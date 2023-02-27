"Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на латышском языке с Чулпан Хаматовой

Дирекция Нового рижского театра объявила о полной отмене постановки под названием «Gogolis. Nature Morte», что в переводе на русский означает «Гоголь. Натюрморт». Спектакль должен был стать событием, ведь вместе с местными артистами Каспаром Знотиньшем и Гундаром Аболиньшем в нём должна была играть сама Чулпан Хаматова. Но что-то пошло не так.
А не так пошло то, что бывшая прима «Современника» должна была играть роль на латышском языке, который она пообещала выучить самому режиссеру Херманису. К премьере.
В прошлом году артистка окончательно порвала с российской сценой и рассчитывала найти свое счастье на рижских подмостках. Она даже согласна была выучить латышский язык, чтобы лицедействовать на нем (но только не на русском!).
Однако долгожданная ее премьера отправилась в мусорку, так и не будучи представленной перед «цивилизованной» рижской публикой.
На сайте театра появилось объявление об отмене спектакля: «Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое бывает».
Администрация театра пообещала вернуть деньги всем зрителям, успевшим приобрести билеты.
Это уже не первый акт драмы Чулпан о ее актерских мытарствах в изгнании, - пишет Readovka, — до этого ей отказала в роли сама Наталiя Ворожбит (светоч и столп выдающейся украинской драматургии, если кто не знал) в постановке по ее пьесе «Плохие дороги» о праведной войне киборгов с «сепарами» на Донбассе. Но тогда была хотя бы названа конкретная причина — то, что Чулпан, какой бы не была великой актрисой и честной эмигранткой, все-таки из России (что есть несмываемый грех). В этот же раз формулировка более туманная — «творческий провал».
Партнер Хаматовой по скандально отмененному в Риге спектаклю с ее участием Гундарс Аболиньш весьма запутанно объяснил случившееся:
В Госдуме РФ творческий провал Хаматовой в рижском театре прокомментировали более жестко:
Депутат Государственной думы, актёр и режиссёр Николай Бурляев в беседе с «Абзацем» отметил, что Хаматова из-за творческих провалов за границей вскоре может вернуться в Россию. Однако здесь артистка «будет доживать свой век с позорным пятном».
«Она выбрала свой путь. Она отменила Россию для себя, а её отменили там, куда она пыталась прилепиться. Там она не нужна»
Между тем, как пишет ТГ-канал "Немалахов", Николай Басков прямо обвинил Чулпан Хаматову в воровстве.
Артист в эфире шоу «Ты не поверишь!» рассказал, что не все пожертвования в фонд Хаматовой расходовались на детей и их лечение. Басков заявил: «Это не просто была организация, в которой много делалось хорошего, но и многое делалось в угоду для себя».
Интересно, конечно ...
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