После алкоприключений Алексея Панина* в Латвии и Эстонии отменили его спектакль

Организаторы всячески открещиваются от недавнего загула Алексея и заявляют, что это никак не связано с отменой. Просто билеты на спектакль продавались очень слабо.

Ну а Панин считает, что это из-за того, что у «Скамейки» не было должной рекламы.

Напомним, что недавно Алексей Панин* устроил дебош в Эстонии: ломился под утро в чужой дом и справил нужду на улице. Его отправили в вытрезвитель, потом отпустили.