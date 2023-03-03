Весеннее обострение: голыши на улицах российских городов

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Сразу в нескольких российских городах были замечены странные персонажи, решившие закосплеить Адама. Один из мужчин начал закаляться прямо посреди улицы, а другой сделал зарядку.
Весна пришла, весне дорогу.
В Ижевске мужчина вышел закаляться прямо посреди улицы
Зарядка в Астрахани
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