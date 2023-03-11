Крупнейший банк США заявил о банкротстве

Банк Silicon Valley Bank (SVB), входящий в 20-тку крупнейших банков Америки, являлся основным кредитором технических и медицинских стартапов в Калифорнии. Ещё в начале недели ничего не предвещало беды, а отраслевые аналитики считали компанию надежной и предлагали для инвестиций. А буквально в начале марта его и вовсе называли банком года.

Silicone Valley Bank был на 18 месте по активам (более $200 млрд) среди всех американских банков. Депозиты составляют $170 миллиардов, но при этом 87% вкладов в этом банке не были застрахованы.



