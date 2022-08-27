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20+ поразительных картинок нашего удивительного мира

20+ поразительных картинок нашего удивительного мира

Автор:
27 августа 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и такое бывает   интересно   картинки   мир   наша планета   не проходите мимо   неожиданно   удивительно   
713
23
Мир вокруг нас удивителен и прекрасен, - и если не прятать голову в песок, а наслаждаться им в каждом его проявлении, можно увидеть вещи просто поразительные!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   интересно   картинки   мир   наша планета   не проходите мимо   неожиданно   удивительно   
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2  комментария
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Капюшон называется койф...
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10k
Andrei 43 минуты назад
Так выглядит ангел, согласно больному воображению "художника". А согласно Библии, серафимы - 6 крыльев (не 6 пар, а именно крыльев), херувимы - 4, остальные - по 2. Это только если все три вида объединить в один.
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