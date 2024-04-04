В Замбии дикий слон напал на туристов, погибла пожилая американка

30 марта шесть туристов в сопровождении гида отправились в национальный парк Кафуэ, чтобы понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Машину с людьми заметил слон. Животное стало преследовать авто.

Гид криками пытался отогнать слона, но тот был неуправляем. Он налетел на машину и хоботом перевернул её, после чего продолжил атаку.