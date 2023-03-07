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18 занятных вещей, которые люди обнаружили в своём доме

18 занятных вещей, которые люди обнаружили в своём доме

Автор:
07 марта 2023 08:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Занятно   забавно   находка   удивительно   фото   
596
19

Предлагаю вам взглянуть на фото любопытных вещей, которые удалось обнаружить людям, не выходя из дома.

Оказывается, с интересными находками можно столкнуться не только в местах археологических раскопок. Необычные старинные предметы, украшения и просто занятные штуки можно найти прямо в своём доме. Как правило, люди с ними сталкиваются во время проведения генеральной уборки или ремонта, когда все комнаты в буквальном смысле переворачиваются вверх дном.

Обнаружение различных штук — отличная возможность отвлечься от наскучившей работы и перевести дух, а ещё развить свою интуицию. Ведь далеко не всегда обнаруженные находки удаётся идентифицировать с первой попытки. Иногда может потребоваться и помощь друзей.


Нашёл целый слиток серебра в новом доме своих друзей

×
×

Переехал в новый дом, в котором нашёл эту довольно интересную брошь


Сундук, найденный на чердаке дома


Десятилетняя заначка


Переехал в пустующую родительскую квартиру, при перестановке обнаружил заначку в 1000 долларов, датированную апрелем 2004 года. Как порядочный сын вернул её родителям.


Нашёл эту монету в подвале своего дома


Она была в коробочке вместе с сертификатом, в котором говорится, что в ней 44 грамма чистого золота.


Ремонтируя стену в подвале, нашёл свидетельство о браке 100-летней давности


Нашёл гигантский улей во время ремонта дома


Нашла это во время уборки недавно купленного столетнего дома


Оказывается, в нашем старом доме есть книжная полка, которую можно открыть и попасть в маленькую комнату


Недавно переехал в новый дом. Нашёл в нём золотое кольцо при помощи металлодетектора


На всякий случай я связался с предыдущим владельцем. Пожилая женщина, которая раньше владела домом, плакала, когда я вручил ей кольцо. Оказывается, её муж подарил ей его много лет назад, и она никогда не думала, что увидит любимое украшение снова.


Это старое рождественское украшение я нашёл в своём доме


Украшение стеклянное и слегка флуоресцирует в ультрафиолетовом свете.


Нашёл старый колодец прямо под своим домом


Мои двоюродные братья только что купили новый дом и нашли этот странный рисунок на чердаке


Находка


Разбирал на днях старые полы, которые, наверное, старше меня, и нашёл такое вот изделие.

Во время ремонта нашёл старую банку кока-колы 1997 года


Нашла кучу стальных мини-бутылок из-под кока-колы, когда убиралась в мамином доме


Нашёл старый противогаз в подвале моей бабушки


Мы нашли гипсовую маску под полом в спальне


Я почти гарантирую, что это всего лишь слепок для кого-то, кто будет делать всякие штуки для грима. У моей подруги есть такая. И каждый ученик в её классе сделал по одной такой ради забавы. Почему это было под полом с гравием и землёй? Кто-то, вероятно, захотел хорошенько напугать последующего владельца дома. Похоже, что это у него отлично получилось!


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Метки: Вещи   Занятно   забавно   находка   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Ysik 6 минут назад
Передали как-то нам здание в центре крупного города, лет 10 назад, задача была принять, обследовать, разработать проект, провести реконструкцию, переоборудовать и отдать новому заказчику. Стали проверять документы, а там на балансе только пару проводов, здание и марля!!! (250м2 метров марли, кому и зачем нужна была марля, так никто и не понял). Директор заведения, которое в аренду у города брало это здание, сбежал, как только узнал, что здание будет передано, даже личные вещи свои не забрал. В общем в здании мы нашли, бордель, подпольное казино, складной бойцовский ринг, весь в крови и еще много чего интересного. А в кабинете у директора, когда начали ломать стену, нашли огромный сейф (вскрыли, а там ящик водки, кружка и журнал с пожертвованиями в еврейскую синагогу). Вот такие вот находки.
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