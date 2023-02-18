Американцы грустно шутят над экологической катастрофой в Огайо

Две недели назад товарный поезд, перевозивший ядовитые вещества, сошел с рельсов в Огайо. Американцы в попытке хоть как-то привлечь мировое внимание к катастрофе запустили во все соцсети хештег #OhioChernobyl, уже прямым текстом говоря, что ситуация вышла из под контроля.
Twitter, так же как и TikTok, заполонили многочисленные видео с последствиями пожара. Мертвая флора и фауна, водоемы в радужных пятнах, жухлая растительность. Местные жители всеми силами пытаются привлечь внимание к своей беде и горько шутят над бездействием чиновников.
В Огайо уже в шутку хотят присоединиться к Украине, чтобы власти обратили внимание на жителей штата и начали что-то делать.
Трамп - младший не остается в стороне и отпускает язвительные советы, как губернатору Огайо выпросить помощь от правительства США для своего штата.
Жители Огайо больше не спрашиваю, зачем их заставляли носить маски в 2020 году. Оказалось, что это была тренировка перед 2023.
- Чем заняться в Огайо?
- Уйти
Конечно, досталось и Гретте Тунберг.
-Жирный корпоративный кот Грета прикусила язык?
Не вижу зла. Не слышу зла. Не наша проблема.
Ну и как без пришельцев на китайских метеозондах.
- Крушение поезда в Огайо
- Крушение поезда в Южной Каролине
- Крушение поезда в Техасе
- Что происходит?
- Китайские шпионские воздушные шары и НЛО!
Ну, а тем временем ветер гонит ядовитое облако все дальше от места аварии.
Источник:
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