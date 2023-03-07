В Чехии украли племенного жеребца Рамзана Кадырова

Сегодня утром чешская полиция сообщила, что из конюшни в посёлке Крабчице неизвестный украл чистокровного английского скакуна стоимостью 400 000 крон (около 1,4 млн рублей). По информации силовиков, кража произошла в ночь с 3 на 4 марта. Конокрад пробрался в конюшню, снял предохранительную цепь с карабином с раздвижной двери и увёл племенного жеребца.



Судя по описанию 16-летнего скакуна, у которого имеется характерная белая отметина на лбу — это принадлежащий Рамзану Кадырову конь по кличке Зазу. При этом чешский сайт, посвящённый конному спорту, подтверждает, что конокрад увёл лошадь Кадырова.