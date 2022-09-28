"Продам машину": на границе с Грузией образовался стихийный авторынок

Впрочем, у тех, кто "хоть чучелом, хоть тушкой" пытается пересечь заветную границу, появились новые сложности: если сначала планировалось у погранперехода выдавать повестки только жителям Северной Осетии, теперь заветный листочек будут получать граждане РФ вне зависимости от места прописки и жительства.



«Вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт. Однако, каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации согласно Указу Президента РФ, что неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе — вплоть до уголовной ответственности», - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.