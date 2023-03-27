30 уморительных котов, чьё поведение вызывает много вопросов

Коты - товарищи странные. Да, они те ещё очаровашки, и мы их любим даже за эти странности - но только коты могут начать скакать по дому в 2 часа ночи, или внезапно уставиться на стену. Пользователи форума Reddit поделились кадрами со своими котами, поведение которых заряжает настроением!