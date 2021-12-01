В ЮАР слон напал на джип со студентами

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Во время джип-тура по Южной Африке на машину со студентами-гидами напал дикий слон. Это случилось, когда группа проезжала через заповедник Селати на окраине национального парка Крюгера. Оказалось, слон был агрессивен не просто так.
Когда группа студентов-гидов проезжала через заповедник Селати на окраине национального парка Крюгера в Южной Африке, они заметили на дороге слонов. Один из них выскочил из кустов, и начал показывать явные признаки агрессии. Тот топтал землю и издавал характерные звуки, смотря на машину, а потом ринулся ее атаковать.
Бивни слона пробили металлический кузов авто, повредили боковую часть и переднее пассажирское сиденье. При этом никто не пострадал, а студентов оперативно переместили в другую машину. Эксперты рассказали, что слон находился в состоянии сексуальной агрессии, которое возникает во время брачного сезона. Джипы подъехали слишком близко к его самкам, поэтому он решил защититься таким образом.
Во время брачного сезона уровень тестостерона в организме слонов может увеличиться до шестидесяти раз. Именно поэтому они могут быть крайне территориальными и агрессивными - как по отношению к другим слонам, так и к людям.
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И вообще, сессия скоро, а они по Африке катаются!
И творчество Корнея Чуковского неплохо бы почитать, а именно стихотворение "Бармалей", где чётко и ясно написано:
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
...
Ну и дальше там про разбойников, которых студенты пока не встретили Но лиха беда начало