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Жительница Костромы обратилась в полицию с жалобой на новых владельцев минипига, которые сделали из него шашлык

Жительница Костромы обратилась в полицию с жалобой на новых владельцев минипига, которые сделали из него шашлык

Автор:
24 января 2023 09:42
Сообщество : Жить в России
Метки: жуть   из сети   интересное   история   кострома   минипиг   фото   
1075
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Минипиги — крошечные свинки, которых заводят как домашних животных. На настоящих свиней они похожи лишь внешне. Домашним свинкам нужный особый уход, сбалансирование питание и даже тёплая одежда. Владелица такого милого поросёнка решила найти "добрые руки" для своего питомца и лишилась его.

Многие задаются вопросом, почему минипиги так дорого стоят? А вот почему! Некоторые люди могут принять их за обычных свиней и отобедать ими. Так и случилось с бедным поросёнком из Костромы.

Женщина решила отдать своего питомца в "добрые руки" в связи с переездом. На объявление откликнулась Мария ****, проживающая в Чухломском районе, поселок Якша. Владелица свинки сама на машине привезла своего питомца новым хозяевам, объяснила условия содержания и поехала домой. Вечером поняла, что забыла у них шарф. А на утро обнаружила что у Марии она теперь в черном списке, на звонки она не отвечает.

Женщина тут же снова поехала к новым хозяевам. Заглянув в ограду она увидела, что мужчина жарил шашлык.

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"Я спрашиваю где мой минипиг? Он говорит что минипиг убежал. Выходит его поехавшая жена Мария и тоже мне начинает говорить что минипиг убежал и что жарят они свинину которую купили на рынке. Они просто *** сожрали моего минипига! Я спрашиваю зачем вы меня в черный список добавили? Они ничего не ответили и закрылись в доме. Заявление было написано, полицейские или бездействуют или не знают что делать в такой ситуации.", - написала женщина в соцсетях.

Вот именно из-за таких индивидуумов редкие, экзотические или породистые питомцы продаются по высоким ценам. Ведь если бы игуаны стоили бы 100 рублей, каждый желающий мог себе её позволить. Но не каждый желающий мог бы позволить обустроить террариум, купить лампы, оборудование, корм, витамины и оплачивать приём герпетолога.

Источник:

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Метки: жуть   из сети   интересное   история   кострома   минипиг   фото   
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11  комментариев
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7k
Echo 24 минуты назад
Минипиг знатно офигел от изменений условия содержания
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5k
livaneth 3 минуты назад
Поэтому любой, даже беспородный котёнок или щенок так дорого продаётся. Не для того, чтобы заработать, а для того, чтоб ценили, берегли и не выбросили, когда наиграются.
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975
Seryi_spb 6 минут назад
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721
kolobok263 7 минут назад
кстати, ни у кого знакомые микропигов не отдают? а то в магазинах их кусочками и дорого иногда...
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kolobok263 9 минут назад
по назначению прибыл....
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1k
Алексей 12 минут назад
Кто в курсе, шашлык-то хороший получился?
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vitenok 18 минут назад
Действительно, странные люди, не могли подождать несколько дней. А сколько такой свинёнок весит, кстати?
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Lena 24 минуты назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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