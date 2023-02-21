В Черкесске вооруженные битами мужчины искалечили судью и замруководителя казначейства

После избиения мужчины сели в черный автомобиль ВАЗ 2114 и скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения замглавы Казначейства получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Второму потерпевшему лечение в стационаре не понадобилось.

Как сообщают СМИ, в городе объявлен план "Перехват". Подозревамых разыскивает полиция. Телеграм-канал Shot опубликовал фото предполагаемых преступников и назвал их имена: Мурадин Айбазов (фото слева), Мурат Богатырёв (фото в центре), Тимурлаа Каракотов (фото справа) и Арсен Чагаров.