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15 фото неожиданных штук, которые можно описать выражением: «Ого, оказывается, так бывает»

15 фото неожиданных штук, которые можно описать выражением: «Ого, оказывается, так бывает»

Автор:
03 ноября 2023 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   забавно   неожиданно   удивительно   фото   штука   
877
16

Перед вами подборка фотографий удивительных предметов, явлений и совпадений, которые могут застать вас врасплох одним фактом своего существования.

×
×

Но при этом позволяющие сидеть нормально.

Козырная хоть?

Осторожно, дальше будет немного жутко.

Выдохнули. Дальше снова нечто безобидное.

Ну, или это духи сидящих на последней парте, мы точно не уверены.

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Метки: Вещи   забавно   неожиданно   удивительно   фото   штука   
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123k
parallax Полчаса назад
Сразу видно, кто реже моет волосы.

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Terracotka

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