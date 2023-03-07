Видео: в Таиланде дикий слон перевернул грузовик с водителем внутри

Так оскорбленное животное решило отомстить водителю, который отказался уступить ему дорогу.
Инцидент произошел в субботу вечером в 80 милях к востоку от Бангкока, столицы Таиланда. Видео запечатлело, как гигантский слон упирается головой и туловищем в автомобиль и толкает его в кусты, пока водитель все еще находится внутри.
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Испуганные свидетели, которые позже признались, что у них «едва не случился сердечный приступ» от страха, сдали назад, одновременно вызывая службу спасения. Однако слон ушел обратно в лес до прибытия рейнджеров.
«Человек внутри грузовика уцелел, но получил синяки из-за падения, — рассказала одна из свидетельниц Панида Ануан. — Это было так страшно. Я думала, что у меня будет сердечный приступ. Мы немедленно отъехали, чтобы не оказаться следующими».
Панида добавила, что позвонила сотрудникам дикой природы, которые начали выслеживать слона, опасаясь повторного нападения. Прибывшие парамедики доставили потрясенного водителя с незначительными ушибами, полученными в результате опрокидывания автомобиля.
Власти считают, что слон напал на пикап в акте самозащиты, поскольку автомобиль попытался продолжить движение по узкой дороге мимо животного, вместо того чтобы остановиться и пождать, пока слон перейдет дорогу, которая является частью его территории.
Панида сказала: «Мы рады, что водитель уцелел. Но мы все равно опасаемся снова проезжать по этому маршруту».
В Таиланде насчитывается около 2000 азиатских слонов, живущих в дикой природе, хотя еще сто лет назад их было 100 000. Еще около 3000 живут в неволе и принадлежат частным лицам. В дикой природе слоны свободно бродят среди охраняемых лесов, иногда выходя на дороги, проходящие через них.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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