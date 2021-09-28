Водитель автобуса пожалел о том, что подъехал близко к слону

Это видео засняли пассажиры автобуса в регионе Кунур, Индия. Водитель автобуса, перевозившего государственных служащих, заметил впереди на дороге слона. Тот переходил дорогу, и водитель решил остановиться - но видимо, сделал это слишком поздно. Он остановился слишком близко к слону, и тот воспринял автобус как угрозу.