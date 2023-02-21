В Черкесске вооруженные битами мужчины искалечили судью и замруководителя казначейства

Преступление нельзя назвать случайным. За мужчинами следили и напали на них на улице, выбрав удачный момент.
Вчера, 20 февраля, злоумышленники с битами напали на прохожих. Их жертвами стали замруководителя Управления казначейства КЧР Мурат Эльканов и судья Арбитражного суда Казбек Салпагаров. На мужчин напали, когда те возвращались из кафе. Неподалёку от пешеходов остановилась машина, из которой выбежали несколько человек, вооруженных битами.
Момент нападения попал на видео:
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и ненормативная лексика!
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После избиения мужчины сели в черный автомобиль ВАЗ 2114 и скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения замглавы Казначейства получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Второму потерпевшему лечение в стационаре не понадобилось.
Как сообщают СМИ, в городе объявлен план "Перехват". Подозревамых разыскивает полиция. Телеграм-канал Shot опубликовал фото предполагаемых преступников и назвал их имена: Мурадин Айбазов (фото слева), Мурат Богатырёв (фото в центре), Тимурлаа Каракотов (фото справа) и Арсен Чагаров.
Мотивы нападения не известны.
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Знаю я одно место !
всех на передовуюЭ, на СВО !!!
Лица на камере видны, но никого пока не задержали.
Можно просто понаблюдать.
, замруководителя управления федерального казначейства по КЧР. Фигурировал в деле о покушении на бывшего замруководителя управления казначейства Наталью Нагорнову. Мурат Эльканов занимал рядовую должность и метил на место Нагорновой, с которой был в конфликте. Известно, что Мурат Эльканов подбил брата Дахира на покушение на чиновницу" - у них там корпоративные войны походу.