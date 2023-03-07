18 занятных вещей, которые люди обнаружили в своём доме

Оказывается, с интересными находками можно столкнуться не только в местах археологических раскопок. Необычные старинные предметы, украшения и просто занятные штуки можно найти прямо в своём доме. Как правило, люди с ними сталкиваются во время проведения генеральной уборки или ремонта, когда все комнаты в буквальном смысле переворачиваются вверх дном.

Обнаружение различных штук — отличная возможность отвлечься от наскучившей работы и перевести дух, а ещё развить свою интуицию. Ведь далеко не всегда обнаруженные находки удаётся идентифицировать с первой попытки. Иногда может потребоваться и помощь друзей.

Нашёл целый слиток серебра в новом доме своих друзей