В Австралии на ядовитого паука можно наткнуться даже в супермаркете

Один из самых опасных пауков на планете — красноспинный паук, который относится к роду чёрных вдов. Живёт он в Австралии. И люди, которые живут рядом, должны быть крайне внимательны и осторожны.
Оказывается, с опасным пауком можно встретиться не только на природе, но и в обычном супермаркете!
Жительница Брисбена Лани Нил недавно рассказала о своём печальном опыте. Она заехала в супермаркете Woolworths (это целая сеть больших магазинов по всей Австралии) и купила корзинку чёрного винограда.
К счастью, она заглянула в неё, прежде чем доставать виноград. В центре грозди в паутине сидел живой красноспинный паук. Не узнать его невозможно: у паука на спинке характерная красная отметина в виде песочных часов.
Красноспинный паук, или австралийская вдова, считается самым опасным пауком Австралии. Яд самки нейротоксичен. Укус опасен для человека и вызывает сильнейшие боли. Немного успокаивает тот факт, что от укуса красноспинного паука есть противоядие (разработано в 1950-х годах) и оно продаётся в аптеках. Но болей оно не уменьшает.
Лани решила позвонить в магазин и сообщить о своей неприятной находке. Дозвониться она так и не смогла, поэтому ограничилась постом в соцсетях, целью которого, в первую очередь, было предупредить местных жителей об опасности. Кто знает, если паук в одной упаковке, он может быть и в другой.
Пост стал очень популярным и собрал множество откликов. В комментарии пришел даже какой-то бывший менеджер по продуктам из Woolworths и сказал, что в супермаркете нежелательные гости вроде ядовитых пауков не редкость:
Иногда мы находили пауков в винограде. Однажды я открыл коробку с бананами и нашёл там живую змею.
Когда я там работал, мы обычно ставили рядом с такими товарами специальные таблички, призывающие людей руководствоваться здравым смыслом и тщательно осматривать и мыть продукты перед употреблением.
В конце концов в комментарии пришли и представители магазина. Они же обязаны реагировать на такие посты в соцсетях.
Лани, спасибо за информацию. Мы серьёзно относимся к таким сообщениям и тщательно изучим этот вопрос. Пожалуйста, оставьте свой номер или e-mail и информацию о том, в каком из магазинов нашей сети это произошло.
И хотя были среди комментаторов обычные сетевые тролли, которые пытались убедить девушку в том, что она делает из мухи слона, Лани уверена: она поступила правильно. И люди будут знать о возможной опасности, и сотрудники магазинов будут начеку (по крайней мере, хочется в это верить).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот в Австрали пости норма. Там ядовитых тварей много. Причём таких, после которых ни одна медицина модет и не спасти. И что? Сколько можно эксплуатировать эту тему? Не ежемесячно ли? или может не чашще раз в год? Может тут лимит про страшилки из Австралии пора вводить?