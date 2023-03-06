Власти Канады разрешили производить и продавать кокаин и другие тяжёлые наркотики

Но пока в одной провинции. Которая, очевидно, скоро станет местом паломничества для тысяч зависимых со всей страны.
Власти Канады запустили в провинции Британская Колумбия эксперимент по снижению зависимости и передозировок от наркотиков. Для этого они легализовали хранение небольшого количества всех видов сильнодействующих веществ, а местной биотех компании Sunshine Earth Labs и вовсе выдали лицензию на производство и продажу морфия, экстази, героина и кокаина.
На такое решение руководство страны толкнула серьёзная проблема с передозировками. В Британской Колумбии дошло до объявления регионального ЧС в области здравоохранения. С 2016 года от употребления тяжёлых наркотиков там скончались более 10 000 человек, что составляет около 6 смертей в день. При населении в 5 миллионов — цифра немаленькая.
Считается, что если декриминализовать хранение тяжёлых наркотиков и позволить покупать их в безопасных местах, зависимые люди перестанут чувствовать себя стигматизированными и чаще начнут обращаться за помощью в профильные учреждения.
Источник:
Согласно новым правилам, каждый житель Британской Колумбии в возрасте от 18 лет теперь имеет право держать в кармане не более 2,5 грамма героина, морфина, фентанила, кокаина, метамфетамина и МДМА (экстази). Пойманные с таким или меньшим количеством наркотиков граждане не будут преследоваться законом, но полицейские предложат им пройти социальные программы и лечение.
Отмечается, что эксперимент, на который выделили 500 миллионов долларов, продлится три года.
Источник:
- Супруги во время пандемии отказались от продуктов из магазина и стали всё добывать сами
- В Канаде парламентарии хотят разрешить эвтаназию несовершеннолетним
- Канадского трудовика-трансгендера выгнали из школы
- Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал
- Канадского тролля-трудовика обвинили в притворстве
Я не очень понимаю легализацию и травы. Всё тут спорно. Конечно и алкоголь вызывает зависимость, и курение. Но ведь последствия разные?
PS надеюсь успешный эксперимент примет на вооружение пиндостан...