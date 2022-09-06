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13 крайне неожиданных находок, которые люди сделали во время ремонта

13 крайне неожиданных находок, которые люди сделали во время ремонта

Автор:
06 сентября 2022 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   забавно   находка   ремонт   удивительно   фото   
3253
14

Старые дома всегда полны тайн, оставшихся от прошлых хозяев. И нередко открываются они новым владельцам, которые решили сделать основательный ремонт. Во время таких работ неизменно найдется что-нибудь интересное. Фото особо любопытных находок можно увидеть в подборке.

Гигантский улей

Во время капитального ремонта старинного дома было обнаружено жилище насекомых. Да еще какое!

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Сейф

В недавно купленной квартире под половым покрытием удалось найти тайник. Ковер скрывал от лишних глаз настоящий сейф.

Портрет

Здание было выстроено еще в начале XX века, и только сейчас случайно обнаружили старинный портрет, когда стали менять пол в ванной комнате. Он прятался именно там.

Неожиданный сюрприз

Однако в старинных домах можно найти не только приятные мелочи, но и довольно странные сюрпризы из прошлого. Эти люди и вовсе наткнулись в стене на прах бывшего владельца.

Шедевр 70-х годов

Очередные хозяева жилья решили сменить ковролин, но, подняв покрытие, увидели, что пол украшает вот такая цветная мозаика.

Кукольный телевизор

Во время уборки на чердаке найден крохотный игрушечный телевизор. На его экране изображены печально знаменитые башни-близнецы.

Коллекция семян

На чердаке у дедушки хранилась уникальная коллекционная сборка семян самых разных видов растений.

Старинная плитка

Люди принялись разбирать камин в доме конца XIX века, как вдруг их взгляду открылась красивая плиточная кладка.

Кухонное ископаемое

Ремонт на кухне позволил найти древнее ископаемое прямо под половицами.

Настенная картина

Этому мужчине больше 80 лет, и он самостоятельно делал ремонт в своем доме, когда под обоями обнаружил красивые настенные росписи. Он утверждает, что они сделаны еще в 1912 году.

Находка в камине

Группа рабочих производила демонтаж камина в здании 50-х годов постройки и нашла вот эту красоту.

Редкая вещица

Во время ремонта квартиры можно найти даже вот такую редкость.

Мышеловка из прошлого

Люди занялись преображением дома, а когда дошли до потолка, то нашли там старинную мышеловку. Жильцы утверждают, что их дом был построен в конце XVIII века. А вам когда-нибудь попадались любопытные вещицы во время ремонта?

Источник:

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Метки: Вещи   забавно   находка   ремонт   удивительно   фото   
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16  комментариев
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11k
Alex Djeff Час назад
Вот не надо про капитальный ремонт. За такой фанерой этот рой было слышно и днём и ночью. Может из-за этого роя и начался капитальный ремонт? ))
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3k
Vlamir 6 минут назад
Я выбираю СЕЙФ! Это лучше, чем рой или мышеловка!
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33k
Седой 22 минуты назад
Ага неожиданно сейф нашли...и его не было видно под ковром, а то что ручки должны торчать и бугры под ковром как Еверест никто не видел...
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2k
Pill 49 минут назад
У меня дед был пчеловод. И вкусно, и больно.
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14k
Голос Вселенной 56 минут назад
Я в этом году в отпуске к родственникам заезжал, к свояку. У него свой дом, двор. И он под мой приезд подгадал заливку двора бетоном, ну чтоб я ему помог.
Когда уже приехала машина, я сказал дочери - возьмите с сестренкой баночку, напишите туда что-нибудь и спрячьте где-нибудь с краю, бетоном зальем. Через много лет будете уже взрослыми, если придется бетон перекладывать - отыщется банка, послание из прошлого. Так и сделали.....
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38k
Александр Час назад
Вот всегда думаю, почему именно в зарубежных странах делают такие находки. Неужели они живут в таких древних домах. Это мы походу в отсталой России сплошь в новостроях проживаем.
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29
Sata33 Александр 57 минут назад
Да в любой деревне если пройтись по чердакам , можно много чего интересного найти )
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