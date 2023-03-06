В Австралии на ядовитого паука можно наткнуться даже в супермаркете

Оказывается, с опасным пауком можно встретиться не только на природе, но и в обычном супермаркете!

Жительница Брисбена Лани Нил недавно рассказала о своём печальном опыте. Она заехала в супермаркете Woolworths (это целая сеть больших магазинов по всей Австралии) и купила корзинку чёрного винограда.

К счастью, она заглянула в неё, прежде чем доставать виноград. В центре грозди в паутине сидел живой красноспинный паук. Не узнать его невозможно: у паука на спинке характерная красная отметина в виде песочных часов.