Колумбии угрожают "кокаиновые" бегемоты Пабло Эскобара

Колумбийские ученые бьют тревогу - "кокаиновые" бегемоты, которых когда-то нелегально ввез наркоделец Пабло Эскобар, серьезно угрожают местной экосистеме. Наркобарон завез бегемотов из Африки для своего мини-зоопарка в 1980-х годах, а после его смерти животные остались без присмотра.
Еще в 1980-х известный колумбийский наркоторговец Пабло Эскобар нелегально ввез из Африки четырех бегемотов для своего частного зоопарка. Они несколько лет жили в пруду у его поместья, а после смерти Эскобара остались без присмотра. Бегемоты начали размножаться, и никто не контролировал их популяцию, которая сейчас выросла примерно до 100 особей.
Ученые начали бить тревогу - в бассейне реки Магдалены, где обитают бегемоты Эскобара, у них нет естественных врагов, и они живут в благоприятном климате. По подсчетам экспертов, уже к 2040 году число этих животных может вырасти до 1500, после чего их распространение не удастся контролировать. Кроме того, бегемоты нарушают местную экосистему - из-за продуктов их жизнедеятельности в воде увеличивается концентрация фосфатов и азота. Они также могут передавать болезни и паразитов другим представителям фауны и человеку, и нападать на людей.
К сожалению, эксперты не видят других вариантов решения проблемы, кроме как отстрел. "Их переселение было возможно 30 лет назад, когда было только четыре бегемота. Кастрация также могла бы быть эффективной, если бы чиновники предоставили достаточные ресурсы для программы на раннем этапе. Никому не нравится идея стрелять в бегемота, но никакая другая стратегия не сработает," - рассказала местный эколог Натали Кастельбланко-Мартинес.
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