В Замбии дикий слон напал на туристов, погибла пожилая американка

Разъярённое животное атаковало авто, на котором ехали любители сафари.
30 марта шесть туристов в сопровождении гида отправились в национальный парк Кафуэ, чтобы понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Машину с людьми заметил слон. Животное стало преследовать авто.
Гид криками пытался отогнать слона, но тот был неуправляем. Он налетел на машину и хоботом перевернул её, после чего продолжил атаку.
Осторожно! Видео не рекомендовано для просмотра впечатлительным и беременным!
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Большинство участников сафари отделалось испугом, но 80-летнюю американку после такой поездки пришлось госпитализировать. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Гендиректор компании-организатора Wilderness Safaris Кит Винсент сообщил, что водитель в той поездке был опытным профи, но он не смог увезти машину с туристами в безопасное место по причине густой растительности, которую было сложно преодолеть.
"Учитывая характер инцидента, полиция, Департамент национальных парков и дикой природы и другие органы власти участвуют в расследовании этого дела. Wilderness сотрудничает с ними", – добавил он.
Тело пенсионерки отправят на родину в США.
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это для очень впечатлительных и безумно беременных ?