16 таинственных штук, обнаруженных во время невинных прогулок по лесу

В 1973 году американка по имени Дебра Маккенна потеряла кольцо, которое она случайно забыла на раковине универмага в Портленде. Спустя 47 лет украшение вернулось к своей владелице. Однако произошло это достаточно необычным образом. Марко Сааринен, работающий слесарем в Финляндии, обнаружил его во время своей вылазки в лес с металлоискателем (этим хобби мужчина занимается в свободное время).

Любопытно, что кольцо при этом залегало под землёй — на глубине приблизительно 15 сантиметров. Охотника за сокровищами заинтересовали инициалы, которые были выгравированы на кольце. Он сфотографировал украшение и выложил его в соцсети. Именно сила интернета помогла утерянной вещи вернуться обратно к хозяйке. Как именно драгоценность оказалась в лесу, по прежнему остаётся большой загадкой.