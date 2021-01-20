Колумбии угрожают "кокаиновые" бегемоты Пабло Эскобара

Ученые начали бить тревогу - в бассейне реки Магдалены, где обитают бегемоты Эскобара, у них нет естественных врагов, и они живут в благоприятном климате. По подсчетам экспертов, уже к 2040 году число этих животных может вырасти до 1500, после чего их распространение не удастся контролировать. Кроме того, бегемоты нарушают местную экосистему - из-за продуктов их жизнедеятельности в воде увеличивается концентрация фосфатов и азота. Они также могут передавать болезни и паразитов другим представителям фауны и человеку, и нападать на людей.