Что творили «черные мстители»?

Сабан ненавидел милиционеров и богачей. Первых он винил за годы, проведенные за решеткой. Вторые являлись объектами охоты.
Сабан и его свора
В 1917 году Николай Сафонов пришел к выводу, что сейчас лучшее время для реализации давней задумки — создания банды. Сабан к этому моменту имел за плечами 6 судимостей и считался опасным рецидивистом. В создании банды ему активно помогал преступник по кличке Капитан. У обоих бандитов был большой опыт в кражах и вооруженных налетах. Поэтому Капитан стал главным помощником Сафонова.
Банда быстро разрасталась, пополняясь новыми рецидивистам. Вскоре под началом Сабана «трудилось» более трех десятков человек, что делало Сафонова лидером чуть ли не крупнейшей преступной организации в Москве. Удалось ему завербовать и бывшего офицера, помогавшего главарю советами. Он выстраивал для бандитов тактические схемы вооруженных налетов.
Начали бандиты с ограбления особняка. Добыча составили порядка 200 тысяч рублей. Затем последовало нападение на некого фабриканта Иванова. Здесь бандитов ждал более богатый улов — 1,5 миллиона рублей. После ограбления преступники убили Иванова и всю его семью. Награбленное они делили на даче, расположенной в Сокольниках.
Конечно, правоохранительные органы начали активный поиск банды, но долгое время их попытки выйти на след преступников заканчивались провалом.
Своим соратникам Николай часто говорил, что ненавидит милиционеров, поскольку из-за них его лучшие годы прошли за решеткой и на каторге.
В 1919 году Сабан решил взять «отпуск» и на некоторое время прекратить ограбления. Вместо этого он и его подельники начали охоту за представителями правоохранительных органов. За январь они убили 16 постовых. Схема была проста. На автомобиле преступники подъезжали к стражу порядка и что-нибудь у него спрашивали. Когда постовой приближался, стреляли. После гибели нескольких милиционеров, по Москве поползли слухи о неких «черных мстителях».
26 апреля 1919 года стражам порядка удалось арестовать Капитана. Преступник, спасаясь от преследования, попытался спрятаться в здании Большого театра. Но ему это не удалось.
Сабан тяжело переживал арест пособника и друга. На время он решил залечь на дно. Поэтому уехал в городок Лебедянь Тамбовской губернии. Здесь жила его сестра со своей семьей.
Надолго Николай Сафонов в провинции не задержался. Во время ссоры, он убил свою родную сестру, ее мужа и детей (всего 8 человек). Соседи, услышавшие крики, ворвались в дом. Но было поздно. Однако они схватили Сабана и устроили самосуд, решив не передавать его милиции. Так закончилась жизнь одного из самых опасных преступников молодого советского государства.
Ликвидация банды
После ареста Капитана и гибели Сафонова власть в банде захватил Павел Морозов, больше известный как Паша Новодеревенский. Он продолжил дело Сабана. Морозов, чтобы поправить финансовое положение шайки, решил ограбить кассу фабрики «Богатырь». В течение нескольких дней преступники занимались разведкой, после чего совершили нападение. Их добыча составила 660 тысяч рублей.
География налетов при Морозе расширилась. Преступники орудовали не только в самой столице.
Постепенно дела у банды стали идти хуже. Одного за другим преступников начали арестовывать милиционеры. Кто-то из них и рассказал МУРовцам о существовании нового лидера — Морозова. От арестованных стражи порядка узнали и о его сожительнице. На ее квартире была устроена засада. Правда, арестовать удалось другого бандита — Сергея Капустина, который рассказал милиционерам о месте нахождения главаря. Но поймать его не удалось. Зато в короткий срок были арестованы почти все бандиты из старого еще сафоновского «призыва». Морозову пришлось срочно латать дыры. Это его и подвело. В банду он брал всех без разбора, с чем были не согласны еще оставшиеся на свободе «ветераны». И однажды, во время дележа добычи его убил Иван Барабанов. Но вскоре МУРовцы вышли на ослабленную банду и сумели арестовать всех. Позже преступники были приговорены к расстрелу.
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Надо было сказать, что к 1917 году он ненавидел Сталина.
Или чего уж там... сразу Путина! Сейчас он во всём виноват!
Сабан (так звал себя лидер банды «черных мстителей») ненавидел милиционеров и богачей. Первых он винил за годы, проведенные за решеткой. Вторые являлись объектами охоты, которых следовало...
Когда он сидел, милиции не существовало... Аффтар из зумеров?