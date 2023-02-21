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В Черкесске вооруженные битами мужчины искалечили судью и замруководителя казначейства

В Черкесске вооруженные битами мужчины искалечили судью и замруководителя казначейства

Автор:
21 февраля 2023 12:00
Сообщество : Криминал
Метки: Черкесск   бита   видео   избиение   криминал   нападение   плат Перехват   полиция   преступники   
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Преступление нельзя назвать случайным. За мужчинами следили и напали на них на улице, выбрав удачный момент.

Вчера, 20 февраля, злоумышленники с битами напали на прохожих. Их жертвами стали замруководителя Управления казначейства КЧР Мурат Эльканов и судья Арбитражного суда Казбек Салпагаров. На мужчин напали, когда те возвращались из кафе. Неподалёку от пешеходов остановилась машина, из которой выбежали несколько человек, вооруженных битами.


Момент нападения попал на видео:


После избиения мужчины сели в черный автомобиль ВАЗ 2114 и скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения замглавы Казначейства получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Второму потерпевшему лечение в стационаре не понадобилось.


Как сообщают СМИ, в городе объявлен план "Перехват". Подозревамых разыскивает полиция. Телеграм-канал Shot опубликовал фото предполагаемых преступников и назвал их имена: Мурадин Айбазов (фото слева), Мурат Богатырёв (фото в центре), Тимурлаа Каракотов (фото справа) и Арсен Чагаров.


Мотивы нападения не известны.

Источник:

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Метки: Черкесск   бита   видео   избиение   криминал   нападение   плат Перехват   полиция   преступники   
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24  комментария
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25k
Serg2001 2 часа назад
Этому "бейсболисту", который уже бесчувственному ноги и рёбра битой ломал и по голове ногой бил, нужно максимальное наказание давать... Вплоть до пожизненного. На хер он такой на свободе нужен среди людей.
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28k
Ваня 14 минут назад
обезьянки лютуют...
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1k
Росомаха 17 минут назад
Всё как обычно, никто не задумался, из за чего сыр бор... Они ведь даже лиц не скрывали.
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
Теща недавно спрашивала,куда ей лучще в отпуск поехать ! Теперь я знаю я одно место !
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
Теща недавно спрашивала,куда ей лучще в отпуск поехать !
Знаю я одно место !
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366
Dima 43 минуты назад
УЕ..КИ! Упыри !
всех на передовуюЭ, на СВО !!!
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10k
Shtoppi 52 минуты назад
кого-то эти избитые сильно обидели, раз там не просто уработали, а еще и бессознательное тело херачили.
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12k
кот базилий 55 минут назад
Гарачый кров, кровный месть. Ох отловят дураков, ох сядут крепко.
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2k
Ал Час назад
Как-то не по-мужски хер..чить тело без сознания.
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16k
Сергей Час назад
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−2
Юлия Час назад
Какие то семейные разборки.
Лица на камере видны, но никого пока не задержали.

Можно просто понаблюдать.
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237
Guilty Pleasure 2 часа назад
такое оно правосудие
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9k
Antonium 2 часа назад
"Мурат Эльканов – родной брат Дахира Эльканова (бывший глава Карачаевского района)
, замруководителя управления федерального казначейства по КЧР. Фигурировал в деле о покушении на бывшего замруководителя управления казначейства Наталью Нагорнову. Мурат Эльканов занимал рядовую должность и метил на место Нагорновой, с которой был в конфликте. Известно, что Мурат Эльканов подбил брата Дахира на покушение на чиновницу" - у них там корпоративные войны походу.
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457
Олег Antonium Час назад
интересные конкурсы на замещение вакансий
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9k
Владимир 2 часа назад
Видимо заказуха.
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