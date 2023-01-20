Проехать в шпагате под машинами: чем увлекаются дети из Индии

Идея примерно такая же, как в танце: на роликах проехать под перекладиной, которая с каждым успешным проездом опускается все ниже и ниже. Для участия в таком действе необходима хорошая растяжка, ведь проехать препятствие можно только в поперечном шпагате. Иногда спортсмены опускаются настолько низко, что их лицо буквально касается земли.

Но главное искусство этого спорта заключается в прохождении не одного препятствия, а сразу нескольких, стоящих друг за другом. В Индии это развлечение настолько популярно, что спортсмены проезжают не только под спортивным оборудованием, но и под машинами. С этим даже связан один из рекордов: к примеру, Гаган Сатиш проехал под 39 машинами меньше чем за тридцать секунд. Для этого достижения он тренировался три года.