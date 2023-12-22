Устроивший стрельбу в пражском университете террорист вдохновился брянской трагедией

Русский след в деле 24-летнего Давида Козака, который устроил вчера массовый расстрел в университете в центре Праги, ждать себя не заставил. Чешское издание Expres.cz пишет, что студент-историк вёл в мессенджере Telegram дневник на русском языке. В нём он якобы рассказал, что на совершение массового убийства его вдохновила 14-летняя Алина Афанаскина, устроившая стрельбу из ружья в брянской школе.





В своём дневнике Козак написал, что хочет устроить скулшутинг и, возможно, совершить самоубийство. Он также пишет, что брянская школьница ему "очень помогла".