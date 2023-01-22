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Мужчина нашел в «заброшке» старинный сундук со старинными вещами

Мужчина нашел в «заброшке» старинный сундук со старинными вещами

Автор:
22 января 2023 10:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Вещи   заброшка   ляпота   находка   старинный сундук   удивительно   фото   
1281
15

Ух! Чего я сегодня нашел в заброшенном доме! И не просто - в деревенском, а в городской коммуналке 20-х годов постройки!

Далее со слов автора: Короче, кто-то просто привез, при переезде, незнамо когда. Забросил на чердак и все... И да, кстати, чтобы до него добраться, мне пришлось выгрести кучу хлама. Как чувствовал...

Итак, погнали смотреть. Вот этот красавец:


К сожалению, сундук с утерями:

×
×

.

Но все остальное - в идеале:

Вид сбоку:

Открываем... Показываю, все как лежит:

Запах, конечно, оттуда еще тот:

Поднимаем лапти, а там икона лежала и это:

Деревянная ложка:

Пустой туесок:

С крышкой:

Икона:

И самое главное:

Знаете, что это такое? Компас!!!

Я сразу понял, что это такое, ибо глядел, какое-то кино, про поморов по-моему и там было нечто подобное!

Обратная сторона:

Вид сбоку!

Короче - я до сих пор под впечатлением!


И да - напоминаю, дом будет снесен через пару недель, так что я беру то, что люди посчитали ненужным!

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Метки: Вещи   заброшка   ляпота   находка   старинный сундук   удивительно   фото   
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17k
сеньор Леонсио 44 минуты назад
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1k
Максим Макашев 36 секунд назад
Запах, конечно, оттуда еще тот:
-------------------
напомнило "12 стульев"
"...В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали..."
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2k
poбт 18 минут назад
холера, брюшной тиф и сибирская язва в комплекте
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32k
Snork Snorkoff 43 минуты назад
=Я сразу понял, что это такое, ибо глядел, какое-то кино,=

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