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В ЮАР слон напал на джип со студентами

В ЮАР слон напал на джип со студентами (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 21:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   животные   сафари   слон   слоны   туристы   фото   
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Во время джип-тура по Южной Африке на машину со студентами-гидами напал дикий слон. Это случилось, когда группа проезжала через заповедник Селати на окраине национального парка Крюгера. Оказалось, слон был агрессивен не просто так.

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Метки: видео   дикая природа   животные   сафари   слон   слоны   туристы   фото   
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4  комментария
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34k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Ушастый только присунуть собрался и тут студенты!
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Нехрен ПДД нарушать и на капоте ездить!

И вообще, сессия скоро, а они по Африке катаются!


И творчество Корнея Чуковского неплохо бы почитать, а именно стихотворение "Бармалей", где чётко и ясно написано:
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
...

Ну и дальше там про разбойников, которых студенты пока не встретили
Но лиха беда начало
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82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Достала школота старину Хатхи
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5k
Jekis 2 часа назад
Наверное без qr кода приехали
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mercure

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