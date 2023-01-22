Мужчина нашел в «заброшке» старинный сундук со старинными вещами

Ух! Чего я сегодня нашел в заброшенном доме! И не просто - в деревенском, а в городской коммуналке 20-х годов постройки!
Далее со слов автора: Короче, кто-то просто привез, при переезде, незнамо когда. Забросил на чердак и все... И да, кстати, чтобы до него добраться, мне пришлось выгрести кучу хлама. Как чувствовал...
Итак, погнали смотреть. Вот этот красавец:
К сожалению, сундук с утерями:
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Но все остальное - в идеале:
Вид сбоку:
Открываем... Показываю, все как лежит:
Запах, конечно, оттуда еще тот:
Поднимаем лапти, а там икона лежала и это:
Деревянная ложка:
Пустой туесок:
С крышкой:
Икона:
И самое главное:
Знаете, что это такое? Компас!!!
Я сразу понял, что это такое, ибо глядел, какое-то кино, про поморов по-моему и там было нечто подобное!
Обратная сторона:
Вид сбоку!
Короче - я до сих пор под впечатлением!
И да - напоминаю, дом будет снесен через пару недель, так что я беру то, что люди посчитали ненужным!
Источник:
- 13 крайне неожиданных находок, которые люди сделали во время ремонта
- Пять реальных предметов, найденных на чердаке и проданных за миллионы
- Удивительные находки, которые трудно объяснить
- 18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже
- Заброшенный ракетный арсенал бывшего военного аэродрома
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напомнило "12 стульев"
"...В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали..."