В Чехии украли племенного жеребца Рамзана Кадырова

Стоимость лошади оценивается в 400 000 крон.
Сегодня утром чешская полиция сообщила, что из конюшни в посёлке Крабчице неизвестный украл чистокровного английского скакуна стоимостью 400 000 крон (около 1,4 млн рублей). По информации силовиков, кража произошла в ночь с 3 на 4 марта. Конокрад пробрался в конюшню, снял предохранительную цепь с карабином с раздвижной двери и увёл племенного жеребца.
Судя по описанию 16-летнего скакуна, у которого имеется характерная белая отметина на лбу — это принадлежащий Рамзану Кадырову конь по кличке Зазу. При этом чешский сайт, посвящённый конному спорту, подтверждает, что конокрад увёл лошадь Кадырова.
Заметим в скобках, что купленный в 2012 году племенной жеребец Зазу принадлежит Кадырову лишь номинально. В 2014 году в связи с персональными санкциями против главы Чечни министерство финансов Чехии внесло его лошадей в список замороженных активов. Всего в Европе у Кадырова было 5 лошадей — две племенные и три скаковые.
Известно, что вплоть до 2014 года Зазу активно участвовал в скачках. В общей сложности он провёл 36 гонок, выиграл 9 из них и заработал 1,2 миллиона евро. Однако призовые Кадыров тоже не получил из-за санкций.
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Если уж кликбейт, то можно было как-то более по-русски сформулировать заголовок.