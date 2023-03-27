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Сообщество Без кота и жизнь не та 1544 поста • 463 подписчика подписаться
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30 уморительных котов, чьё поведение вызывает много вопросов

30 уморительных котов, чьё поведение вызывает много вопросов

Автор:
27 марта 2023 20:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Фотографии   домашние животные   животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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Коты - товарищи странные. Да, они те ещё очаровашки, и мы их любим даже за эти странности - но только коты могут начать скакать по дому в 2 часа ночи, или внезапно уставиться на стену. Пользователи форума Reddit поделились кадрами со своими котами, поведение которых заряжает настроением!

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Метки: Фотографии   домашние животные   животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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1  комментарий
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Peter Griffin 18 минут назад
Коты всегда были такими,но,с появлением фотокамер,теперь об этом знают не только их хозяева(рабы)).
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