Супруги во время пандемии отказались от продуктов из магазина и стали всё добывать сами

Канадцы решили испытать себя и полностью отказаться от покупных продуктов. Сначала они прочитали много литературы, чтобы понять какой рацион будет наиболее правильным.



И только в августе они начали свою новую жизнь. Правда, ребята решили, что одного года испытаний им вполне хватит. А потом можно опять будет всё покупать.



По словам Криса, первые три недели были самые тяжёлые. Было нелегко отказаться от сахара, кофе и алкоголя. Их организмы просили этих продуктов, но пара справилась.



Ребята некоторое время до этого уже выращивали овощи, а также у них есть сад. Поэтому недостатка в растительной пище не было. Летом они многое переработали, засушили или заморозили. Однако они не вегетарианцы и канадцам хотелось мяса.