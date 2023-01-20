Проехать в шпагате под машинами: чем увлекаются дети из Индии

Удивительный вид спорта лимбо-скейтинг и чем он покорил индийских детей.
Всем нам знакома веселая игра, когда нужно пройти под перекладиной: в нее активно играют как на детских праздниках, так и на взрослых вечеринках. У этого занятия есть название — лимбо, от английского слова limber, что означает «гибкий». Родиной этой игры считается Тринидад и Тобаго: когда-то этот танец традиционно исполняли на похоронах.
Позже занятие стало визитной карточкой в странах Карибского бассейна, так что в лимбо активно играют как местные, так и туристы.
Это весьма весело: под ритмичную музыку нужно проходить под перекладиной, которая с каждым разом опускается все ниже. Однако в ХХ веке этот танец значительно усложнили, добавив к нему… роликовые коньки.
Джон Мерлин, который придумал роликовые коньки, вероятно, был бы очень удивлен, если бы узнал, как используют его изобретение. Неизвестно, кто решил объединить танец и ролики, но вид спорта, получивший название лимбо-скейтинг, популярен во всем мире, особенно в Индии. Здесь регулярно проходят соревнования, и это очень впечатляющее мероприятие.
Идея примерно такая же, как в танце: на роликах проехать под перекладиной, которая с каждым успешным проездом опускается все ниже и ниже. Для участия в таком действе необходима хорошая растяжка, ведь проехать препятствие можно только в поперечном шпагате. Иногда спортсмены опускаются настолько низко, что их лицо буквально касается земли.
Но главное искусство этого спорта заключается в прохождении не одного препятствия, а сразу нескольких, стоящих друг за другом. В Индии это развлечение настолько популярно, что спортсмены проезжают не только под спортивным оборудованием, но и под машинами. С этим даже связан один из рекордов: к примеру, Гаган Сатиш проехал под 39 машинами меньше чем за тридцать секунд. Для этого достижения он тренировался три года.
Взрослым достаточно сложно дается лимбо-скейтинг, поэтому большинство рекордсменов — это дети. В Индии спортом занимаются в основном дети от пяти до пятнадцати лет: у них отличная гибкость, к тому же они маленькие, чтобы проехать под рекордно низкими высотами. Так, самым юным и успешным спортсменам удается прокатиться в шпагате под перекладиной, поднятой на высоту 15 сантиметров. Ниже — впечатляющее видео таких достижений.
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Одной из самых знаменитых индийских спортсменок стала Шристи Шрама: в 11 лет она установила первый рекорд, проехавшись 25 метров под перекладинами высотой 17 см. Также девушке одно время принадлежал и рекорд самого низкого катания: она проехала 10-метровое препятствие высотой 16,6 см. Однако этот показатель был побит в 2015 году: молодому спортсмену Шиширу Камди (Shishir Kamdi) удалось проехать под перекладинами высотой 16,2 см.
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