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Крупнейший банк США заявил о банкротстве

Крупнейший банк США заявил о банкротстве

Автор:
11 марта 2023 13:21
Сообщество : Банки и финансы
Метки: First Republic Bank   Silicon Valley Bank   USDC   Калифорния   США   банк   банкротство   видео   
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Хватило буквально двое суток и одной неудачной операции с ценными бумагами, чтобы один из крупнейших в стране банков официально пошёл к финансовому дну.

Банк Silicon Valley Bank (SVB), входящий в 20-тку крупнейших банков Америки, являлся основным кредитором технических и медицинских стартапов в Калифорнии. Ещё в начале недели ничего не предвещало беды, а отраслевые аналитики считали компанию надежной и предлагали для инвестиций. А буквально в начале марта его и вовсе называли банком года.

Silicone Valley Bank был на 18 месте по активам (более $200 млрд) среди всех американских банков. Депозиты составляют $170 миллиардов, но при этом 87% вкладов в этом банке не были застрахованы.


И вот все это великолепие практически в одночасье рухнуло как карточный домик. Неудачная операция с ценными бумагами, выпуск дополнительных акций для компенсации потерь, ограничение снятия средств и буквально через два дня калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявляет о банкротстве SVB. В настоящий момент банк взят под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.

Это событие автоматически повлекло за собой крах криптовалюты-стейблкоина USDC.

Это банкротство уже называют самым серьезным в США с 2008 года, когда финансовый кризис основательно потрепал многие банки и компании.


Вкладчики все еще не теряют надежды снять хоть какую-то часть своих накоплений, стоя в очередях у закрытых филиалов банка, ругают на чем свет стоит администрацию Байдена. Ну а в сети уже нашли очередное пророчество от Южного Парка.




Американские аналитики всерьез опасаются, что еще один банк First Republic Bank может на днях заявить о своем банкротстве. Уже вчера его акции упали более чем на 50%, и, судя по всему, это не конец истории, так что продолжаем вести наблюдение.

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Метки: First Republic Bank   Silicon Valley Bank   USDC   Калифорния   США   банк   банкротство   видео   
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12  комментариев
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18k
Виталий Касандров Час назад
Я все понимаю, ну там поезд под откус пустить - этому на курсах ФСБ обучают.
Но Петров и Баширов совсем отморозки ,уже добрались до корпоративного сектора США .
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25k
ПаганецЪ Минуту назад
(С)...87% вкладов в этом банке не были застрахованы...(/С)

Таки идеальный гешефт!
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11k
GROMOZEKA 12 минут назад
Вот что санкции животворящие делают!
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43k
turyst 21 минуту назад
Так крупнейший или "входит в двадцатку"?

Задолбали кривые заголовки.
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5k
livaneth Полчаса назад
Что характерно - простые граждане, державшие в этом банке свои сбережения, их потеряли. А вот те, кто этому банку задолжал, взяв кредиты, вернут всё до цента, со всеми процентами.
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11k
Артем 48 минут назад
Самое забавное, что "ругают на чем свет стоит администрацию Байдена" именно их электорат. Ох, чувствую что гЕГЕМОНУ в ближайшей перспективе светит не решение проблемы сохранения господства на земном шарике, а вполне конкретная гражданская война и внутренние разборки.
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6k
yahaomsk 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
sssss3 58 минут назад
США это покуй, ну напечатают ещё 10 триллионов бумажек зелёных и весь мир за них отдаст удобрения нефть золото мясо рис лес сталь и редкоземы.
Это воровская территория, ограбили своих граждан, ну немножко, а реальные потери будут у развивающихся стран.....
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717
GoInDown Час назад
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