тратится 300 млрд рублей в год.И это мощный аргумент для тех, кто до сих пор мечтает о независимой Ичкерии. Сам Кадыров тоже об этом думал, но, рассудив здраво, понял, что, будучи отдельным государством, Чечня не продержится и трех месяцев. Даже месяца не продержится. И несмотря на имеющиеся в республике природные богатства, нет инвестора, который вложился бы в их добычу и переработку. Поэтому все разговоры о независимости - не более чем болтовня, не подкрепленная здравым смыслом. Глава республики посоветовал не слушать всяких "шайтанов".


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Метки: Ynews   Реакция   Россия   видео   дотации   кадыров   независимость   политика   чечня   
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26  комментариев
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1k
Евгений 57 минут назад
Так и есть. ваххабиты кадырову через месяц голову отрежут.
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6k
Виктор 3 минуты назад
Лобковые вши тоже без лобка жить не могут ...
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−17
Волк Тамбовский 3 минуты назад
Если меньше жрать, строить скромнее дома и покупать дешевле машины - проживёте.
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−1
зюзик 4 минуты назад
кадырка членосос путлерца ...
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5k
RRK 11 минут назад
Бюджет Саратовской области на 2021 год 108 млрд. рублей, Волгоградской 110 млрд, Ивановская - 60 млрд. На Чечню 300 млрд. в которой проживают всего 1.5млн. чел. Это меньше чем в Волгоградской и Саратовской областях, а получают бюджет в три-четыре раза больше и надо учесть, что жители не платят за коммуналку и транспортные налоги которые списываются с Чечни и за них расплачиваются россияне. Вывод, РФ платит дань Чечне.
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1k
Юлия Фоксина 12 минут назад
Очень здорово, что Рамзан Ахматович наконец признал факт полностью дотационного формирования бюджета республики, помнится ранее он говорил, что деньги республики дает всевышний. А теперь о математике: 300 мрд. рублей(со слов главы республики в год) на регион с населением 1.4 млн. человек -это грубо выходит 215 тыс. рублей на человека в год в удельном весе, сравним с близким по численности регионом, к примеру, городом Новосибирском 1,6 млн. человек с бюджетом в 50, 8 млр. рублей в год, итого на душу выходит 31 750 руб в год на человека, или другими словами в 6,7 раза меньше чем в республике Чечня. Отмечу, что Новосибирск не является дотационным субъектом, бюджет города хозрасчетный с дефицитом не более 800 млн. рублей. Выводы делайте сами..
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−14
циновер 13 минут назад
путэн одобряе!
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3
Юрий Давыдюк 19 минут назад
Герой России, убивший первого русского в 16 лет, это просто какая-то параллельная реальность
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3k
* You All Полчаса назад
так давно пора переставать вливать в это дотации. лучше бы на медицину эти бабки отправили например
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1k
John 42 минуты назад
Кадырка нашкодил в Нижнем Новгороде и принялся хвостом вилять перед хозяином...
На месте царя я бы уже неделю не спал бы и обдумывал план замены на более адекватного "товарища".
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5k
Vladimir 45 минут назад
Интересно, куда вся Чеченская нефть делась? Раньше по 2-3 "самовара" у каждого аула стояли. Грозненским бензином, как самым качественным, во время войны самолеты заправляли. Кадыров с шейхами на равных разговаривал, сам по телевизору видел, почему они братьям по вере деньжат подбросить не хотят? Одна надежда на русских. Инвестиций нет. Ага, на небоскребы деньги есть, на самую большую мечеть тоже есть, на нефтяную вышку нет.
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9k
Vacony 50 минут назад
так это же описания паразитов - кто не может прожить без хозяина не питаясь им
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22k
Ватаку Накомоде 50 минут назад
Я вот чего не понимаю, в 90-х мелкий был, а сейчас интересно. Ведь вся война в Чечне была, насколько я помню из того что тогда понимал, из за того что они как раз таки хотели независимости. Украину, Беларусь, Казахстан и т.д. мы "отпустили", а с Чечнёй начали воевать когда они тоже захотели независимости. Так почему было их не отпустить? Пользы от них мало, больше проблем, что они как граждане России без проблем "понаезжают" в Москву и устраивают тут всякую дичь, денег на содержание Чечни уйма тратится. А мы еще и воевали за то чтобы это осталось в составе РФ. Зачем? Мне правда непонятно. Не проще было не устраивать войну и отправить их жить непонятно как и на что, но как хотели - независимо? Еще и визовый режим с ними сделать, чтоб просто так в остальную Россию понаехать не могли.
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3k
Нескучный сад 50 минут назад
Какие инвесторы у дикого народа? Какой человек в здравом уме вложит свои деньги в место, где тебя глава может на ровном месте террористом назвать и его все поддержат?
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592
WORLD 50 минут назад
Сам же Кадыров вместе со свои отцом и другими родственниками, несколько лет резали и расстреливали русских солдат! Хотели независимости от России.
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3k
Андрей 51 минуту назад
Не кусай руку, которая тебя кормит...
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2k
boom 56 минут назад
А если без покупки Мерседесов посчитать?
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1k
German Час назад
Месяц не кормить и сдохнут. Не благодарите.
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