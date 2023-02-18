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В Канаде парламентарии хотят разрешить эвтаназию несовершеннолетним

В Канаде парламентарии хотят разрешить эвтаназию несовершеннолетним

Автор:
18 февраля 2023 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: MAID   Канада   дети   закон   подростки   эвтаназия   
812
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Неизлечимо больны, нет денег на достойную жизнь, голоса в голове, бросила девушка, математичка поставила двойку и вы впали в депрессию? Не переживайте, эвтаназия - вот решение всех проблем. Так или примерно так считают в правительстве Канады.

Изначально программа MAID была направлена на помощь взрослым людям, которые действительно страдают от неизлечимых болезней и их "смерть разумно предсказуема". Программу приняли в 2016 году. Все были довольны, больные не мучились, государство экономило на социальной помощи.

Поняв, что программа успешна, правительство пошло дальше. В марте 2021 года был принят так называемый «Билль С-7», благодаря ему существенно увеличился круг людей, которые могут воспользоваться медицинской помощью при уходе из жизни. Закон больше не требует, чтобы естественная смерть человека была разумно предсказуемой в качестве критерия приемлемости для MAID.

Единственное, что пока не добавили в список это психические заболевания, такие как депрессия, биполярное расстройство, расстройство личности, шизофрения, посттравматическое стрессовое расстройство. Изначально планировалось, что 16 февраля эти поправки должны быть внесены в программу, но дату передвинули еще на год.


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Так же остается открытым вопрос и о детской эвтаназии. Конечно, для тяжелобольных детей, ну и для тех кто "испытывает муки". На днях Парламентский комитет предоставил отчет в Палате общин, в котором настоятельно рекомендовалось убрать ограничение по возрасту из требований MAID.

Специальный совместный комитет депутатов и сенаторов пришел к выводу, что несовершеннолетние, обладающие соответствующей способностью принимать решения, должны иметь право на эвтаназию. Ну и согласие родителей в этом вопросе тоже не особенно важно, с ними просто должны проводить беседу.


В отчете так же говорится, что без дополнительной финансовой поддержки и лучшего доступа к социальной поддержке «лица с ограниченными возможностями могут рассматривать MAiD как способ облегчить страдания из-за бедности и отсутствия услуг». В прочем, они и так это с успехом используют.


В отчете также рекомендуется лучше привлекать общины коренных народов и людей с ограниченными возможностями к тому, как работает канадская программа помощи при смерти.




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Метки: MAID   Канада   дети   закон   подростки   эвтаназия   
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14  комментариев
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23k
Валерий 23 минуты назад
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5k
Frank Borman 5 минут назад
Канадцы молодцы. Меньше народу - больше кислороду. Проблема перенаселения Земли наконец то начала решаться.
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2k
vijilante 8 минут назад
А в отчете разве не говорится, что с дополнительной финансовой поддержкой и лучшим доступом к социальной поддержке «лицам с ограниченными возможностями" и вовсе не понадобится рассматривать MAiD как способ облегчить страдания из-за отсутствия бедности и свободного доступа ко всем необходимым услугам ?!

С обречёнными понятно - там вопрос времени , а остальных дешевле закопать.
Очень мило.

Лет через десять :
- Знаете,моя соседка чёй-та хреново выглядит. Может её
эф-та-на-зи-ви-ро-вать ?
- Распишитесь тут и тут.
- С 18:00 , после спортзала она всегда дома.
- Учтём.
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1k
КАКАнгел 23 минуты назад
Ну в принципе это сделает людей счастливее и станет меньше горя. Так что я одобряю. Думаю все периодически думают о прекращение жизненных страданий и в душе призирают себя за слабоволие и нерешительность, как последних слизняков . А тут есть шанс всё сделать быстро и цивилизованно.
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29k
Владимир 24 минуты назад
У них, смотрю, интересные эксперименты над обществом проводят. То практически обязательная педерастия, то самовыпил из жизни..
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2k
ChePaev 43 минуты назад
- Жаль, что современная молодежь уже не знает, кто такие Достоевский, Герцен, Белинский!
- А Грибоедов!??? Вы посмотрите, сколько грибоедов среди молодежи!!
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17k
Наталья 47 минут назад
У тех, кто это придумал, наверняка не было и нет детей.
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11k
Dihydrogen Monoxide 47 минут назад
Чем больше канадцев - тем меньше канадцев? ))
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4k
Pechenegiatakuyt 52 минуты назад
Не останавливайте их, пусть ещё соседи снизу пример с них возьмут
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2k
Lexx 54 минуты назад
Хорошая программа для недружественной нам Канады. Пусть все там передохнут, вместе с беглыми хохлами.
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15k
Колька Валеркин сын 57 минут назад
Поздно они это решили сделать, надо было так году в 2007, вот там бы самовыпил за бабки пошел на ура, бизнес бы взлетел нах.
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