В Индии мужик захотел отомстить бывшей супруге и женился на подруге её любовника

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Похоже на мелодраму из Болливуда, но в реальной жизни.
Руби и Нирадж прожили в браке 13 лет, у них четверо детей. А в прошлом году Нирадж узнал, что его супруга закрутила роман с односельчанином Макешем. Он это выяснил, когда благоверная сбежала с любовником, оставив незадачливому муженьку детей.
Нирадж сразу же побежал жаловаться старейшинам деревни и те сурово осудили его жену. Вот только ей это уже параллельно.
А Нирадж сначала погоревал, а потом женился на брошенной подруге Макеша. У неё двое детей, так что теперь у мужика большая и дружная семья.
Джимми-Джимми, ача-ача.
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