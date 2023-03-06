FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1862 поста • 759 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
В Австралии на ядовитого паука можно наткнуться даже в супермаркете

В Австралии на ядовитого паука можно наткнуться даже в супермаркете

Автор:
06 марта 2023 17:39
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Австралия   жизнь в Австралии   и такое бывает   красноспинный паук   нежданный гость   неожиданно   паук   ядовитый паук   
1049
5

Один из самых опасных пауков на планете — красноспинный паук, который относится к роду чёрных вдов. Живёт он в Австралии. И люди, которые живут рядом, должны быть крайне внимательны и осторожны.

Оказывается, с опасным пауком можно встретиться не только на природе, но и в обычном супермаркете!


Жительница Брисбена Лани Нил недавно рассказала о своём печальном опыте. Она заехала в супермаркете Woolworths (это целая сеть больших магазинов по всей Австралии) и купила корзинку чёрного винограда.


К счастью, она заглянула в неё, прежде чем доставать виноград. В центре грозди в паутине сидел живой красноспинный паук. Не узнать его невозможно: у паука на спинке характерная красная отметина в виде песочных часов.

×
×

Красноспинный паук, или австралийская вдова, считается самым опасным пауком Австралии. Яд самки нейротоксичен. Укус опасен для человека и вызывает сильнейшие боли. Немного успокаивает тот факт, что от укуса красноспинного паука есть противоядие (разработано в 1950-х годах) и оно продаётся в аптеках. Но болей оно не уменьшает.

Лани решила позвонить в магазин и сообщить о своей неприятной находке. Дозвониться она так и не смогла, поэтому ограничилась постом в соцсетях, целью которого, в первую очередь, было предупредить местных жителей об опасности. Кто знает, если паук в одной упаковке, он может быть и в другой.


Пост стал очень популярным и собрал множество откликов. В комментарии пришел даже какой-то бывший менеджер по продуктам из Woolworths и сказал, что в супермаркете нежелательные гости вроде ядовитых пауков не редкость:


Иногда мы находили пауков в винограде. Однажды я открыл коробку с бананами и нашёл там живую змею.


Когда я там работал, мы обычно ставили рядом с такими товарами специальные таблички, призывающие людей руководствоваться здравым смыслом и тщательно осматривать и мыть продукты перед употреблением.


В конце концов в комментарии пришли и представители магазина. Они же обязаны реагировать на такие посты в соцсетях.


Лани, спасибо за информацию. Мы серьёзно относимся к таким сообщениям и тщательно изучим этот вопрос. Пожалуйста, оставьте свой номер или e-mail и информацию о том, в каком из магазинов нашей сети это произошло.

И хотя были среди комментаторов обычные сетевые тролли, которые пытались убедить девушку в том, что она делает из мухи слона, Лани уверена: она поступила правильно. И люди будут знать о возможной опасности, и сотрудники магазинов будут начеку (по крайней мере, хочется в это верить).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Австралия   жизнь в Австралии   и такое бывает   красноспинный паук   нежданный гость   неожиданно   паук   ядовитый паук   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Андрей Крылов 19 минут назад
Да ну! Правда? А мы то не знали! :) Ну, и в Крыму можно наткнуться на каракурта. Вероятно он - самая ядовитая тварь у нас. Но вероятность стлько низкая, что мне как-тоне везло ни разу, за 50 с лишним лет жизни. Хотя видел, но укушенным как-то не пришлось быть. а всякие там скаты, медузы. гадюки... ТО вовсе ерунда. в Крыму.
А вот в Австрали пости норма. Там ядовитых тварей много. Причём таких, после которых ни одна медицина модет и не спасти. И что? Сколько можно эксплуатировать эту тему? Не ежемесячно ли? или может не чашще раз в год? Может тут лимит про страшилки из Австралии пора вводить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Клубков 14 минут назад
Каракурты и в Крыму и на Кубани есть, даже не нужно в Австралию ехать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94214



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки
"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки
Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили беженцы из Украины
Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили...
Набирающие популярность в сообществах
Нормальность аграрной сверхдержавности и удвоение экспорта пшеницы
Нормальность аграрной сверхдержавности и удвоение экспорта пшеницы
Милла Йовович добралась и до Джорджа Мартина
Милла Йовович добралась и до Джорджа Мартина
Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео)
Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Когда у тебя отбирают заначку

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#СССР#забавно#красота#США#путешествие#дети#новости
#Юмор#картинки#животные#отдых#Приколы#факты#Фотографии#отпуск#дтп#позитив
#люди#Прикол#интересно#Россия#интересное#природа#машина#девушки#криминал#путешествия
Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео) Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео) 30+ фотографий с прикольными сюрпризами 30+ фотографий с прикольными сюрпризами Рыба-копьё выпрыгнула из воды и чуть не пронзила рыбака Рыба-копьё выпрыгнула из воды и чуть не пронзила рыбака Австралиец увидел на своём крыльце гигантского паука Австралиец увидел на своём крыльце гигантского паука В Индии умершую на свадьбе невесту заменили её младшей сестрой В Индии умершую на свадьбе невесту заменили её младшей сестрой 35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели поделиться в Сети 35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели поделиться в Сети

На что жалуетесь?

Вернуться