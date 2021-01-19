Супруги во время пандемии отказались от продуктов из магазина и стали всё добывать сами

Крис и Стефани живут в Канаде на небольшом острове Пендер. Весной молодые люди столкнулись с жутким ажиотажем и пустыми полками в магазинах. Тогда они приняли решение самостоятельно добывать пищу. Но для изучения вопроса понадобилось время…
Канадцы решили испытать себя и полностью отказаться от покупных продуктов. Сначала они прочитали много литературы, чтобы понять какой рацион будет наиболее правильным.
И только в августе они начали свою новую жизнь. Правда, ребята решили, что одного года испытаний им вполне хватит. А потом можно опять будет всё покупать.
По словам Криса, первые три недели были самые тяжёлые. Было нелегко отказаться от сахара, кофе и алкоголя. Их организмы просили этих продуктов, но пара справилась.
Ребята некоторое время до этого уже выращивали овощи, а также у них есть сад. Поэтому недостатка в растительной пище не было. Летом они многое переработали, засушили или заморозили. Однако они не вегетарианцы и канадцам хотелось мяса.
И только в августе они начали свою новую жизнь. Правда, ребята решили, что одного года испытаний им вполне хватит. А потом можно опять будет всё покупать.
По словам Криса, первые три недели были самые тяжёлые. Было нелегко отказаться от сахара, кофе и алкоголя. Их организмы просили этих продуктов, но пара справилась.
Ребята некоторое время до этого уже выращивали овощи, а также у них есть сад. Поэтому недостатка в растительной пище не было. Летом они многое переработали, засушили или заморозили. Однако они не вегетарианцы и канадцам хотелось мяса.
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Тогда в течение двух месяцев экспериментаторы построили курятник. Они стали разводить кур, уток и индеек. В дополнение также стали выращивать грибы и обрабатывать стевию, чтобы подслащивать блюда.
Крис занялся ловлей рыбы, креветок и крабов в океане, а Стефани уделила время отапливаемой теплице. Там она выращивает морковь, свеклу, брюкву и капусту.
Крис занялся ловлей рыбы, креветок и крабов в океане, а Стефани уделила время отапливаемой теплице. Там она выращивает морковь, свеклу, брюкву и капусту.
Некоторое время пара сомневалась, достаточно ли полноценен их рацион. И чтобы у них не случилось йододефицита, они придумали добавлять водоросли ламинарии в свою пищу.
А ещё молодые люди высаживают деревья.
И таким образом канадцы продержались без покупок 5 месяцев. Супруги довольны своей жизнью, но признались, что иногда им просто хочется сходить в кафе, чтобы вкусно покушать, выпить кофе и не мыть посуду.
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