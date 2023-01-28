Сказ о том, как мстительная Берта лишила супруга мужского достоинства и жила после этого долго и счастливо

Фото дамочки явно из полицейского участка. Раз она туда попала, то точно не за красивые глаза. Но почему же тогда задержанная выглядит такой самодовольной, словно совершила героический поступок?
История началась обычной весенней ночью 1907 года в Калифорнии, в городе Сан-Хосе. Супруги Берта и Фрэнк уже улеглись и лениво перебрасывались фразами перед отходом ко сну. Их брак нельзя было назвать эталонным, особой любви между мужем и женой не было. Но и самым ужасным в мире он тоже не был.
Фрэнк Боронда так и не уловил тот момент, когда у благоверной в руках вдруг оказалось лезвие. Мгновение – она лишает мужа самого дорогого – отрезает ему пенис. Потом преспокойно одевается, даже не смотря в сторону истекающего кровью мужчины, и не спеша удаляется в закат на велике. Видимо, чтобы быстрее попасть в счастливое светлое будущее в Сан-Хосе.
Мужчина был не робкого десятка, недаром работал капитаном пожарной части. Превозмогая боль, он сумел переползти через дорогу, где та самая часть располагалась. Дежурные ребята оказали шефу первую помощь, отвезли в больницу, где Фрэнку помогли. Он выжил. Но разве это жизнь для мужчины, с осознанием, что он больше и не мужчина?
Супружницу взяли тёпленькой практически сразу. Берта торчала на железнодорожной станции, переодетая в мужской костюм, и выглядела очень нелепо и очень заметно. Однако, судя по фото, она так радовалась, словно, как минимум, спасла мир.
Чем же муж её так выбесил, что женщина разрешила конфликт таким радикальным способом?
Надо сказать, что Боронда был мексиканцем. И звали его в действительности Марио Нарциссо. А для простоты имя переиначили, как нередко бывает в чуждых культурах. На момент трагедии мужчине было 43 года, а его супруга немка Берта (в девичестве Цеттл) была на 12 лет моложе.
Для того периода возраст 43 года был уже более чем солидный. Но горячая мексиканская кровь так бурлила в Марио, что он не обходил вниманием ни одну более или менее привлекательную женщину в городе. Который регулярно обсуждал похождения капитана. До Берты мексиканец уже был женат. И довёл первую жену своим бесконечным кобелированием до попытки суицида. Плюс, он проявлял в отношениях тиранические наклонности. Не самый, скажем так, благоприятный коктейль характеристик для семейной жизни.
Однако главным фактором, из-за которого Берта решилась на оскопление, стали даже не постоянные измены мужа. А махинации на выборах, в которых Фрэнк активно участвовал.
В общем, он вёл насыщенную политическую и общественную жизнь: занимался подделкой бюллетеней, подтасовкой результатов, в перерывах активно утешал вдов и замужних дам, чьи мужья по разным причинам отсутствовали в городе.
Но сколь верёвочке не виться, а кончик будет. И командир пожарной части расслабился, накосячил и понял, что надо делать ноги, когда его подельников начали арестовывать одного за другим. Лыжи парень навострил к родне в Мексику. Благоверную, понятно, с собой брать не планировал. Ей предстояло остаться в Сан-Хосе и разбираться с последствиями его активной политической деятельности.
Но Берта, хоть и флегматичная немка, решила продемонстрировать своё видение картины мира. И лёгким движением руки… А, собственно, лишила ли она неверного махинатора его «нефритового жезла»? Дело в том, что все местные газеты трубили о том, что пенис несчастного, плавающий в банке с формальдегидом, даже использовали в суде как вещественное доказательство. История ушла в народ, обросла массой сомнительных подробностей и превратилась в городскую легенду.
Это уже современники задумались: а мог ли Боронда выжить с такой раной? Перейти дорогу, перенести поездку в больницу и не скончаться от инфекции с уровнем медицины начала века, который оставлял желать лучшего? Маловероятно. Больше похоже на правду, что речь шла просто о глубоком порезе. Вопрос остаётся открытым.
Берте дали «пятёрку». Но за хорошее поведение выпустили через два года. Фрэнк позднее снова женился на девушке Джози, которая была значительно моложе супруга: разница в возрасте составила больше 30 лет.
Берта тоже попыталась построить новую семью с вдовцом по имени Александр Паттерсон. Но брак вскоре распался по неизвестным причинам.
Фрэнк скончался в 1940 году. Берта ушла из жизни через 10 лет. После суда пути бывших супругов более не пересекались. Берта стала своего рода символом борьбы с патриархатом. А любители странных коллекций долгое время гонялись за особенным экспонатом – отрезанным пенисом Марио, которых в разных коллекциях хранится уже больше 5 штук. И все, конечно же, настоящие.
Источник:
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