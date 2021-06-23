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Туристов шокировало состояние слонов в тайских парках

Туристов шокировало состояние слонов в тайских парках (11 фото)

Автор:
23 июня 2021 20:30
Сообщество : Животные
Метки: в мире   дикая природа   дикие животные   истории   слон   слоны   таиланд   фото   
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Туристы заметили в парке для животных в Таиланде истощенных слонов, которые едва стояли на ногах, привязанные цепями к столбам. После продолжительной пандемии туристический бизнес страны потерпел кризис - и к сожалению, он коснулся и состояния животных.

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Метки: в мире   дикая природа   дикие животные   истории   слон   слоны   таиланд   фото   
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2  комментария
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473
Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
Вот такая она незавидная жизнь в неволе... Жестоко!
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Броненосец Потелкам 3 часа назад
не, ну а кому щаз лехко ?
.
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