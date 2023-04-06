В Нижегородской области заключенные вышли на уборку улиц

Как рассказали в ведомстве, отбирали заключённых тщательно и по нескольким критериям: незначительное правонарушение, хорошая репутация и отсутствие долгов перед потерпевшими. Зеки, как сообщается, сами рвались на на чистку улиц, ведь в качестве главного приза самым ответственным пообещали места в "VIP-зоне".



Это построенный в прошлом году исправительный центр на 130 человек, который больше напоминает современный хостел, а не привычные бараки. Там нет конвоя, можно носить любую одежду вместо тюремной робы и иногда даже можно выходить в город. Попасть в такое благословенное местечко, конечно, мечтают многие.