Видео: в Таиланде дикий слон перевернул грузовик с водителем внутри

Испуганные свидетели, которые позже признались, что у них «едва не случился сердечный приступ» от страха, сдали назад, одновременно вызывая службу спасения. Однако слон ушел обратно в лес до прибытия рейнджеров.

«Человек внутри грузовика уцелел, но получил синяки из-за падения, — рассказала одна из свидетельниц Панида Ануан. — Это было так страшно. Я думала, что у меня будет сердечный приступ. Мы немедленно отъехали, чтобы не оказаться следующими».

Панида добавила, что позвонила сотрудникам дикой природы, которые начали выслеживать слона, опасаясь повторного нападения. Прибывшие парамедики доставили потрясенного водителя с незначительными ушибами, полученными в результате опрокидывания автомобиля.