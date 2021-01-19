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Супруги во время пандемии отказались от продуктов из магазина и стали всё добывать сами

Супруги во время пандемии отказались от продуктов из магазина и стали всё добывать сами (6 фото)

Автор:
19 января 2021 11:19
Сообщество : Истории
Метки: Канада   еда   мясо   овощи   остров   продукты   эксперимент   
1471
6
Крис и Стефани живут в Канаде на небольшом острове Пендер. Весной молодые люди столкнулись с жутким ажиотажем и пустыми полками в магазинах. Тогда они приняли решение самостоятельно добывать пищу. Но для изучения вопроса понадобилось время…
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Метки: Канада   еда   мясо   овощи   остров   продукты   эксперимент   
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10  комментариев
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3k
Vasiliy Pakazyava Час назад
А живут они за какой хер? На бабушкину пенсию?
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−2
ilisonili 4 минуты назад
Как же хорошо что мы живем в России, а не в Канаде.
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3k
aleksei 4 минуты назад
А мылись они чем золой? А месячных у неё не было 5 месяцев? Или у них тупо был запас всего на полгода куплен, а это очередной развод для дурачков
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3k
Hugo_RnD 7 минут назад
ага... тиктокеры, небось, на камеру для лайков рисуются. А потом гамбургерами и т.п. закидываются, когда камеру выключают ))) Иначе уже узнали бы, на таком рационе, как минимум, что такое цинга.
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71k
Aстановитесь.. 22 минуты назад
Пока детей не было мы женой увлекались йогой..
Пока детей не было мы женой увлекались йогой..
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