"Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни

Чечня - регион дотационный, и об этом знает любой школьник в России. Сумму дотаций, которую получает республика, озвучил Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

Глава Чечни рассказал, что на содержание республики тратится 300 млрд рублей в год.И это мощный аргумент для тех, кто до сих пор мечтает о независимой Ичкерии. Сам Кадыров тоже об этом думал, но, рассудив здраво, понял, что, будучи отдельным государством, Чечня не продержится и трех месяцев. Даже месяца не продержится. И несмотря на имеющиеся в республике природные богатства, нет инвестора, который вложился бы в их добычу и переработку. Поэтому все разговоры о независимости - не более чем болтовня, не подкрепленная здравым смыслом. Глава республики посоветовал не слушать всяких "шайтанов".