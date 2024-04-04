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В Замбии дикий слон напал на туристов, погибла пожилая американка

В Замбии дикий слон напал на туристов, погибла пожилая американка

Автор:
04 апреля 2024 09:16
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   Замбия   нападение слона   сафари   слон   туристы   
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Разъярённое животное атаковало авто, на котором ехали любители сафари.

30 марта шесть туристов в сопровождении гида отправились в национальный парк Кафуэ, чтобы понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Машину с людьми заметил слон. Животное стало преследовать авто.


Гид криками пытался отогнать слона, но тот был неуправляем. Он налетел на машину и хоботом перевернул её, после чего продолжил атаку.


Большинство участников сафари отделалось испугом, но 80-летнюю американку после такой поездки пришлось госпитализировать. От полученных травм женщина скончалась в больнице.


Гендиректор компании-организатора Wilderness Safaris Кит Винсент сообщил, что водитель в той поездке был опытным профи, но он не смог увезти машину с туристами в безопасное место по причине густой растительности, которую было сложно преодолеть.


"Учитывая характер инцидента, полиция, Департамент национальных парков и дикой природы и другие органы власти участвуют в расследовании этого дела. Wilderness сотрудничает с ними", – добавил он.

Тело пенсионерки отправят на родину в США.

Источник:

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Метки: Африка   Видео   Замбия   нападение слона   сафари   слон   туристы   
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5  комментариев
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522
Человек Наблюдающий Час назад
"Осторожно! Видео не рекомендовано для просмотра впечатлительным и беременным!"
это для очень впечатлительных и безумно беременных ?
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21k
Robin Hood 19 минут назад
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17k
Alex 46 минут назад
Слон молодец!
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17k
ss Час назад
Туристы слона достали окончательно. Ни тебе погадить спокойно, ни сексом заняться.
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3k
Pioner76 Час назад
Ибо нех,.у,й.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1956 постов (1945 в горячем)

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