Бросок веры: зачем в Индии родители сбрасывают своих детей с крыш храмов

О том, чтобы позволить ребенку самостоятельно делать свои первые шаги в жизнь, раздирать коленки и набивать шишки речи не идет — этот мир слишком опасен для младенца.

Только вот такое отношение к детям существует преимущественно в европейской культуре. На Востоке, в том числе и в Индии, отношение к детям попроще: трепета перед детством там почти нет. Да и вопрос детской безопасности волнует людей куда меньше. Вероятно, именно поэтому во многих штатах Индии до сих пор практикуют древний ритуал суть которого в сбрасывании детей с крыши храма. Храмы, где такое действо проходит, расположены по всей стране, но их средняя высота — 15 метром, что для младенца весьма существенно.