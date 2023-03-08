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Кадыров подтвердил кражу своего скакуна в Чехии и назвал его реальную стоимость

Кадыров подтвердил кражу своего скакуна в Чехии и назвал его реальную стоимость

Автор:
08 марта 2023 13:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: кадыров   конюшня   кража   лошадь   полиция   чехия   
1581
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По словам главы Чечни, цену на жеребца занизили из-за каких-то махинаций.

Вчера утром по чешским, а за тем и российским СМИ разлетелась новость о краже чистокровного английского скакуна, который, предположительно, принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. По данным чешской полиции, конокрад спокойно зашёл на территорию конюшни в посёлке Крабчице, открыл загон и увёл лошадь.


И если поначалу были сомнения, тот ли это конь, то сегодня Кадыров развеял сомнения и заявил, что украденный 16-летний племенной жеребец по кличке Зазу действительно принадлежит ему.

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В своём ТГ-канале Кадыров выразил недоумение, как такую дорогостоящую лошадь могли просто увести из конюшни, где была охрана и почему полицейские узнали о краже лишь спустя несколько суток.

Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней.

Полиция и чешские сайты сообщили, что стоимость коня Кадырова составляет 400 000 крон ($19 тыс. или ₽1,4 млн). И многие комментаторы на "Фишках" вчера усомнились в правильности этих цифр. И скорее всего, оказались правы. Кадыров сообщил, что Зазу стоит не менее $10 млн. А занижение цены наверняка как-то связано с финансовыми махинациями.

Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 миллионов. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки. В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки

Чешские стражи порядка уже разыскивают конокрада и лошадь и просят местных жителей посодействовать в их поиске. Но найдут ли?

Источник:

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Метки: кадыров   конюшня   кража   лошадь   полиция   чехия   
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19  комментариев
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4k
Старичок Час назад
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31k
АнтонПолднев Минуту назад
Дотационный регион, чё... Про свадьбу сына уже читали?
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−5
бабушка 11 минут назад
с JDAM-ER вас ! , скрепостные залупутинцы ...
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−5
бабушка 11 минут назад
где гниль залупутинская проплаченная ? я ваши мамины кости х уем ломал ...
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2k
Дмитрий 15 минут назад
На колбасу его! А лошадь найти..
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−5
бабушка 18 минут назад
дон -заслуженный гандон ...
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−5
бабушка 19 минут назад
ПУТЬ ОТ АКАДЕМИКА САХАРОВА ДО АКАДЕМИКА КАДЫРОВА --- САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОРЫВ ФЮРЫ ПУТ.ЛЕРЦА -ПОДЗАЛУПЦА ...
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2k
Василий Афиногенов 43 минуты назад
Ай нане нане
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−5
бабушка Василий Афиногенов 16 минут назад
Ай нане нане - фюра путлэрэ
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4k
pinbalist 53 минуты назад
Откуда деньги, Зин? Бутылки сдал? И НАХРЕНА хранить свою собственность во вражеских странах?
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31k
Slonyash Час назад
Во крысы, а!
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783
ES Час назад
Нормальные умные люди дон, дабы избежать коррупционного скандала дон, стремятся занизить стоимость дон случайно обнаруженных предметов роскоши дон. Но тут явно не тот случай дон.
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2k
Павел Новиченко Час назад
Как то другой вопрос волнует, откуда у госслужащего 10 лямов на жеребца ?
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бабушка Павел Новиченко 15 минут назад
у фюры пут ллерца насосал ...
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