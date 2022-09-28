FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5471 пост • 1550 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Продам машину": на границе с Грузией образовался стихийный авторынок

"Продам машину": на границе с Грузией образовался стихийный авторынок

Автор:
28 сентября 2022 08:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Верхний Ларс   граница   грузия   кпп   объявления   очередь   политика   северная осетия   скупщики   частичная мобилизация   
934
5

Россияне, которые пытаются перейти границу, избавляются от своего движимого имущества. Пешком - быстрее.

Убегающие от мобилизации в Грузию на собственной шкуре ощутили прелести эмигрантства, еще даже не перейдя границу. На пропускном пункте - гигантские очереди, и больше всего не повезло автомобилистам. Им приходится ожидать по несколько суток, чтобы пересечь заветную границу.


×
×

После того, как появились сообщения о раздаче повесток о частичной мобилизации прямо на КПП, в телеграм-чатах, посвященных отъезду в Грузию, стали публиковать объявления о продаже своих авто. Их авторы указывают не только цену, но и - что самое важное - расстояние машин до пропускного пункта. В сообщениях мелькают самые разные авто: например, владелец Subaru готов уступить свою машину вместе с местом в очереди за 400 тыс. рублей, а хозяин BMW согласен продать его за 1,5 млн рублей, поскольку не желает «стоять неделю» в очереди к КПП.


Избавившись от машин, люди хотят перейти границу пешком. И, конечно, такой ажиотаж не мог не привлечь сюда скупщиков. Они пасутся в этих же чатах и "за три копейки" приобретают авто, велосипеды, самокаты - в общем, все, что вынуждены продавать "бегунцы".


Примечательно, что после того, как МВД сообщили, что на пропускном пункте «Верхний Ларс» поставят мобильный пункт военкомата, среди убегающих в Грузию "внезапно" выросла цена на велосипеды. И раньше-то хлам и старье продавали по 70 тысяч за единицу, а после этих неприятных для отъезжающих новостей за обычный велосипед стали просить не менее 100 тысяч рублей.



Впрочем, у тех, кто "хоть чучелом, хоть тушкой" пытается пересечь заветную границу, появились новые сложности: если сначала планировалось у погранперехода выдавать повестки только жителям Северной Осетии, теперь заветный листочек будут получать граждане РФ вне зависимости от места прописки и жительства.

«Вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт. Однако, каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации согласно Указу Президента РФ, что неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе — вплоть до уголовной ответственности», - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Верхний Ларс   граница   грузия   кпп   объявления   очередь   политика   северная осетия   скупщики   частичная мобилизация   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Добрый Алабай 43 минуты назад
Официальный список с фотографиями этих отбросов нужно опубликовать. И въезд в Россию закрыть им и их потомкам на 100 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Feud 4 минуты назад
Вонючки, куда вы бежите то, подумали? Стадо баранов. Да кому вы там в Грузии нужны?
Будете лепить хинкали, идиоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
kalinser 37 минут назад
Крысы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурави 41 минуту назад
Здесь были мусором, а там тем более.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
александр ломовицкий 43 минуты назад
класс . так и нужно с трусами поступать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

160483



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
35 фото из прошлого, которые иначе как крутыми не назовешь
35 фото из прошлого, которые иначе как крутыми не назовешь
Набирающие популярность в сообществах
20 изобретений, о которых мечтает человечество
20 изобретений, о которых мечтает человечество
Известные блондинки из мира шоу-бизнеса, которых сложно представить с другим цветом волос
Известные блондинки из мира шоу-бизнеса, которых сложно представить с другим цветом волос
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мне ко второй

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#картинки#новости#дтп#Приколы#Россия#Жизнь#Мемы
#прикол#мобилизация#интересно#факты#Разное#люди#авто аварии#автомобили#грузия#повестка
#фото#подборка#интересное#в мире#аварии#позитив#Ynews#автомир#кино#сатира
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Куда пропала офисная бумага? И чем грозит ее дефицит Куда пропала офисная бумага? И чем грозит ее дефицит "Гамарджоба, блин": россияне обвалили рейтинг грузинского бара, в котором ввели входные русофобские анкеты "Гамарджоба, блин": россияне обвалили рейтинг грузинского бара, в котором ввели входные... Депутат Милонов приехал на белорусско-польскую границу и напугал военных Депутат Милонов приехал на белорусско-польскую границу и напугал военных Россиянина, прожившего 7 лет на Украине, не пустили в Румынию, поставив в паспорте печать про корабль Россиянина, прожившего 7 лет на Украине, не пустили в Румынию, поставив в паспорте печать про... Российских военных перебросили на линию фронта в Армении Российских военных перебросили на линию фронта в Армении

На что жалуетесь?

Вернуться