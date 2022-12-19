17 старых, но качественно сделанных вещей

Только когда ты вырастаешь, начинаешь понимать, почему мама пользуется одним чайником уже 30 лет, а новенький, подаренный ей на Новый год, стоит в шкафчике без дела. Действительно, некоторые предметы обихода, мебель и даже одежда могут верно служить ни одно десятилетие подряд. Эти штуки настолько качественные, что менять их на более новые и даже более красивые и современные вовсе не хочется.

Настоящая швейная машинка Singer 1910 года, доставшаяся в наследство от моей прабабушки. По-прежнему работает