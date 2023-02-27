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"Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на латышском языке с Чулпан Хаматовой

"Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на латышском языке с Чулпан Хаматовой

Автор:
27 февраля 2023 23:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хаматова   Чулпан   отмена   провал   рига   спектакль   
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Дирекция Нового рижского театра объявила о полной отмене постановки под названием «Gogolis. Nature Morte», что в переводе на русский означает «Гоголь. Натюрморт». Спектакль должен был стать событием, ведь вместе с местными артистами Каспаром Знотиньшем и Гундаром Аболиньшем в нём должна была играть сама Чулпан Хаматова. Но что-то пошло не так.

А не так пошло то, что бывшая прима «Современника» должна была играть роль на латышском языке, который она пообещала выучить самому режиссеру Херманису. К премьере.

В прошлом году артистка окончательно порвала с российской сценой и рассчитывала найти свое счастье на рижских подмостках. Она даже согласна была выучить латышский язык, чтобы лицедействовать на нем (но только не на русском!).

Однако долгожданная ее премьера отправилась в мусорку, так и не будучи представленной перед «цивилизованной» рижской публикой.

На сайте театра появилось объявление об отмене спектакля: «Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое бывает».

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Администрация театра пообещала вернуть деньги всем зрителям, успевшим приобрести билеты.

Это уже не первый акт драмы Чулпан о ее актерских мытарствах в изгнании, - пишет Readovka, — до этого ей отказала в роли сама Наталiя Ворожбит (светоч и столп выдающейся украинской драматургии, если кто не знал) в постановке по ее пьесе «Плохие дороги» о праведной войне киборгов с «сепарами» на Донбассе. Но тогда была хотя бы названа конкретная причина — то, что Чулпан, какой бы не была великой актрисой и честной эмигранткой, все-таки из России (что есть несмываемый грех). В этот же раз формулировка более туманная — «творческий провал».

Партнер Хаматовой по скандально отмененному в Риге спектаклю с ее участием Гундарс Аболиньш весьма запутанно объяснил случившееся:

В Госдуме РФ творческий провал Хаматовой в рижском театре прокомментировали более жестко:
Депутат Государственной думы, актёр и режиссёр Николай Бурляев в беседе с «Абзацем» отметил, что Хаматова из-за творческих провалов за границей вскоре может вернуться в Россию. Однако здесь артистка «будет доживать свой век с позорным пятном».

«Она выбрала свой путь. Она отменила Россию для себя, а её отменили там, куда она пыталась прилепиться. Там она не нужна»

Между тем, как пишет ТГ-канал "Немалахов", Николай Басков прямо обвинил Чулпан Хаматову в воровстве
Артист в эфире шоу «Ты не поверишь!» рассказал, что не все пожертвования в фонд Хаматовой расходовались на детей и их лечение. Басков заявил: «Это не просто была организация, в которой много делалось хорошего, но и многое делалось в угоду для себя».

Интересно, конечно ...

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Метки: Хаматова   Чулпан   отмена   провал   рига   спектакль   
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8  комментариев
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1k
Kristine Broka Час назад
Я только представила себе эту ситуацию... Какой же надо быть еб..кой, что бы бросить всё и переехать туда, где тебя используют как половую тряпку? Не выучила латышский? А на что она у нас в Латвии рассчитывала? Что ей будут поблажки? У нас?!. Ха-ха! Свою проституционую роль она выполнила, а теперь будут только суровые будни. Весь трагифарс в том, что она никогда не будет своей ни для наших фашиков, ни для всё видевших и слышавших россиян.
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56k
alertol 13 минут назад
Басков Америку конечно открыл. ВСЕ благотворительные организации, берут себе процент (просто какие-то 1% га зарплаты сотрудникам и прочие сопутствующие затраты) а кто-то берёт 99% потому что "я начальник, я не могу получать 50 тыщ, я должен получать 50 млн в месяц"
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1k
КАКАнгел 14 минут назад
Может хватит про неё писать . она умерла для России и для нашей культуры - вернется в Россию так пусть обсасывает пленки от сосисок на Питерских помойках (в Москве ей и на помойках места быть не должно. ) Москва своим помойки предоставит старой вонючей мартышке АхидЖабовой .
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4k
Suvar_ 56 минут назад
вообще не интересно что творится в этом театре, но меня смущает один момент, почему депутаты ГД комментируют действия в каком-то заграничном театре? нам/им какое дело что там творится? зачем это комментировать? непонятно.
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1k
Eric Cartman Час назад
Зулейха нихрена не полиглот и лабусовский речекряк не осилила. Но ничего, придет время и выступит на родном языке - во всех колониях есть театральные кружки.
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29k
Владимир Час назад
Лупаньки то у нее открылись интересно, как у зульхеи?
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4k
Горожанин Час назад
Говоришь о предательстве - подразумевается Хаматова. Говоришь о Хаматовой - подразумевается предательство.
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9k
Владимир Час назад
Не доживать с позорным пятном, а вполне реальный срок мотать будет! Шить форму для бойцов СВО. Это же прекрасно.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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