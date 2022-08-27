20+ поразительных картинок нашего удивительного мира

19 января 1981 года чемпион в супертяжелом весе Мухаммед Али так расстроился, узнав, что ветеран войны во Вьетнаме собирается покончить жизнь самоубийством, что бросился на место происшествия и был там уже через несколько минут. Али не только не позволил мужчине покончить с собой, но и лично отвез его в больницу.