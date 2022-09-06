13 крайне неожиданных находок, которые люди сделали во время ремонта

Старые дома всегда полны тайн, оставшихся от прошлых хозяев. И нередко открываются они новым владельцам, которые решили сделать основательный ремонт. Во время таких работ неизменно найдется что-нибудь интересное. Фото особо любопытных находок можно увидеть в подборке.
Гигантский улей
Во время капитального ремонта старинного дома было обнаружено жилище насекомых. Да еще какое!
Сейф
В недавно купленной квартире под половым покрытием удалось найти тайник. Ковер скрывал от лишних глаз настоящий сейф.
Портрет
Здание было выстроено еще в начале XX века, и только сейчас случайно обнаружили старинный портрет, когда стали менять пол в ванной комнате. Он прятался именно там.
Неожиданный сюрприз
Однако в старинных домах можно найти не только приятные мелочи, но и довольно странные сюрпризы из прошлого. Эти люди и вовсе наткнулись в стене на прах бывшего владельца.
Шедевр 70-х годов
Очередные хозяева жилья решили сменить ковролин, но, подняв покрытие, увидели, что пол украшает вот такая цветная мозаика.
Кукольный телевизор
Во время уборки на чердаке найден крохотный игрушечный телевизор. На его экране изображены печально знаменитые башни-близнецы.
Коллекция семян
На чердаке у дедушки хранилась уникальная коллекционная сборка семян самых разных видов растений.
Старинная плитка
Люди принялись разбирать камин в доме конца XIX века, как вдруг их взгляду открылась красивая плиточная кладка.
Кухонное ископаемое
Ремонт на кухне позволил найти древнее ископаемое прямо под половицами.
Настенная картина
Этому мужчине больше 80 лет, и он самостоятельно делал ремонт в своем доме, когда под обоями обнаружил красивые настенные росписи. Он утверждает, что они сделаны еще в 1912 году.
Находка в камине
Группа рабочих производила демонтаж камина в здании 50-х годов постройки и нашла вот эту красоту.
Редкая вещица
Во время ремонта квартиры можно найти даже вот такую редкость.
Мышеловка из прошлого
Люди занялись преображением дома, а когда дошли до потолка, то нашли там старинную мышеловку. Жильцы утверждают, что их дом был построен в конце XVIII века. А вам когда-нибудь попадались любопытные вещицы во время ремонта?
Источник:
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Когда уже приехала машина, я сказал дочери - возьмите с сестренкой баночку, напишите туда что-нибудь и спрячьте где-нибудь с краю, бетоном зальем. Через много лет будете уже взрослыми, если придется бетон перекладывать - отыщется банка, послание из прошлого. Так и сделали.....
А у нас в 1945 когда выжги все что можно.
В 1917 как и сейчас элитка всё спиз---ла и увезла.
Жопа стара у англосаксов в своей коллекции держит ювелирные украшения Романовых и не париться их демонстрировать при удобных случаях.
РФ с 1945 года за-сь выкупать обменивать или возвращать то что у нас спёрли.
Вот и не находят т.к. всё старинное у нас раздолбали при войнах.
В блокаду печи топили мебелью стоимость которой в те годы была шестизначной.