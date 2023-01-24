Жительница Костромы обратилась в полицию с жалобой на новых владельцев минипига, которые сделали из него шашлык

Многие задаются вопросом, почему минипиги так дорого стоят? А вот почему! Некоторые люди могут принять их за обычных свиней и отобедать ими. Так и случилось с бедным поросёнком из Костромы.

Женщина решила отдать своего питомца в "добрые руки" в связи с переездом. На объявление откликнулась Мария ****, проживающая в Чухломском районе, поселок Якша. Владелица свинки сама на машине привезла своего питомца новым хозяевам, объяснила условия содержания и поехала домой. Вечером поняла, что забыла у них шарф. А на утро обнаружила что у Марии она теперь в черном списке, на звонки она не отвечает.

Женщина тут же снова поехала к новым хозяевам. Заглянув в ограду она увидела, что мужчина жарил шашлык.