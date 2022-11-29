Знаковые победы Александра Васильевича Суворова

Практически завершило Русско-Турецкую войну и открыло стране путь к морю. Отряд турок близ города Козлуджи (современная Болгария) более чем в полтора раза превосходил по численности русских. Задача осложнялась еще и тем фактом, что бой велся в узком проходе. Но русским удалось занять стратегически важную позицию даже несмотря на то, что в сражение они вступили сразу после ночного марша.

Русские потеряли убитыми 100 человек, а османы в 5 раз больше. Фактически поражение стало причиной подписания Османской империей мирного договора, который обеспечил России выход к Черному морю.