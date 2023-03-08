Кадыров подтвердил кражу своего скакуна в Чехии и назвал его реальную стоимость

По словам главы Чечни, цену на жеребца занизили из-за каких-то махинаций.
Вчера утром по чешским, а за тем и российским СМИ разлетелась новость о краже чистокровного английского скакуна, который, предположительно, принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. По данным чешской полиции, конокрад спокойно зашёл на территорию конюшни в посёлке Крабчице, открыл загон и увёл лошадь.
И если поначалу были сомнения, тот ли это конь, то сегодня Кадыров развеял сомнения и заявил, что украденный 16-летний племенной жеребец по кличке Зазу действительно принадлежит ему.
В своём ТГ-канале Кадыров выразил недоумение, как такую дорогостоящую лошадь могли просто увести из конюшни, где была охрана и почему полицейские узнали о краже лишь спустя несколько суток.
Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней.
Полиция и чешские сайты сообщили, что стоимость коня Кадырова составляет 400 000 крон ($19 тыс. или ₽1,4 млн). И многие комментаторы на "Фишках" вчера усомнились в правильности этих цифр. И скорее всего, оказались правы. Кадыров сообщил, что Зазу стоит не менее $10 млн. А занижение цены наверняка как-то связано с финансовыми махинациями.
Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 миллионов. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки. В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки
Чешские стражи порядка уже разыскивают конокрада и лошадь и просят местных жителей посодействовать в их поиске. Но найдут ли?
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