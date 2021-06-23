Туристов шокировало состояние слонов в тайских парках

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Туристы заметили в парке для животных в Таиланде истощенных слонов, которые едва стояли на ногах, привязанные цепями к столбам. После продолжительной пандемии туристический бизнес страны потерпел кризис - и к сожалению, он коснулся и состояния животных.
Туристы сфотографировали этих изможденных слонов в парке Chang Puak в Таиланде, где предлагают прогулки на слонах и шоу - и сразу привлекли к проблеме общественность. Некоторые из слонов находились в крайне печальном состоянии. Они были настолько слабы, что смотрители приковывали их цепями за шею к столбам. Слоны не имели возможности свободно двигаться и выглядели неухоженными - люди не могли спокойно смотреть на это зрелище.
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на туризм в Таиланде, но к сожалению, кризис добрался и до животных. Правда, владелец парка Таворн Парнкью отрицал любое плохое обращение со слонами. Он настаивал на том, что слоны были закованы в цепи из-за "соображений безопасности", и после обвинений пообещал следить за тем, чтобы смотрители не приковывали слонов за шеи.
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В ситуацию вмешались несколько групп по защите животных. После появления фотографий, парк посетили сотрудники Департамента развития животноводства (DLD). Они отвезли истощенных слонов на ветеринарное обследование, а потом вернули обратно в парк, так как не нашли серьезных проблем со здоровьем. Однако, спасатели наказали владельцам улучшить условия содержания и питание слонов, а также не привязывать их за шеи.
Защитники животных уже много раз спасали истощенных, больных или брошенных тайских слонов от печальной судьбы, в том числе в кризисные периоды пандемии. По оценкам, в дикой природе Таиланда сейчас обитает 2000 слонов. Столько же живет в неволе - в парках, зоопарках или частных владениях, где их используют на свадьбах или других мероприятиях.
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