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Экоактивисты сорвали спектакль с участием звезды фильмов о «Чужом»

Экоактивисты сорвали спектакль с участием звезды фильмов о «Чужом»

Автор:
29 января 2025 14:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Лондон   Сигурни Уивер   Шекспир   спектакль   театр   экоактивисты   
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Члены движения Just Stop Oil решили в очередной раз напомнить о себе. В прошлый раз они осквернили могилу Чарльза Дарвина.

Экоактивисты из движения Just Stop Oil («Просто откажитесь от нефти») сорвали шекспировский спектакль «Буря», главную роль в котором исполняла известная по серии фильмов о «Чужом» актриса Сигурни Уивер.

Инцидент произошёл в лондонском театре Друри-лейн в воскресенье вечером. Затаившиеся за кулисами экоактивисты дождались, когда Уивер произнесёт слово «появись», после чего выскочили на сцену, выпустили конфетти и развернули оранжевый баннер с надписью «Более 1,5 градуса Цельсия — это глобальное кораблекрушение».

Надпись на баннере экоактивистов — отсылка к недавнему исследованию Всемирной метеорологической организации (ВМО), согласно которому 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, а средняя температура на Земле превысила доиндустриальный уровень на полтора градуса по Цельсию.

В ролике видно, что после появления экоактивистов на сцене, сотрудники театра поспешили увести Сигурни Уивер за кулисы. После чего в старейшем, непрерывно работающем с 1812 года британском театре прозвучало объявление о том, что спектакль пришлось остановить. О наказании для нарушителей информации не приводится.

Напомним, что активисты Just Stop Oil в середине января осквернили могилу Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве. Они исписали надгробие учёного примерно той же надписью о пресловутых полутора градусах по Цельсию.

Как пишут британские СМИ, в настоящий момент в тюрьме пребывают 20 активистов Just Stop Oil. Среди них, к примеру, Фиби Пламмер и Анна Холланд, которые в 2022 году облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Пламмер приговорили к двум годам лишения свободы, Холланд — к 20 месяцам. На судебных слушаниях свою вину они отрицали.

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Метки: Видео   Лондон   Сигурни Уивер   Шекспир   спектакль   театр   экоактивисты   
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6k
Maldini Час назад
Тупые уроды. А они в курсе сколько ушло полипропилена на изготовление их плакатика?
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38k
Axel 4 минуты назад
Ну а чё... Она вон сколько Чужих замочила? Исчезающий вид все таки
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
Запретить им использовать веломототранспорт - металл не берётся из руды просто так, например энергозатраты на добычу и производство стали составляют 40,1 ГДж/тонна (11 138,89 кВт ч/тонна),
Возьмём соляру (не спрашивайте почему именно соляру - я так захотел), с каждого кг соляры получаем 43МДж энергии (будем считать все преобразования с КПД 100%, и да простит меня физика, утверждающая, что предельный КПД теплового двигателя 44%)...
Ну теперь считаем? На производство кг металла нужен кг соляры.
Вспомним, что соляра из нефти, а в тонне нефти 30-40 кг дизтоплива (округлим до 3.5%) и получаем, что на производство кг стали нужно 29кг нефти.
Средняя стальная рама велосипеда весит 3-5кг (будем считать 4кг) и получаем 120кг веса нефти.
И только не вздумайте мне предлагать алюминиевую раму - энергозатраты на производство алюминьки кратно выше, чем у стали.
Это я всё считал так, словно руда (и прочие компоненты) сама собой добылась и сама приехала на металлургический комбинат и все преобразования идут с КПД 100% (хотя многие даже в теории не превышают 44%)...
Этого я уже не проверял, но знакомый (вроде не глупый человек) утверждает, что стоимость кг стали = 700литрам воды (вот тут я просто не понял - испорченной ли, и если да, то до какой степени, или испарённой, или ещё как, мне не понятно как, выведенной из круговорота воды в природе, так что слышал звон, да не знаю где он).

Ах, ну и лошадки! Вы же любите лошадок? Разрешим экоактивистам кататься на лошадках? Ну так вот в Дании наконец то позаботились о природе (бурные и продолжительные овации, только не стесняйтесь) - коровки и свинки уже облагаются налогом из за углеродного следа (пердит скотиночка), я полагаю, что лошадка тоже пердит, так что лошадки тоже мимо, да и ИСПОЛЬЗОВАТЬ животинку ПЕТА не велит (уж они то разбираются в том, что такое хорошо, и что такое плохо))))

Ну вот пускай и ходят активисты пешочком на свои акции)))
Кстати, а активисты пердят? Коровка вот пердит на 100$, а человек на сколько?
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grigorenko vladislav Полчаса назад
Тупые невежественные упрямые дебилы. Ещё и буйные.
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73k
turyst Час назад
Как же тут без нефти?
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20k
Majul Час назад
Фанатики всегда плохо, но нет ничего хуже фанатиков упоротых, которые в 99% без капли серого вещества в головах.
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Burzum
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