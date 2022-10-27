Когда самоирония – твоё второе имя. Или даже первое

Способность посмеяться над собой – качество редкое и потому ценное.
Ведь если человек может спокойно сыронизировать над собой, то и критику извне он воспримет достойно и без истерик. А, значит, с ним определенно можно иметь дело. И даже есть смысл поучиться здоровой самоиронии.
И ее взлохмаченная годовщина с ребенком, псом и прочими составляющими семейной жизни.
Или за секунду до катастрофы…
Судя по кокетливому пузику, будет девочка.
Расслабь булки и импровизируй как этот чувак.
Каждый год новый образ с безуминкой для школьного альбома.
Но ничего не изменилось.
«Мне не 60. Мне 18 и 42 года опыта».
Источник:
АНТИФИШКИ
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