В Канаде парламентарии хотят разрешить эвтаназию несовершеннолетним

Изначально программа MAID была направлена на помощь взрослым людям, которые действительно страдают от неизлечимых болезней и их "смерть разумно предсказуема". Программу приняли в 2016 году. Все были довольны, больные не мучились, государство экономило на социальной помощи.

Поняв, что программа успешна, правительство пошло дальше. В марте 2021 года был принят так называемый «Билль С-7», благодаря ему существенно увеличился круг людей, которые могут воспользоваться медицинской помощью при уходе из жизни. Закон больше не требует, чтобы естественная смерть человека была разумно предсказуемой в качестве критерия приемлемости для MAID.

Единственное, что пока не добавили в список это психические заболевания, такие как депрессия, биполярное расстройство, расстройство личности, шизофрения, посттравматическое стрессовое расстройство. Изначально планировалось, что 16 февраля эти поправки должны быть внесены в программу, но дату передвинули еще на год.