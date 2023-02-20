Что творили «черные мстители»?

Сабан и его свора

В 1917 году Николай Сафонов пришел к выводу, что сейчас лучшее время для реализации давней задумки — создания банды. Сабан к этому моменту имел за плечами 6 судимостей и считался опасным рецидивистом. В создании банды ему активно помогал преступник по кличке Капитан. У обоих бандитов был большой опыт в кражах и вооруженных налетах. Поэтому Капитан стал главным помощником Сафонова.

Банда быстро разрасталась, пополняясь новыми рецидивистам. Вскоре под началом Сабана «трудилось» более трех десятков человек, что делало Сафонова лидером чуть ли не крупнейшей преступной организации в Москве. Удалось ему завербовать и бывшего офицера, помогавшего главарю советами. Он выстраивал для бандитов тактические схемы вооруженных налетов.

Начали бандиты с ограбления особняка. Добыча составили порядка 200 тысяч рублей. Затем последовало нападение на некого фабриканта Иванова. Здесь бандитов ждал более богатый улов — 1,5 миллиона рублей. После ограбления преступники убили Иванова и всю его семью. Награбленное они делили на даче, расположенной в Сокольниках.