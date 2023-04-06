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В Нижегородской области заключенные вышли на уборку улиц

В Нижегородской области заключенные вышли на уборку улиц

Автор:
06 апреля 2023 13:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижегородская область   СЕМЁНОВ   гуфсин   заключённые   уборка улиц   эксперимент   
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Самые самоотверженные дворники получат тёплое местечко в новом исправительном центре.

Главное управление нижегородского ФСИН устроило эксперимент с заключёнными, чтобы воспитать в них "чувство ответственности за всё живое на Земле". В исправительной колонии отобрали 30 лучших из лучших и вывели на улицы города Семёнов на субботник.

Как рассказали в ведомстве, отбирали заключённых тщательно и по нескольким критериям: незначительное правонарушение, хорошая репутация и отсутствие долгов перед потерпевшими. Зеки, как сообщается, сами рвались на на чистку улиц, ведь в качестве главного приза самым ответственным пообещали места в "VIP-зоне".

Это построенный в прошлом году исправительный центр на 130 человек, который больше напоминает современный хостел, а не привычные бараки. Там нет конвоя, можно носить любую одежду вместо тюремной робы и иногда даже можно выходить в город. Попасть в такое благословенное местечко, конечно, мечтают многие.

В местном ГУФСИН сообщили, что субботник прошёл "воодушевлённо и активно". Местным властям акция понравилась — помощь коммунальщикам никогда не помещает, особенно после зимы. Теперь подобные мероприятия планируют проводить как минимум раз в году.

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Метки: Нижегородская область   СЕМЁНОВ   гуфсин   заключённые   уборка улиц   эксперимент   
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5  комментариев
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3k
Денис 47 минут назад
Был в деревне на выходных, там 15-ти суточники работают на улице.
Чистят улицы, срубают лёд чтобы вода уходила. И это правильно.
Нефиг на жопе сидеть.
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11k
Shtoppi Полчаса назад
тоже мне новшество )))))
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13k
котегRUS Полчаса назад
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