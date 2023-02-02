Странные товарищи: 30 уморительных фото с котейками

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Коты уже давно завоевали нашу любовь и восхищение, и крадут миллионы сердец на просторах сети - несмотря на то, что иногда они ведут себя максимально странно. Взглянем на самые забавные и курьёзные кадры с котейками, собранные с просторов сети. Пусть они зарядят вас доброй порцией позитива!
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Хозяин прочитал, что ванночка с куркумой помогает от блох. Бонусом - окрашивает кота в жёлтый
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