Власти Канады разрешили производить и продавать кокаин и другие тяжёлые наркотики

На такое решение руководство страны толкнула серьёзная проблема с передозировками. В Британской Колумбии дошло до объявления регионального ЧС в области здравоохранения. С 2016 года от употребления тяжёлых наркотиков там скончались более 10 000 человек, что составляет около 6 смертей в день. При населении в 5 миллионов — цифра немаленькая.

Считается, что если декриминализовать хранение тяжёлых наркотиков и позволить покупать их в безопасных местах, зависимые люди перестанут чувствовать себя стигматизированными и чаще начнут обращаться за помощью в профильные учреждения.