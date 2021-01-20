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Колумбии угрожают "кокаиновые" бегемоты Пабло Эскобара

Колумбии угрожают "кокаиновые" бегемоты Пабло Эскобара (4 фото)

Автор:
20 января 2021 09:52
Сообщество : Животные
Метки: Эскобар   бегемот   бегемоты   в мире   животные   колумбия   новости   фото   
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Колумбийские ученые бьют тревогу - "кокаиновые" бегемоты, которых когда-то нелегально ввез наркоделец Пабло Эскобар, серьезно угрожают местной экосистеме. Наркобарон завез бегемотов из Африки для своего мини-зоопарка в 1980-х годах, а после его смерти животные остались без присмотра.

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Метки: Эскобар   бегемот   бегемоты   в мире   животные   колумбия   новости   фото   
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11  комментариев
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196
Леонид 2 часа назад
интересно а какие у бегемотов естественные враги ???
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17k
SolomonA Леонид Час назад
Так некому.. Не осталось зоологов после Эскобара...
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Vadim 15 минут назад
Блин он им дома строил, школы, а они , даже зоопарк похерили...)
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16k
babuby Полчаса назад
Срочно продам бегемотов! Самовывоз! 200 евро за штуку! Предоплата на карту хххх хххх хххх хххх. Оптовая цена при покупке более 5 штук - 100евро за штуку.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
"Наркобарон завез бегемотов из Африки для своего мини-зоопарка в 1980-х годах, а после его смерти животные остались без присмотра."
Ne posle ego smerti a posle ego ubistva .
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8
asrsim Час назад
Последний писк кулинарной моды в Европе - мясо бегемотов. Говорят, по вкусу оно напоминает телятину, его можно солить, коптить и вялить. В отличие от мяса домашнего скота мясо бегемотов постное, что сильно повышает его ценность как источника белка. От одного бегемота получают 520 килограммов чистого мяса и 30 килограммов внутреннего сала. Всего же пригодные в пищу части туши составляют 70,9 процента, тогда как у рогатого скота этот показатель составляет лишь 55 процентов. Шкура бегемота - также ценное сырье. Для того чтобы ее как следует выдубить, необходимо 6 лет. Тогда она приобретает твердость камня и годится для полировальных дисков, на которых шлифуют алмазы.

Первые "бегемотоводческие" хозяйства появились в Восточной Африке лет двадцать назад. Сейчас они уже работают на поток. Мясо бегемота поступает в магазины Лондона и Парижа.
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3.6o6pa asrsim Полчаса назад
Колумбии угрожают "кокаиновые" бегемоты Пабло Эскобара
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