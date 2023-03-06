В Индии мужик захотел отомстить бывшей супруге и женился на подруге её любовника

Руби и Нирадж прожили в браке 13 лет, у них четверо детей. А в прошлом году Нирадж узнал, что его супруга закрутила роман с односельчанином Макешем. Он это выяснил, когда благоверная сбежала с любовником, оставив незадачливому муженьку детей.

Нирадж сразу же побежал жаловаться старейшинам деревни и те сурово осудили его жену. Вот только ей это уже параллельно.

А Нирадж сначала погоревал, а потом женился на брошенной подруге Макеша. У неё двое детей, так что теперь у мужика большая и дружная семья.

Джимми-Джимми, ача-ача.