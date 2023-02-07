Бросок веры: зачем в Индии родители сбрасывают своих детей с крыш храмов

В наши дни гиперопека для многих стала нормальным явлением. Мамы и папы так любят своих детей и так сильно о них заботятся, что несчастным малышам порой и вздохнуть спокойно нельзя. Их кутают в десять одежек, им не дают ступить и шагу, а порой и вовсе начинают делать все дела за них.
О том, чтобы позволить ребенку самостоятельно делать свои первые шаги в жизнь, раздирать коленки и набивать шишки речи не идет — этот мир слишком опасен для младенца.
Только вот такое отношение к детям существует преимущественно в европейской культуре. На Востоке, в том числе и в Индии, отношение к детям попроще: трепета перед детством там почти нет. Да и вопрос детской безопасности волнует людей куда меньше. Вероятно, именно поэтому во многих штатах Индии до сих пор практикуют древний ритуал суть которого в сбрасывании детей с крыши храма. Храмы, где такое действо проходит, расположены по всей стране, но их средняя высота — 15 метром, что для младенца весьма существенно.
Сегодня доподлинно никто не знает, как и откуда появилась такая опасная традиция, однако ее история уходит корнями куда-то в 13-14 века. Так, по подсчетам историков, индусы вот уже как минимум 7 веков "закаляют" таким образом младенцев. Предположительно сбрасывание детей началось в средние века, когда детская смертность в Индии была на катастрофически высоком уровне. Антибиотиков, как и в целом понимания медицины, тогда не было. Детей просто нечем было лечить.
Тогда-то люди и обратились в веру. Говорить о том, что все происходило именно так, конечно нельзя, но сами индусы утверждают, что ребенок — это самый ценный дар, что у них есть. Поэтому в какой-то момент несчастные родители начали просить своих богов пощадить их детей и подарить им долгую и счастливую жизнь. А как доказательство серьезности своей веры (а значит и преданности им), родители начали сбрасывать своих детей с крыш храмов прямо на растянутые простыни и платки.
По местным поверьям, дети, пережившие такую процедуру, наделяются крепким здоровьем и большой удачей, которые будут сопровождать их на протяжении всей жизни. При этом за всю историю наблюдений, не было ни единого случая травм младенцев — отцы ловили всех.
Только вот несмотря на такую хорошую статистику, я должна сказать, что это все равно выглядит чрезвычайно опасным. Все-таки 15 метров — это огромная высота для ребенка, поэтому повторять такое никому не советую. Да и правительство Индии неоднозначно относится к таким праздникам. В последние годы Индия пытается доказать: каст больше нет, народной медицины — тоже. Все-таки Индия сегодня — это развивающаяся страна с быстро укрепляющейся экономикой, поэтому в стране активно проходит политика устранения безграмотности. Увы, многовековые традиции какими-то реформами не затмить.
Впрочем, в современном мире детей сбрасывают с храмов вовсе не ради здоровья, а скорее по привычке. Считается, что каждая хорошая мать и заботливый отец должны отнести своего ребенка к храму, чтобы таким образом позаботиться о нем. В некотором роде это напоминает крещение: очень многие люди уже и не верят в религию, но делают определенные ритуалы просто потому, что так принято. Так и тут. Веры нет, но привычка осталась.
Можно ли говорить о массовости такого явления? На самом деле и да, и нет. Есть штаты, где такие ритуалы не проводятся, но есть места, где каждый год сбрасывают с крыш до 200 детей. В общем, все очень индивидуально. Благо, с каждым годом к такой опасно практике прибегает все меньше и меньше людей.
Источник:
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Сия привычка скорей от "Лукавого"
Такая страна, такая история, ...но такие "дикие" обычаи. Жаль...
Вера верой, а с простыней как-то надежней. На бога надейся, но и сам не плошай.