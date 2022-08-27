20+ поразительных картинок нашего удивительного мира

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Мир вокруг нас удивителен и прекрасен, - и если не прятать голову в песок, а наслаждаться им в каждом его проявлении, можно увидеть вещи просто поразительные!
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Бомбардировка Токио, также известная как «Операция "Молитвенный дом"», является самой разрушительной бомбардировкой в истории человечества, в результате которой был разрушен 41 км2 центральной части Токио и убито не менее 100 000 мирных жителей. Атомная бомбардировка Нагасаки, для сравнения, привела к гибели около 80 000 человек.
"Грех" Генрих Лоссова (1880) - одно из самых скандальных произведений искусства в истории. Между тем, в основу этой картины легло реальное событие - "Бал каштанов", устроенный Чезаре Борджиа, на который он позвал проституток для развлечения гостей.
Южнокорейский профессор Чо Чжэ Вон изобрел туалет, который превращает экскременты в энергию и платит за них людям цифровой валютой. Человек выделяет 500 граммов испражнений в день, которые, превращаясь в 50 литров метанового газа, генерируют 0,5 кВтч.
Во время засухи Государственный парк «Долина динозавров» обнаружил следы динозавров, которые ранее были покрыты водой и отложениями. Им более 113 миллионов лет.
Самое смертоносное животное в истории, тигр по прозвищу Чудовище из Чампавата, убил за 7 лет 436 человек на территории между Индией и Непалом.
19 января 1981 года чемпион в супертяжелом весе Мухаммед Али так расстроился, узнав, что ветеран войны во Вьетнаме собирается покончить жизнь самоубийством, что бросился на место происшествия и был там уже через несколько минут. Али не только не позволил мужчине покончить с собой, но и лично отвез его в больницу.
НАСА опубликовало новое изображение Юпитера, полученное телескопом Джеймса Уэбба. На нем видны две луны, два кольца и далекие галактики.
«Моисей» Микеланджело — мраморная скульптура, созданная в 1513–1515 годах. Одна из многочисленных деталей этого шедевра — одна очень маленькая мышца на предплечьях, которая сокращается только при поднятии мизинца, иначе она незаметна. Моисей поднимает мизинец, поэтому эта крошечная мышца сокращается.
Недавнов Риме обрушилась дорога, в результате чего в земляной ловушке оказался человек. После 9 часов работы спасатели обнаружили, что он рыл туннель, вероятно, чтобы добраться до банковского хранилища в 300 метрах от места происшествия.
Эта линия электропередач оказалась проложенной прямо через череп англо-саксонской женщины, похороненной на ранее неизвестном кладбище VI века.
"Ангелы-хранители" были группой добровольцев, которая помогала бороться с преступностью полиции Нью-Йорка. Вот они в метро Нью-Йорка, 1980 год.
Эта огромная тень в форме пумы появляется в Горах суеверий в Аризоне только дважды в год, на одну неделю в марте и на одну - в сентябре.
В больницах есть "детские жилеты" для эвакуации новорожденных в случае чрезвычайной ситуации.
Астрофотографу Марселле Гилии Пейс потребовалось десять лет, чтобы запечатлеть эти 48 цветов Луны.
Фотография ядерного взрыва менее чем через одну миллисекунду после детонации. Невада, 1952 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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