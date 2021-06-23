Туристов шокировало состояние слонов в тайских парках

Туристы сфотографировали этих изможденных слонов в парке Chang Puak в Таиланде, где предлагают прогулки на слонах и шоу - и сразу привлекли к проблеме общественность. Некоторые из слонов находились в крайне печальном состоянии. Они были настолько слабы, что смотрители приковывали их цепями за шею к столбам. Слоны не имели возможности свободно двигаться и выглядели неухоженными - люди не могли спокойно смотреть на это зрелище.