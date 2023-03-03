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Весеннее обострение: голыши на улицах российских городов

Весеннее обострение: голыши на улицах российских городов

Автор:
03 марта 2023 10:48
Метки: Россия   в мире   весна   видео   голые   мужчины   
738
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Сразу в нескольких российских городах были замечены странные персонажи, решившие закосплеить Адама. Один из мужчин начал закаляться прямо посреди улицы, а другой сделал зарядку.

Весна пришла, весне дорогу.

Источник:

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Метки: Россия   в мире   весна   видео   голые   мужчины   
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2  комментария
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340
Dima 49 минут назад
оттепель, [мат]..сы повылазили
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−6
Омск Час назад
А потом пойдут комменты на фишках писать
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