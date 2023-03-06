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Власти Канады разрешили производить и продавать кокаин и другие тяжёлые наркотики

Власти Канады разрешили производить и продавать кокаин и другие тяжёлые наркотики

Автор:
06 марта 2023 13:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британская Колумбия   Канада   борьба с зависимостью   закон   легализация   тяжёлые наркотики   эксперимент   
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Но пока в одной провинции. Которая, очевидно, скоро станет местом паломничества для тысяч зависимых со всей страны.

Власти Канады запустили в провинции Британская Колумбия эксперимент по снижению зависимости и передозировок от наркотиков. Для этого они легализовали хранение небольшого количества всех видов сильнодействующих веществ, а местной биотех компании Sunshine Earth Labs и вовсе выдали лицензию на производство и продажу морфия, экстази, героина и кокаина.

На такое решение руководство страны толкнула серьёзная проблема с передозировками. В Британской Колумбии дошло до объявления регионального ЧС в области здравоохранения. С 2016 года от употребления тяжёлых наркотиков там скончались более 10 000 человек, что составляет около 6 смертей в день. При населении в 5 миллионов — цифра немаленькая.


Считается, что если декриминализовать хранение тяжёлых наркотиков и позволить покупать их в безопасных местах, зависимые люди перестанут чувствовать себя стигматизированными и чаще начнут обращаться за помощью в профильные учреждения.

Согласно новым правилам, каждый житель Британской Колумбии в возрасте от 18 лет теперь имеет право держать в кармане не более 2,5 грамма героина, морфина, фентанила, кокаина, метамфетамина и МДМА (экстази). Пойманные с таким или меньшим количеством наркотиков граждане не будут преследоваться законом, но полицейские предложат им пройти социальные программы и лечение.

Отмечается, что эксперимент, на который выделили 500 миллионов долларов, продлится три года.

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Метки: Британская Колумбия   Канада   борьба с зависимостью   закон   легализация   тяжёлые наркотики   эксперимент   
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14  комментариев
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10k
Б.Касторский 23 минуты назад
Не знаю. "Тяжелые наркотики" зло как есть. Это зависимость. Получается людям дают официальное разрешение на подобное? Плодить наркоманов?
Я не очень понимаю легализацию и травы. Всё тут спорно. Конечно и алкоголь вызывает зависимость, и курение. Но ведь последствия разные?
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918
Mrak OBOY 12 секунд назад
все идет по плаааануууууу....
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24k
Влад Минуту назад
Короче Канада признала проигрыш в борьбе с наркоманией.
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5k
vasilykopkov 2 минуты назад
Правильной дорогой идёте, товарищи, вам на йух, а нам не с вами...

PS надеюсь успешный эксперимент примет на вооружение пиндостан...
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1k
Аарон Чупа 7 минут назад
Пока они там так делают, нам нужно только радоваться. Пусть меняют детям пол, долбятся хмурым, встают перед неграми на колени. Никакой войны не надо, сами выродятся
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5k
Babangdida 10 минут назад
Был такой фантастический рассказ, в котором всему населению скармливали наркотик, чтобы жизнь казалась лучше. А когда главный герой перестал потреблять и увидел более реальную картину, ему предложили фильтр воздуха, чтобы он увидел все как есть...
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687
hammog 13 минут назад
Ну осталось только разрешить легально убивать людей, поставить везде камеры и весь мир будет смотреть офигительно жёсткий сериал.
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2k
Lexx 14 минут назад
От наркоманов пользы нет, один вред, вот пусть и передохнут от передоза, вообще ни разу не жалко.
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18k
Александр 20 минут назад
Пусть продолжают
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327
ruslan d 20 минут назад
2,5 грамма героина ? Это довольно много ...
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28k
Ego sum qui sum 21 минуту назад
Зеленский уже выехал с визитом
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327
ruslan d 22 минуты назад
Бороться с передозировками , путем легального изготовления ? Ай молодцы
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