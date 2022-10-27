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Когда самоирония – твоё второе имя. Или даже первое

Когда самоирония – твоё второе имя. Или даже первое

Автор:
27 октября 2022 12:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   ирония   качество   образец   пример   самоирония   смешно   способность   фото   
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Способность посмеяться над собой – качество редкое и потому ценное.

Ведь если человек может спокойно сыронизировать над собой, то и критику извне он воспримет достойно и без истерик. А, значит, с ним  определенно можно иметь дело. И даже есть смысл поучиться здоровой самоиронии.

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И ее взлохмаченная годовщина с ребенком, псом и прочими составляющими семейной жизни.

Или за секунду до катастрофы…

Судя по кокетливому пузику, будет девочка.

Расслабь булки и импровизируй как этот чувак.

Каждый год новый образ с безуминкой для школьного альбома.

Но ничего не изменилось.

«Мне не 60. Мне 18 и 42 года опыта».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   ирония   качество   образец   пример   самоирония   смешно   способность   фото   
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