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В Индии мужик захотел отомстить бывшей супруге и женился на подруге её любовника

В Индии мужик захотел отомстить бывшей супруге и женился на подруге её любовника

Автор:
06 марта 2023 14:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   дети   любовник   месть   муж   подруга   супруга   
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Похоже на мелодраму из Болливуда, но в реальной жизни.

Руби и Нирадж прожили в браке 13 лет, у них четверо детей. А в прошлом году Нирадж узнал, что его супруга закрутила роман с односельчанином Макешем. Он это выяснил, когда благоверная сбежала с любовником, оставив незадачливому муженьку детей.

Нирадж сразу же побежал жаловаться старейшинам деревни и те сурово осудили его жену. Вот только ей это уже параллельно.

А Нирадж сначала погоревал, а потом женился на брошенной подруге Макеша. У неё двое детей, так что теперь у мужика большая и дружная семья.

Джимми-Джимми, ача-ача.

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Метки: Индия   дети   любовник   месть   муж   подруга   супруга   
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1  комментарий
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Заур 9 минут назад
Может ему просто нравятся бабы из под одного мужика?
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