Водитель автобуса пожалел о том, что подъехал близко к слону

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В Индии засняли, как слон эпично разбил окно автобуса, который перевозил государственных служащих. Водитель ехал по дороге, заметил животное и остановился, чтобы пропустить его - но слон тоже остановился, и видимо, воспринял это за атаку.
Это видео засняли пассажиры автобуса в регионе Кунур, Индия. Водитель автобуса, перевозившего государственных служащих, заметил впереди на дороге слона. Тот переходил дорогу, и водитель решил остановиться - но видимо, сделал это слишком поздно. Он остановился слишком близко к слону, и тот воспринял автобус как угрозу.
Когда слон повернулся к автобусу, водитель попытался дать задний ход, но в тот же момент разозлившийся слон ударил мощной головой по лобовому стеклу. Перепуганные пассажиры по просьбе водителя сразу собрались в хвосте автобуса. В итоге животное сделало три удара, а затем удалилось.
После инцидента водитель благополучно довез пассажиров до безопасного места. И пассажиры, и многие пользователи сети отметили удивительное хладнокровие и спокойствие водителя - он смог успокоить пассажиров и действовал правильно.
Кстати, гнев слонов вызывают не только автобусы. Месяц назад в Таиланде засняли слона, нападающего на огромную скульптуру в парке дикой природы, приняв ее за самца-соперника. Чаще всего в агрессию впадают как раз самцы слонов - во многих случаях это происходит из-за значительного повышения уровней репродуктивных гормонов.
Видео от одного из пассажиров:
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