"Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на латышском языке с Чулпан Хаматовой

А не так пошло то, что бывшая прима «Современника» должна была играть роль на латышском языке, который она пообещала выучить самому режиссеру Херманису. К премьере.

В прошлом году артистка окончательно порвала с российской сценой и рассчитывала найти свое счастье на рижских подмостках. Она даже согласна была выучить латышский язык, чтобы лицедействовать на нем (но только не на русском!).

Однако долгожданная ее премьера отправилась в мусорку, так и не будучи представленной перед «цивилизованной» рижской публикой.

На сайте театра появилось объявление об отмене спектакля: «Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое бывает».