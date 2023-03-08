Кадыров подтвердил кражу своего скакуна в Чехии и назвал его реальную стоимость

Вчера утром по чешским, а за тем и российским СМИ разлетелась новость о краже чистокровного английского скакуна, который, предположительно, принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. По данным чешской полиции, конокрад спокойно зашёл на территорию конюшни в посёлке Крабчице, открыл загон и увёл лошадь.



И если поначалу были сомнения, тот ли это конь, то сегодня Кадыров развеял сомнения и заявил, что украденный 16-летний племенной жеребец по кличке Зазу действительно принадлежит ему.