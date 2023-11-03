15 фото неожиданных штук, которые можно описать выражением: «Ого, оказывается, так бывает»

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Перед вами подборка фотографий удивительных предметов, явлений и совпадений, которые могут застать вас врасплох одним фактом своего существования.
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Но при этом позволяющие сидеть нормально.
Козырная хоть?
Осторожно, дальше будет немного жутко.
Выдохнули. Дальше снова нечто безобидное.
Ну, или это духи сидящих на последней парте, мы точно не уверены.
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Метки: Вещи забавно неожиданно удивительно фото штука
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