"Продам машину": на границе с Грузией образовался стихийный авторынок

Россияне, которые пытаются перейти границу, избавляются от своего движимого имущества. Пешком - быстрее.
Убегающие от мобилизации в Грузию на собственной шкуре ощутили прелести эмигрантства, еще даже не перейдя границу. На пропускном пункте - гигантские очереди, и больше всего не повезло автомобилистам. Им приходится ожидать по несколько суток, чтобы пересечь заветную границу.
После того, как появились сообщения о раздаче повесток о частичной мобилизации прямо на КПП, в телеграм-чатах, посвященных отъезду в Грузию, стали публиковать объявления о продаже своих авто. Их авторы указывают не только цену, но и - что самое важное - расстояние машин до пропускного пункта. В сообщениях мелькают самые разные авто: например, владелец Subaru готов уступить свою машину вместе с местом в очереди за 400 тыс. рублей, а хозяин BMW согласен продать его за 1,5 млн рублей, поскольку не желает «стоять неделю» в очереди к КПП.
Избавившись от машин, люди хотят перейти границу пешком. И, конечно, такой ажиотаж не мог не привлечь сюда скупщиков. Они пасутся в этих же чатах и "за три копейки" приобретают авто, велосипеды, самокаты - в общем, все, что вынуждены продавать "бегунцы".
Примечательно, что после того, как МВД сообщили, что на пропускном пункте «Верхний Ларс» поставят мобильный пункт военкомата, среди убегающих в Грузию "внезапно" выросла цена на велосипеды. И раньше-то хлам и старье продавали по 70 тысяч за единицу, а после этих неприятных для отъезжающих новостей за обычный велосипед стали просить не менее 100 тысяч рублей.
Впрочем, у тех, кто "хоть чучелом, хоть тушкой" пытается пересечь заветную границу, появились новые сложности: если сначала планировалось у погранперехода выдавать повестки только жителям Северной Осетии, теперь заветный листочек будут получать граждане РФ вне зависимости от места прописки и жительства.
«Вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт. Однако, каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации согласно Указу Президента РФ, что неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе — вплоть до уголовной ответственности», - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Россиянина, прожившего 7 лет на Украине, не пустили в Румынию, поставив в паспорте печать про корабль
- В Казахстане задержали трех россиян, сбежавших от мобилизации
- Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»
- Куда пропала офисная бумага? И чем грозит ее дефицит
- "Гамарджоба, блин": россияне обвалили рейтинг грузинского бара, в котором ввели входные русофобские анкеты
Будете лепить хинкали, идиоты.