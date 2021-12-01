В ЮАР слон напал на джип со студентами

Когда группа студентов-гидов проезжала через заповедник Селати на окраине национального парка Крюгера в Южной Африке, они заметили на дороге слонов. Один из них выскочил из кустов, и начал показывать явные признаки агрессии. Тот топтал землю и издавал характерные звуки, смотря на машину, а потом ринулся ее атаковать.