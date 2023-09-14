После алкоприключений Алексея Панина* в Латвии и Эстонии отменили его спектакль

Актёр утверждает, что всё это из-за непрофессионализма организаторов.
Спектакль «Скамейка» должен был пройти 14 и 15 октября. Теперь он не состоится. Его продвигала компания Artmusic, она же подтвердила отмену и пообещала вернуть деньги купившим билеты.
Организаторы всячески открещиваются от недавнего загула Алексея и заявляют, что это никак не связано с отменой. Просто билеты на спектакль продавались очень слабо.
Ну а Панин считает, что это из-за того, что у «Скамейки» не было должной рекламы.
Напомним, что недавно Алексей Панин* устроил дебош в Эстонии: ломился под утро в чужой дом и справил нужду на улице. Его отправили в вытрезвитель, потом отпустили.
Источник:
Отличилась и коллега Панина по творческому цеху - российская актриса Российского государственного академического молодёжного театра (РАМТ) Рамиля Искандер. Она снялась в 22 проектах, самый известный из них - «Царь» Павла Лунгина. Также озвучила более 200 фильмов и сериалов.
Теперь же её арестовали и возбудили уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Полицейские задержали её авто в котором актриса везла почти 2 килограмма мефедрона. А дома у 46-летней Искандер нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Ей грозит до 20 лет колонии. Источники сообщают, что силовики вышли на неё благодаря наркодилеру, который передал им списки своих клиентов.
Как заявил актёр РАМТ Олег Зима: «Всё это в голове не укладывается»:
Я в недоумении. Ребята позвонили и сказали, что какая-то вот ерунда. Сказать, что я в полнейшем недоумении – это ничего не сказать. Естественно, мы все на созвонах, никто ничего не понимает. Что могло произойти?
Сейчас были замены по спектаклям. Кто-то сказал, что она просто плохо себя чувствует – у неё проблемы со спиной. Но они у неё были всегда, сколько мы знаемся.
Она такой человек не особо разговорчивый. Несколько лет она пыталась вытащить мать – она у неё болела. Сын маленький: всё время там домой бежала – быстренько к сыну. А вообще она человек такой, что у неё просто мания помогать кому-то. Поэтому всё это пока в голове не укладывается.
*Алексей Панин признан иноагентом на территории России.
Источник:
- «Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике»
- Скандал в Латвии. Зрители требуют вернуть деньги за билеты после спектакля Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого
- Власти Латвии запретили Петросяну приезжать в их страну
- Реальная Прибалтика: чем отличаются эстонцы, латыши и литовцы
- "Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на латышском языке с Чулпан Хаматовой