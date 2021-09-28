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Водитель автобуса пожалел о том, что подъехал близко к слону

Водитель автобуса пожалел о том, что подъехал близко к слону (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 18:09
Сообщество : Животные
Метки: Индия   видео   дикая природа   дикие животные   животные   слон   слоны   фото   
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В Индии засняли, как слон эпично разбил окно автобуса, который перевозил государственных служащих. Водитель ехал по дороге, заметил животное и остановился, чтобы пропустить его - но слон тоже остановился, и видимо, воспринял это за атаку.

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Метки: Индия   видео   дикая природа   дикие животные   животные   слон   слоны   фото   
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1  комментарий
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Majul 2 часа назад
Разъездились козявки в жестянке. Нормальному слону даже погулять негде )
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