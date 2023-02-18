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Американцы грустно шутят над экологической катастрофой в Огайо

Американцы грустно шутят над экологической катастрофой в Огайо

Автор:
18 февраля 2023 15:40
Сообщество : Жизнь в США
Метки: #OhioChemicalDisaster   #OhioChernobyl   Мемы   Чернобль 2   катастрофа   огайо   поезд   
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Две недели назад товарный поезд, перевозивший ядовитые вещества, сошел с рельсов в Огайо. Американцы в попытке хоть как-то привлечь мировое внимание к катастрофе запустили во все соцсети хештег #OhioChernobyl, уже прямым текстом говоря, что ситуация вышла из под контроля.

Twitter, так же как и TikTok, заполонили многочисленные видео с последствиями пожара. Мертвая флора и фауна, водоемы в радужных пятнах, жухлая растительность. Местные жители всеми силами пытаются привлечь внимание к своей беде и горько шутят над бездействием чиновников.

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В Огайо уже в шутку хотят присоединиться к Украине, чтобы власти обратили внимание на жителей штата и начали что-то делать.

Трамп - младший не остается в стороне и отпускает язвительные советы, как губернатору Огайо выпросить помощь от правительства США для своего штата.

Жители Огайо больше не спрашиваю, зачем их заставляли носить маски в 2020 году. Оказалось, что это была тренировка перед 2023.

- Чем заняться в Огайо?

- Уйти

Конечно, досталось и Гретте Тунберг.

-Жирный корпоративный кот Грета прикусила язык?

Не вижу зла. Не слышу зла. Не наша проблема.

Ну и как без пришельцев на китайских метеозондах.

- Крушение поезда в Огайо

- Крушение поезда в Южной Каролине

- Крушение поезда в Техасе

- Что происходит?

- Китайские шпионские воздушные шары и НЛО!

Ну, а тем временем ветер гонит ядовитое облако все дальше от места аварии.

Источник:

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Метки: #OhioChemicalDisaster   #OhioChernobyl   Мемы   Чернобль 2   катастрофа   огайо   поезд   
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
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OLDer 12 минут назад
Гретту разбудите кто-нибудь!
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306
ruslan d Час назад
Смешно , пока ветерок не подул ...
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2k
Lexx Час назад
Не получат помощи, тоже изъявят желание на выход из состава США. Эдак самоходный дед все штаты растеряет.
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17k
Виталий Касандров Час назад
Как же выросло благосостояние 404 .Даже американский штат хочет войти в ее состав.
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