В Нижегородской области заключенные вышли на уборку улиц

Самые самоотверженные дворники получат тёплое местечко в новом исправительном центре.
Главное управление нижегородского ФСИН устроило эксперимент с заключёнными, чтобы воспитать в них "чувство ответственности за всё живое на Земле". В исправительной колонии отобрали 30 лучших из лучших и вывели на улицы города Семёнов на субботник.
Как рассказали в ведомстве, отбирали заключённых тщательно и по нескольким критериям: незначительное правонарушение, хорошая репутация и отсутствие долгов перед потерпевшими. Зеки, как сообщается, сами рвались на на чистку улиц, ведь в качестве главного приза самым ответственным пообещали места в "VIP-зоне".
Это построенный в прошлом году исправительный центр на 130 человек, который больше напоминает современный хостел, а не привычные бараки. Там нет конвоя, можно носить любую одежду вместо тюремной робы и иногда даже можно выходить в город. Попасть в такое благословенное местечко, конечно, мечтают многие.
В местном ГУФСИН сообщили, что субботник прошёл "воодушевлённо и активно". Местным властям акция понравилась — помощь коммунальщикам никогда не помещает, особенно после зимы. Теперь подобные мероприятия планируют проводить как минимум раз в году.
Источник:
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Чистят улицы, срубают лёд чтобы вода уходила. И это правильно.
Нефиг на жопе сидеть.