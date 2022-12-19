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17 старых, но качественно сделанных вещей

17 старых, но качественно сделанных вещей

Автор:
19 декабря 2022 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   возраст   качество   старые   удивительно   фото   
1399
18

Пользователи интернета то и дело делятся фотографиями своих верных помощников, которые без устали выполняют своё предназначение и даже, вполне вероятно, будут использоваться потомками своих владельцев. Можем поспорить, у вас тоже есть предмет из прошлого, который служит вам уже очень много лет!

Только когда ты вырастаешь, начинаешь понимать, почему мама пользуется одним чайником уже 30 лет, а новенький, подаренный ей на Новый год, стоит в шкафчике без дела. Действительно, некоторые предметы обихода, мебель и даже одежда могут верно служить ни одно десятилетие подряд. Эти штуки настолько качественные, что менять их на более новые и даже более красивые и современные вовсе не хочется.

Настоящая швейная машинка Singer 1910 года, доставшаяся в наследство от моей прабабушки. По-прежнему работает

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Этой мультиварке уже больше 50 лет, а она до сих пор делает вкуснейшие супы


Этот старичок родом из ранних 50-х


Он уже немного потерял товарный вид, но внутри выглядит прилично, и работает на удивление хорошо. Это был первый холодильник в нашей семье, и с момента покупки он практически никогда не выключался. А ещё он никогда не был в ремонте.


Этой плите уже 70 лет, но на пенсию она ещё не собирается


Винтажные очки возрастом в 60 лет, которые круто выглядят и сегодня

Вафельница исправно работает более 50-ти лет. Вот что значит покупка на всю жизнь!

Ботинки 1939 года — им целых 83 года

Эти ботинки L.L.Bean купила моя бабушка еще в 1939 году. Затем она передала их в наследство моей маме, которая активно носит их до сих пор.

Коробка для завтраков, которая служит уже 30 лет

Тостеру 50 лет, и он до сих пор активно используется

Кофемолка 1951 года

Миксер 80-х годов, который по-прежнему работает безукоризненно

Моя маленькая коллекция сумок Dooney & Bourke — из 80-х и 90-х годов

Пылесос Kirby моих родителей, которому целых 45 лет

Карманные часы, которым стукнуло 122 года

Часы были подарены моим дедушкой. До сих пор работают с оригинальными внутренностями.


Это полевое радио Spirit of St. Louis 1985 года, которое я получил от дедушки

Этой лампочке 122 года!

В нашем коттедже есть люстра, а в ней эта винтажная лампочка начала 1900-х годов. Она всё еще работает!


Бонус: Карманный компьютер 1994 года

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Метки: Вещи   в мире   возраст   качество   старые   удивительно   фото   
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8  комментариев
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90k
parallax 2 часа назад
Больше ста лет. И всё ещё исправно работает.
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13k
Alex 9 минут назад
тем временем современная обувь...
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4k
Frank Borman 37 минут назад
Этому чуваку уже 80 лет, а он до сих пор служит американцам. Умели же тогда делать чуваков.
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