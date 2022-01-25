"Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни

А для тех, кто считает, что Чечня может быть независимой и самостоятельно жить за счет природных богатств, глава Чечни предложил найти инвестора для переработки газа и нефти. "Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного", - добавил Кадыров.
Чечня - регион дотационный, и об этом знает любой школьник в России. Сумму дотаций, которую получает республика, озвучил Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.
Глава Чечни рассказал, что на содержание республики тратится 300 млрд рублей в год.И это мощный аргумент для тех, кто до сих пор мечтает о независимой Ичкерии. Сам Кадыров тоже об этом думал, но, рассудив здраво, понял, что, будучи отдельным государством, Чечня не продержится и трех месяцев. Даже месяца не продержится. И несмотря на имеющиеся в республике природные богатства, нет инвестора, который вложился бы в их добычу и переработку. Поэтому все разговоры о независимости - не более чем болтовня, не подкрепленная здравым смыслом. Глава республики посоветовал не слушать всяких "шайтанов".
А что об этом думают в соцсетях?
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На месте царя я бы уже неделю не спал бы и обдумывал план замены на более адекватного "товарища".
Небоскребы и мечеть так себе, не думаю, что там очень много денег вложили.
Если бы Чечня стала независимой, она стала бы опорной базой террористов.
И всё это прямо в глубине России. Слева Ставрополье, справа Дагестан.
Так можно всех "отпустить", и Татарстан, и Башкортостан, а потом еще и сначала Алтай, а потом Сибирь. И получится куча нищих беззащитных клочков земли, которыми все будут помыкать, как сейчас Украиной.
Контролировать нужно страну лучше! Заниматься просвящением и пропагандой дружбы народов. Порядок наводить нужно не только в Москве и Питере, но и в регионах за этим следить. Плюс следить за тем, чтобы у всех была работа. И тогда мы будем сильной страной, которой сможем гордиться сами и которую будут уважать окружающие.