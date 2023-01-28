Сказ о том, как мстительная Берта лишила супруга мужского достоинства и жила после этого долго и счастливо

Фрэнк Боронда так и не уловил тот момент, когда у благоверной в руках вдруг оказалось лезвие. Мгновение – она лишает мужа самого дорогого – отрезает ему пенис. Потом преспокойно одевается, даже не смотря в сторону истекающего кровью мужчины, и не спеша удаляется в закат на велике. Видимо, чтобы быстрее попасть в счастливое светлое будущее в Сан-Хосе.

Мужчина был не робкого десятка, недаром работал капитаном пожарной части. Превозмогая боль, он сумел переползти через дорогу, где та самая часть располагалась. Дежурные ребята оказали шефу первую помощь, отвезли в больницу, где Фрэнку помогли. Он выжил. Но разве это жизнь для мужчины, с осознанием, что он больше и не мужчина?

Супружницу взяли тёпленькой практически сразу. Берта торчала на железнодорожной станции, переодетая в мужской костюм, и выглядела очень нелепо и очень заметно. Однако, судя по фото, она так радовалась, словно, как минимум, спасла мир.

Чем же муж её так выбесил, что женщина разрешила конфликт таким радикальным способом?

Надо сказать, что Боронда был мексиканцем. И звали его в действительности Марио Нарциссо. А для простоты имя переиначили, как нередко бывает в чуждых культурах. На момент трагедии мужчине было 43 года, а его супруга немка Берта (в девичестве Цеттл) была на 12 лет моложе.

Для того периода возраст 43 года был уже более чем солидный. Но горячая мексиканская кровь так бурлила в Марио, что он не обходил вниманием ни одну более или менее привлекательную женщину в городе. Который регулярно обсуждал похождения капитана. До Берты мексиканец уже был женат. И довёл первую жену своим бесконечным кобелированием до попытки суицида. Плюс, он проявлял в отношениях тиранические наклонности. Не самый, скажем так, благоприятный коктейль характеристик для семейной жизни.