Экоактивисты сорвали спектакль с участием звезды фильмов о «Чужом»

В ролике видно, что после появления экоактивистов на сцене, сотрудники театра поспешили увести Сигурни Уивер за кулисы. После чего в старейшем, непрерывно работающем с 1812 года британском театре прозвучало объявление о том, что спектакль пришлось остановить. О наказании для нарушителей информации не приводится.





Напомним, что активисты Just Stop Oil в середине января осквернили могилу Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве. Они исписали надгробие учёного примерно той же надписью о пресловутых полутора градусах по Цельсию.





Как пишут британские СМИ, в настоящий момент в тюрьме пребывают 20 активистов Just Stop Oil. Среди них, к примеру, Фиби Пламмер и Анна Холланд, которые в 2022 году облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Пламмер приговорили к двум годам лишения свободы, Холланд — к 20 месяцам. На судебных слушаниях свою вину они отрицали.