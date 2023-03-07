FISHKINET
Сообщество Криминал 1682 поста • 334 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Чехии украли племенного жеребца Рамзана Кадырова

В Чехии украли племенного жеребца Рамзана Кадырова

Автор:
07 марта 2023 14:54
Сообщество : Криминал
Метки: кадыров   кража   лошадь   полиция   скачки   чехия   
936
3
1

Стоимость лошади оценивается в 400 000 крон.

Сегодня утром чешская полиция сообщила, что из конюшни в посёлке Крабчице неизвестный украл чистокровного английского скакуна стоимостью 400 000 крон (около 1,4 млн рублей). По информации силовиков, кража произошла в ночь с 3 на 4 марта. Конокрад пробрался в конюшню, снял предохранительную цепь с карабином с раздвижной двери и увёл племенного жеребца.

Судя по описанию 16-летнего скакуна, у которого имеется характерная белая отметина на лбу — это принадлежащий Рамзану Кадырову конь по кличке Зазу. При этом чешский сайт, посвящённый конному спорту, подтверждает, что конокрад увёл лошадь Кадырова.

Заметим в скобках, что купленный в 2012 году племенной жеребец Зазу принадлежит Кадырову лишь номинально. В 2014 году в связи с персональными санкциями против главы Чечни министерство финансов Чехии внесло его лошадей в список замороженных активов. Всего в Европе у Кадырова было 5 лошадей — две племенные и три скаковые.

Известно, что вплоть до 2014 года Зазу активно участвовал в скачках. В общей сложности он провёл 36 гонок, выиграл 9 из них и заработал 1,2 миллиона евро. Однако призовые Кадыров тоже не получил из-за санкций.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: кадыров   кража   лошадь   полиция   скачки   чехия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Fat Lynx Час назад
Что эти чехи себе позволяют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
ChePaev 16 минут назад
головой вора уже в футбол гоняют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Zемляк 16 минут назад
Кажется, чехи неожиданно подписались на канал ЭКСТРИМ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Доктор Джонс 51 минуту назад
Румынский след, рука Бухареста...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Выхухоль (Нагайна) 55 минут назад
Оно, конечно, понятно, что у Рамзана всё в порядке с этим делом, детей у него много, но зачем это в заголовок выносить?

Если уж кликбейт, то можно было как-то более по-русски сформулировать заголовок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137751



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Немножко про ехидн
Немножко про ехидн
Набирающие популярность в сообществах
Как изменились континенты Земли за последние 100 млн лет
Как изменились континенты Земли за последние 100 млн лет
В Германии заметили необычную Ниву-Гелендваген
В Германии заметили необычную Ниву-Гелендваген
"Woman moment": нелепые конфузы женщин-политиков
"Woman moment": нелепые конфузы женщин-политиков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мужчина 2003 года рождения

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#история#Россия#автомобили#Ynews#аварии#природа#отдых
#Юмор#интересно#в мире#забавно#машина#СССР#подборка#дтп#дети#США
#Прикол#люди#факты#Приколы#картинки#шоу бизнес#красота#позитив#криминал#авто аварии
Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео) Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео) В Москве задержали группу цыган, воровавших мобильные телефоны В Москве задержали группу цыган, воровавших мобильные телефоны Американские преступники стали использовать новый способ кражи бензина Американские преступники стали использовать новый способ кражи бензина Последний сладкий поцелуй: исключительный случай в истории скачек Последний сладкий поцелуй: исключительный случай в истории скачек После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор «Ограбление века - часть 2»: в Тольятти кавказцы ограбили секс-шоп и похитили вибраторы «Ограбление века - часть 2»: в Тольятти кавказцы ограбили секс-шоп и похитили вибраторы

На что жалуетесь?

Вернуться