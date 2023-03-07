18 занятных вещей, которые люди обнаружили в своём доме

Предлагаю вам взглянуть на фото любопытных вещей, которые удалось обнаружить людям, не выходя из дома.
Оказывается, с интересными находками можно столкнуться не только в местах археологических раскопок. Необычные старинные предметы, украшения и просто занятные штуки можно найти прямо в своём доме. Как правило, люди с ними сталкиваются во время проведения генеральной уборки или ремонта, когда все комнаты в буквальном смысле переворачиваются вверх дном.
Обнаружение различных штук — отличная возможность отвлечься от наскучившей работы и перевести дух, а ещё развить свою интуицию. Ведь далеко не всегда обнаруженные находки удаётся идентифицировать с первой попытки. Иногда может потребоваться и помощь друзей.
Нашёл целый слиток серебра в новом доме своих друзей
Переехал в новый дом, в котором нашёл эту довольно интересную брошь
Сундук, найденный на чердаке дома
Десятилетняя заначка
Переехал в пустующую родительскую квартиру, при перестановке обнаружил заначку в 1000 долларов, датированную апрелем 2004 года. Как порядочный сын вернул её родителям.
Нашёл эту монету в подвале своего дома
Она была в коробочке вместе с сертификатом, в котором говорится, что в ней 44 грамма чистого золота.
Ремонтируя стену в подвале, нашёл свидетельство о браке 100-летней давности
Нашёл гигантский улей во время ремонта дома
Нашла это во время уборки недавно купленного столетнего дома
Оказывается, в нашем старом доме есть книжная полка, которую можно открыть и попасть в маленькую комнату
Недавно переехал в новый дом. Нашёл в нём золотое кольцо при помощи металлодетектора
На всякий случай я связался с предыдущим владельцем. Пожилая женщина, которая раньше владела домом, плакала, когда я вручил ей кольцо. Оказывается, её муж подарил ей его много лет назад, и она никогда не думала, что увидит любимое украшение снова.
Это старое рождественское украшение я нашёл в своём доме
Украшение стеклянное и слегка флуоресцирует в ультрафиолетовом свете.
Нашёл старый колодец прямо под своим домом
Мои двоюродные братья только что купили новый дом и нашли этот странный рисунок на чердаке
Находка
Разбирал на днях старые полы, которые, наверное, старше меня, и нашёл такое вот изделие.
Во время ремонта нашёл старую банку кока-колы 1997 года
Нашла кучу стальных мини-бутылок из-под кока-колы, когда убиралась в мамином доме
Нашёл старый противогаз в подвале моей бабушки
Мы нашли гипсовую маску под полом в спальне
Я почти гарантирую, что это всего лишь слепок для кого-то, кто будет делать всякие штуки для грима. У моей подруги есть такая. И каждый ученик в её классе сделал по одной такой ради забавы. Почему это было под полом с гравием и землёй? Кто-то, вероятно, захотел хорошенько напугать последующего владельца дома. Похоже, что это у него отлично получилось!
Источник:
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