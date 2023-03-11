Крупнейший банк США заявил о банкротстве

Хватило буквально двое суток и одной неудачной операции с ценными бумагами, чтобы один из крупнейших в стране банков официально пошёл к финансовому дну.
Банк Silicon Valley Bank (SVB), входящий в 20-тку крупнейших банков Америки, являлся основным кредитором технических и медицинских стартапов в Калифорнии. Ещё в начале недели ничего не предвещало беды, а отраслевые аналитики считали компанию надежной и предлагали для инвестиций. А буквально в начале марта его и вовсе называли банком года.
Silicone Valley Bank был на 18 месте по активам (более $200 млрд) среди всех американских банков. Депозиты составляют $170 миллиардов, но при этом 87% вкладов в этом банке не были застрахованы.
И вот все это великолепие практически в одночасье рухнуло как карточный домик. Неудачная операция с ценными бумагами, выпуск дополнительных акций для компенсации потерь, ограничение снятия средств и буквально через два дня калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявляет о банкротстве SVB. В настоящий момент банк взят под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.
Это событие автоматически повлекло за собой крах криптовалюты-стейблкоина USDC.
Это банкротство уже называют самым серьезным в США с 2008 года, когда финансовый кризис основательно потрепал многие банки и компании.
Вкладчики все еще не теряют надежды снять хоть какую-то часть своих накоплений, стоя в очередях у закрытых филиалов банка, ругают на чем свет стоит администрацию Байдена. Ну а в сети уже нашли очередное пророчество от Южного Парка.
Американские аналитики всерьез опасаются, что еще один банк First Republic Bank может на днях заявить о своем банкротстве. Уже вчера его акции упали более чем на 50%, и, судя по всему, это не конец истории, так что продолжаем вести наблюдение.
Источник:
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Но Петров и Баширов совсем отморозки ,уже добрались до корпоративного сектора США .
Таки идеальный гешефт!
Задолбали кривые заголовки.
Это воровская территория, ограбили своих граждан, ну немножко, а реальные потери будут у развивающихся стран.....
Мир трезветь начал и переходит во взаиморащёты в нацвалютах