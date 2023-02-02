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16 таинственных штук, обнаруженных во время невинных прогулок по лесу

16 таинственных штук, обнаруженных во время невинных прогулок по лесу

Автор:
02 февраля 2023 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   забавно   лес   находка   удивительно   фото   
541
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Лес — место, в котором хорошо гулять в любое время года. Зимой в лесу можно встретить всякую живность, весной собрать первые ягоды, а летом и осенью — грибы и орехи. Но некоторые люди — те ещё счастливчики.

Интернет-пользователи то и дело делятся фотографиями таинственных находок в лесных массивах. Некоторые из них вызывают множество вопросов, например, как тот или иной предмет вообще оказался в чаще, и кто, а главное, зачем принёс его в лес.


Странная лесная находка

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Одна из находок моего мужа. Была найдена в лесу в корнях дерева на довольно большой глубине, завёрнута в ткань по типу холщовой. Что это, до сих пор гадаем. Думаем, какой-то амулет.


Скала в виде черепа, стоящая посреди леса

Многие люди, увидевшие это фото в интернете, засомневались в его подлинности. Однако скала — это естественное образование, которое было разрушено ветром. Её можно найти в парке Трей Калдари в уезде Нямц, Румыния.


Нашёл что-то в лесу

Упавшая летающая тарелка? Нет, это заброшенный глэмпинг — разновидность кемпинга.


А как вам такое? Кабина солярия в лесу. До ближайшей цивилизации километров 10

Гамак, на котором мало кто отважится полежать

Гриб, невероятно напоминающий нос

Кто-то построил каменный лабиринт в лесу

Неожиданно обнаружить заправочную колонку в лесу

Узор на дереве, оставленный оленем или лосем

Старая деталь от какой-то машины. Невероятно тяжёлая

Наткнулся на геодезический купол в лесу

Всё готово для вечеринки у бассейна. Найден в лесу. Любопытно, что домов поблизости нет

Заброшенный замок находится прямо посреди леса

Кто-то сделал полноценную лестницу из дерева

Часы, найденные мною, природа превратила в мини-террариум

Кольцо, потерянное в США в 1973 году, нашли в финском лесу⁠⁠

В 1973 году американка по имени Дебра Маккенна потеряла кольцо, которое она случайно забыла на раковине универмага в Портленде. Спустя 47 лет украшение вернулось к своей владелице. Однако произошло это достаточно необычным образом. Марко Сааринен, работающий слесарем в Финляндии, обнаружил его во время своей вылазки в лес с металлоискателем (этим хобби мужчина занимается в свободное время).

Любопытно, что кольцо при этом залегало под землёй — на глубине приблизительно 15 сантиметров. Охотника за сокровищами заинтересовали инициалы, которые были выгравированы на кольце. Он сфотографировал украшение и выложил его в соцсети. Именно сила интернета помогла утерянной вещи вернуться обратно к хозяйке. Как именно драгоценность оказалась в лесу, по прежнему остаётся большой загадкой.

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Метки: Вещи   в мире   забавно   лес   находка   удивительно   фото   
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4  комментария
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95k
parallax 51 минуту назад
Отметины на дереве скорее всего медвежьи, а не оленьи.
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Snork Snorkoff 18 минут назад
медальон, какой-то тупой новодел в котором замешали всё до чего дотянулись, и нах его было в лесу хоронить?
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95k
parallax 53 минуты назад
С кольцом 1973 года, мутная история.
Скорее всего нашедшейся "хозяйке" оно не принадлежит. Просто совпали инициалы и она решила его присвоить.
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