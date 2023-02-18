В Канаде парламентарии хотят разрешить эвтаназию несовершеннолетним

Неизлечимо больны, нет денег на достойную жизнь, голоса в голове, бросила девушка, математичка поставила двойку и вы впали в депрессию? Не переживайте, эвтаназия - вот решение всех проблем. Так или примерно так считают в правительстве Канады.
Изначально программа MAID была направлена на помощь взрослым людям, которые действительно страдают от неизлечимых болезней и их "смерть разумно предсказуема". Программу приняли в 2016 году. Все были довольны, больные не мучились, государство экономило на социальной помощи.
Поняв, что программа успешна, правительство пошло дальше. В марте 2021 года был принят так называемый «Билль С-7», благодаря ему существенно увеличился круг людей, которые могут воспользоваться медицинской помощью при уходе из жизни. Закон больше не требует, чтобы естественная смерть человека была разумно предсказуемой в качестве критерия приемлемости для MAID.
Единственное, что пока не добавили в список это психические заболевания, такие как депрессия, биполярное расстройство, расстройство личности, шизофрения, посттравматическое стрессовое расстройство. Изначально планировалось, что 16 февраля эти поправки должны быть внесены в программу, но дату передвинули еще на год.
Так же остается открытым вопрос и о детской эвтаназии. Конечно, для тяжелобольных детей, ну и для тех кто "испытывает муки". На днях Парламентский комитет предоставил отчет в Палате общин, в котором настоятельно рекомендовалось убрать ограничение по возрасту из требований MAID.
Специальный совместный комитет депутатов и сенаторов пришел к выводу, что несовершеннолетние, обладающие соответствующей способностью принимать решения, должны иметь право на эвтаназию. Ну и согласие родителей в этом вопросе тоже не особенно важно, с ними просто должны проводить беседу.
В отчете так же говорится, что без дополнительной финансовой поддержки и лучшего доступа к социальной поддержке «лица с ограниченными возможностями могут рассматривать MAiD как способ облегчить страдания из-за бедности и отсутствия услуг». В прочем, они и так это с успехом используют.
В отчете также рекомендуется лучше привлекать общины коренных народов и людей с ограниченными возможностями к тому, как работает канадская программа помощи при смерти.
Источник:
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С обречёнными понятно - там вопрос времени , а остальных дешевле закопать.
Очень мило.
Лет через десять :
- Знаете,моя соседка чёй-та хреново выглядит. Может её
эф-та-на-зи-ви-ро-вать ?
- Распишитесь тут и тут.
- С 18:00 , после спортзала она всегда дома.
- Учтём.
- А Грибоедов!??? Вы посмотрите, сколько грибоедов среди молодежи!!
ПОМОГАТЬ надо !