17 случаев, когда люди находили что-то удивительное внутри других вещей

Даже когда мы становимся взрослыми людьми, в нас не утихает детский азарт исследователей. Сколько радости и восторга доставляет найти что-то такое необычное, чего до вас не видели другие люди!
Пользователи Reddit поделились интереснейшими снимками того, что им довелось найти и увидеть внутри разных предметов и продуктов. Действительно занимательное зрелище!
В моей десертной вилке была крошечная вилочка.
Я включил во рту вспышку, и моё лицо осветилось.
Я распилил кедр, и древесина внутри оказалась фиолетовой.
Внутри моего апельсина рос полноценный мини-апельсин.
Нашёл пчелу внутри банки мёда.
Это дерево росло внутри старого бункера, и вот наконец оно добралось до вершины!
Этот помидор внутри похож на настоящую клубнику.
Одна из наших кур снесла огромное яйцо, внутри которого оказалось ещё одно яйцо.
Вот так выглядит попкорн для микроволновки внутри пакета.
Я разрезала дыню, а она внутри оказалась квадратной.
Это растение выросло внутри напольного светильника.
Я нашёл эту картину внутри стены в коридоре. Представьте, я прожил в этом доме все свои 46 лет!
Этот снимок был сделан фотографом Шоном Скоттом в Западной Австралии с помощью дрона. Ему удалось снять двух узкозубых акул внутри волны.
Мой племянник нашёл морскую раковину, внутри которой оказались яйца кальмара.
Моя картошка выращивает внутри себя новую картофелину.
Вот так изнутри выглядит скафандр.
Источник:
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Ну, во-первых, не распилил, а расколол... Во-вторых насчет фиолетового я бы поспорил...