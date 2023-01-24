Жительница Костромы обратилась в полицию с жалобой на новых владельцев минипига, которые сделали из него шашлык

Минипиги — крошечные свинки, которых заводят как домашних животных. На настоящих свиней они похожи лишь внешне. Домашним свинкам нужный особый уход, сбалансирование питание и даже тёплая одежда. Владелица такого милого поросёнка решила найти "добрые руки" для своего питомца и лишилась его.
Многие задаются вопросом, почему минипиги так дорого стоят? А вот почему! Некоторые люди могут принять их за обычных свиней и отобедать ими. Так и случилось с бедным поросёнком из Костромы.
Женщина решила отдать своего питомца в "добрые руки" в связи с переездом. На объявление откликнулась Мария ****, проживающая в Чухломском районе, поселок Якша. Владелица свинки сама на машине привезла своего питомца новым хозяевам, объяснила условия содержания и поехала домой. Вечером поняла, что забыла у них шарф. А на утро обнаружила что у Марии она теперь в черном списке, на звонки она не отвечает.
Женщина тут же снова поехала к новым хозяевам. Заглянув в ограду она увидела, что мужчина жарил шашлык.
"Я спрашиваю где мой минипиг? Он говорит что минипиг убежал. Выходит его поехавшая жена Мария и тоже мне начинает говорить что минипиг убежал и что жарят они свинину которую купили на рынке. Они просто *** сожрали моего минипига! Я спрашиваю зачем вы меня в черный список добавили? Они ничего не ответили и закрылись в доме. Заявление было написано, полицейские или бездействуют или не знают что делать в такой ситуации.", - написала женщина в соцсетях.
Вот именно из-за таких индивидуумов редкие, экзотические или породистые питомцы продаются по высоким ценам. Ведь если бы игуаны стоили бы 100 рублей, каждый желающий мог себе её позволить. Но не каждый желающий мог бы позволить обустроить террариум, купить лампы, оборудование, корм, витамины и оплачивать приём герпетолога.
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