Знаковые победы Александра Васильевича Суворова

Этот человек – самый знаменитый полководец своего времени и один из лучших военных деятелей страны.
Самые известные победы генералиссимуса
Практически завершило Русско-Турецкую войну и открыло стране путь к морю. Отряд турок близ города Козлуджи (современная Болгария) более чем в полтора раза превосходил по численности русских. Задача осложнялась еще и тем фактом, что бой велся в узком проходе. Но русским удалось занять стратегически важную позицию даже несмотря на то, что в сражение они вступили сразу после ночного марша.
Русские потеряли убитыми 100 человек, а османы в 5 раз больше. Фактически поражение стало причиной подписания Османской империей мирного договора, который обеспечил России выход к Черному морю.
Спустя 13 лет после подписания Кючук-Кайнарджийского мира турки снова вступили в войну с Российской империей. Одним из знаковых сражений новой войны стала борьба за крепость Кинбурн.
Суворову снова удалось разбить врага при численном меньшинстве, хотя он едва не погиб и получил за время сражения несколько ранений.
После баталии Россию поддержала Австрия. И османы в 1789 году направили свои силы против австрийцев, пока русские силы были оттянуты к крепости Измаил.
Но Александр Васильевич успел привести свой корпус из 7 тыс. человек для поддержки союзника. Хотя даже после объединения общая численность была в 4 раза меньше по сравнению со 100-тысячным османским войском.
Армии сошлись у реки Рымник. Суворов, несмотря на численное превосходство противника, выбрал наступательную позицию. Свое дело сделали эффект неожиданности и рискованный маневр, оказавшийся эффективным: на левый фланг была брошена конница, а сразу за ней пехота, которая преодолела разрушенные укрепления и нанесла врагу серьезный урон. Турки потеряли порядка 20 тыс. человек. Австрийцы 400, а русские всего 200.
Это одна из самых известных побед генералиссимуса. На момент, когда полководец прибыл в 1790 году к крепости, она уже находилась в осаде. Но оставалась неприступной за счет хорошего укрепления и сильного гарнизона.
Солдаты тренировались на возведенных неподалеку уменьшенных копиях Измаила. Коменданту накануне штурма направили ультиматум, но тот высокопарно ответил, что скорее Дунай повернет свое течение вспять, нежели сдастся Измаил.
Элемент военной хитрости использовал Суворов и в этом случае. Он неоднократно появлялся в одной и той же точке перед крепостью до начала штурма, что заставило турок стянуть основные силы к этому месту. Атака началась в сумерках перед рассветом. К вечеру крепость пала. Потери гарнизона составили порядка 26 тыс. из общего числа 35 тыс. Русские опять при численном меньшинстве потеряли порядка 4 тыс. убитыми при численности войска 31 тыс. человек.
Павел I отправил Суворова в 1799 году в поход на помощь союзникам. Армия должна была оказать поддержку Италии, часть которой оккупировали французы.
Самым сложным моментом стало сражение возле города Нови. Французы заняли позицию, выбрав город в качестве центральной точки и растянув живую силу в обе стороны от него как линию обороны. Поэтому первые атаки суворовской армии оказались безуспешными. И только пятая дала результат. Бой длился 15 часов и стал завершающим этапом освобождения Италии.
В том же году полководец выдвинулся в Швейцарию, где тоже велась война с французами. В качестве самого короткого пути Александр Васильевич выбрал Альпы. Впоследствии переход стал одним из самых известных его подвигов.
Оперативность объяснялась необходимостью как можно быстрее прийти на помощь русскому корпусу под командованием генерал-майора Александра Римского-Корсакова. Союзники решили вывести силы, и русский корпус оставался один на один с врагом при двойном численном превосходстве последнего.
Во время перехода войску Суворова неоднократно приходилось принимать бой с французами, контролировавшими эту территорию. Римского-Корсакова разбили, и враг бросил все свои силы на устранение русской армии. Войско оказалось в окружении. Положение ухудшилось почти закончившимися запасами продовольствия и боеприпасов.
Суворов не только вывел корпус из окружения, но и нанес сокрушительный удар армии под командованием французского генерала Андре Массены, потерявшего по разным данным от 3 до 6 тыс. убитыми. Потери русской армии составили порядка 700 человек.
После этих походов Суворов получил звание генералиссимуса. Но они серьезно подорвали здоровье, и спустя год несокрушимый полководец ушел из жизни.
Источник:
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