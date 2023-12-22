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Устроивший стрельбу в пражском университете террорист вдохновился брянской трагедией

Устроивший стрельбу в пражском университете террорист вдохновился брянской трагедией

Автор:
22 декабря 2023 13:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Карлов университет   Чехия   массовый расстрел   полиция   прага   русский след   
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Во сяком случае, так утверждают чешские СМИ.

Русский след в деле 24-летнего Давида Козака, который устроил вчера массовый расстрел в университете в центре Праги, ждать себя не заставил. Чешское издание Expres.cz пишет, что студент-историк вёл в мессенджере Telegram дневник на русском языке. В нём он якобы рассказал, что на совершение массового убийства его вдохновила 14-летняя Алина Афанаскина, устроившая стрельбу из ружья в брянской школе.


В своём дневнике Козак написал, что хочет устроить скулшутинг и, возможно, совершить самоубийство. Он также пишет, что брянская школьница ему "очень помогла".

Известно, что сначала Давид Козак убил своего отца в городе Гостоунь, а затем отправился в Прагу. Он зашёл в Карлов университет, поднялся на четвёртый этаж, где располагается философский факультет, и принялся расстреливать всех, кто попадался ему на глаза. Затем он поднялся на крышу здания и открыл стрельбу уже по выбегающим из университета студентам.

По последним данным, Козак убил 15 человек, включая самого себя. Ранения получили 25 студентов, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии. В полиции отметили, что массовый убийца на законной основе владел несколькими видами оружия. При себе у него обнаружили целый арсенал — две винтовки с оптикой, кучу патронов и взрывчатку.


В правоохранительных органах подтвердили, что студент-историк взял пример из-за рубежа и тщательно готовил свою акцию. При этом в полиции отметили, что он действовал в одиночку и его действия никак не связаны с международным терроризмом. Сообщается, что сегодня, 22 декабря, в Чехии объявлен траур по погибшим.

"Все граждане Чехии шокированы тем, что произошло сегодня (21 декабря), всех нас объединяет чувство боли от произошедшего и сострадания к пострадавшим и их близким. Правительство провело вечером специальное заседание, в котором приняли участие президент республики и спикер нижней палаты парламента. Мы приняли решение объявить 23 декабря днем государственного траура. В этот день в 12.00 (14.00 мск) минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии", — сообщил вчера поздно вечером премьер Чехии Пётр Фиала.

Что касается пресловутого влиянии российской школьницы на действия Козака, то член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что ничуть не удивлён статьями западных СМИ. Подобные материалы, по его словам, были вполне ожидаемыми.


"Европейские таблоиды наверняка обвинят Россию в связях с пражским стрелком. В качестве иллюстраций приведут скрины его публикаций. Эффективность пропаганды определяется её постоянством и примитивностью. Утром и вечером европеец слышит одну информацию, и никаких альтернативных источников у него нет", — заявил Безпалько.


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Метки: Карлов университет   Чехия   массовый расстрел   полиция   прага   русский след   
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8  комментариев
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11k
kaboza 42 минуты назад
ну кто в чехлах сомневался, у нас трагедия недавно, а этот тщательно готовился...
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3k
Olegsky 37 секунд назад
Ну, а как иначе! Вся Гейропа, чуть что, Червона армия! Спасите! А так.
Дерьмо сплошное.
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87k
Доктор Джонс 5 минут назад
Раздувают русский след, впрочем как обычно...
А америкосами он не вдохновлялся?
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11k
kaboza 38 минут назад
америкосов тоже винить надо, в последнем бойскауте снайпер тоже под освещением прятался...
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10k
Борис Карабанов 56 минут назад
Хорошо, что это не у нас случилось, а то или оптику бы запретили, или сошки, или вообще охотничий "нарезняк". А людей-то всех жалко, что зарубежных, что отечественных.
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