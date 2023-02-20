"Дурак с возрастом не становится мудрее": Шнуров записал новую песню про "русский мир"

Сергей Шнуров записал новую песню под названием "Русский", где собрал все стереотипы о своих земляках. Клип на песню снят, как ни странно, обычно. Шнур просто кривляется перед камерой.
Новая песня собрала в себе все стереотипы о русских людях. «Настоящий русский пьёт водку без закуски, а кто с неё блюёт – тот не патриот», – поёт Сергей Шнуров. «Праздники для нас – рутина, быт», — уверен Серёжа. «Русский мир – он не выносит робких», — подводит черту певец. В песне он собрал все стереотипы о русских людях, полив их грязью.
В отличие от других клипов, в этом нет ни истории, ни интересных моментов. Две с половиной минуты Шнуров просто кривляется перед камерой.
Источник:
Слушателям такой подход не понравился. Под клипом большинство россиян высказали своё негативное мнение. Многие припомнили Шнурову его прошлое, когда он сам и был тем самым россиянином, который пьёт водку без закуски.
Источник:
- "Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж
- "Мы одни тут против тьмы": Шнуров выпустил новый клип "Иноагент"
- В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке
- "Мог бы стать хоть папуасом за безвизовый режим": Шнур потроллил Невзорова в новом клипе "Не Зорро"
- «Там везде нищета, невозможно жить в говне»: Барбара Брыльска посетила Сибирь и осталась под впечатлением
взял деньги в Админимтрации Президента и не может остановится...
в регионах как бухали по черному,так и бухают...