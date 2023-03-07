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Видео: в Таиланде дикий слон перевернул грузовик с водителем внутри

Видео: в Таиланде дикий слон перевернул грузовик с водителем внутри

Автор:
07 марта 2023 19:28
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   нападение слона   новости   слон   таиланд   
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Так оскорбленное животное решило отомстить водителю, который отказался уступить ему дорогу.

Инцидент произошел в субботу вечером в 80 милях к востоку от Бангкока, столицы Таиланда. Видео запечатлело, как гигантский слон упирается головой и туловищем в автомобиль и толкает его в кусты, пока водитель все еще находится внутри.

Испуганные свидетели, которые позже признались, что у них «едва не случился сердечный приступ» от страха, сдали назад, одновременно вызывая службу спасения. Однако слон ушел обратно в лес до прибытия рейнджеров.

«Человек внутри грузовика уцелел, но получил синяки из-за падения, — рассказала одна из свидетельниц Панида Ануан. — Это было так страшно. Я думала, что у меня будет сердечный приступ. Мы немедленно отъехали, чтобы не оказаться следующими».

Панида добавила, что позвонила сотрудникам дикой природы, которые начали выслеживать слона, опасаясь повторного нападения. Прибывшие парамедики доставили потрясенного водителя с незначительными ушибами, полученными в результате опрокидывания автомобиля.

Власти считают, что слон напал на пикап в акте самозащиты, поскольку автомобиль попытался продолжить движение по узкой дороге мимо животного, вместо того чтобы остановиться и пождать, пока слон перейдет дорогу, которая является частью его территории.

Панида сказала: «Мы рады, что водитель уцелел. Но мы все равно опасаемся снова проезжать по этому маршруту».

В Таиланде насчитывается около 2000 азиатских слонов, живущих в дикой природе, хотя еще сто лет назад их было 100 000. Еще около 3000 живут в неволе и принадлежат частным лицам. В дикой природе слоны свободно бродят среди охраняемых лесов, иногда выходя на дороги, проходящие через них.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   дикая природа   нападение слона   новости   слон   таиланд   
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6  комментариев
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17k
RDen Полчаса назад
та кокой это грузовик...так, пикап с ящиком
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1k
Дмитрий Фёдоров 3 минуты назад
Слоны там у них совсем от рук отбились.
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43k
Карандаш 8 минут назад
Водила слону фак показал?
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11k
Просто Царь 14 минут назад
Живет он тут и разрешения не давал на проезд.
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7k
5 копеек Час назад
Ну, чё вы, прям? "Животинка" не кусается. Слоник просто поиграться хочет в папу&маму.
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