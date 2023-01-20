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Проехать в шпагате под машинами: чем увлекаются дети из Индии

Проехать в шпагате под машинами: чем увлекаются дети из Индии

Автор:
20 января 2023 09:24
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индия   видео   дети   лимбо-скейтинг   увлечение   фото   хобби   шпагат   
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Удивительный вид спорта лимбо-скейтинг и чем он покорил индийских детей.

Всем нам знакома веселая игра, когда нужно пройти под перекладиной: в нее активно играют как на детских праздниках, так и на взрослых вечеринках. У этого занятия есть название — лимбо, от английского слова limber, что означает «гибкий». Родиной этой игры считается Тринидад и Тобаго: когда-то этот танец традиционно исполняли на похоронах.

Позже занятие стало визитной карточкой в странах Карибского бассейна, так что в лимбо активно играют как местные, так и туристы.

Это весьма весело: под ритмичную музыку нужно проходить под перекладиной, которая с каждым разом опускается все ниже. Однако в ХХ веке этот танец значительно усложнили, добавив к нему… роликовые коньки.

Джон Мерлин, который придумал роликовые коньки, вероятно, был бы очень удивлен, если бы узнал, как используют его изобретение. Неизвестно, кто решил объединить танец и ролики, но вид спорта, получивший название лимбо-скейтинг, популярен во всем мире, особенно в Индии. Здесь регулярно проходят соревнования, и это очень впечатляющее мероприятие.

Идея примерно такая же, как в танце: на роликах проехать под перекладиной, которая с каждым успешным проездом опускается все ниже и ниже. Для участия в таком действе необходима хорошая растяжка, ведь проехать препятствие можно только в поперечном шпагате. Иногда спортсмены опускаются настолько низко, что их лицо буквально касается земли.

Но главное искусство этого спорта заключается в прохождении не одного препятствия, а сразу нескольких, стоящих друг за другом. В Индии это развлечение настолько популярно, что спортсмены проезжают не только под спортивным оборудованием, но и под машинами. С этим даже связан один из рекордов: к примеру, Гаган Сатиш проехал под 39 машинами меньше чем за тридцать секунд. Для этого достижения он тренировался три года.

Взрослым достаточно сложно дается лимбо-скейтинг, поэтому большинство рекордсменов — это дети. В Индии спортом занимаются в основном дети от пяти до пятнадцати лет: у них отличная гибкость, к тому же они маленькие, чтобы проехать под рекордно низкими высотами. Так, самым юным и успешным спортсменам удается прокатиться в шпагате под перекладиной, поднятой на высоту 15 сантиметров. Ниже — впечатляющее видео таких достижений.


Одной из самых знаменитых индийских спортсменок стала Шристи Шрама: в 11 лет она установила первый рекорд, проехавшись 25 метров под перекладинами высотой 17 см. Также девушке одно время принадлежал и рекорд самого низкого катания: она проехала 10-метровое препятствие высотой 16,6 см. Однако этот показатель был побит в 2015 году: молодому спортсмену Шиширу Камди (Shishir Kamdi) удалось проехать под перекладинами высотой 16,2 см.

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Метки: Индия   видео   дети   лимбо-скейтинг   увлечение   фото   хобби   шпагат   
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1  комментарий
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Vалѣнтиныч 49 минут назад
Пусть попробуют проехать под Приорой на Кавказе.
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