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"Дурак с возрастом не становится мудрее": Шнуров записал новую песню про "русский мир"

"Дурак с возрастом не становится мудрее": Шнуров записал новую песню про "русский мир"

Автор:
20 февраля 2023 14:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Шнуров   видео   интересное   клип   ленинград   фото   шоу бизнес   
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Сергей Шнуров записал новую песню под названием "Русский", где собрал все стереотипы о своих земляках. Клип на песню снят, как ни странно, обычно. Шнур просто кривляется перед камерой.

Новая песня собрала в себе все стереотипы о русских людях. «Настоящий русский пьёт водку без закуски, а кто с неё блюёт – тот не патриот», – поёт Сергей Шнуров. «Праздники для нас – рутина, быт», — уверен Серёжа. «Русский мир – он не выносит робких», — подводит черту певец. В песне он собрал все стереотипы о русских людях, полив их грязью.

В отличие от других клипов, в этом нет ни истории, ни интересных моментов. Две с половиной минуты Шнуров просто кривляется перед камерой.

Слушателям такой подход не понравился. Под клипом большинство россиян высказали своё негативное мнение. Многие припомнили Шнурову его прошлое, когда он сам и был тем самым россиянином, который пьёт водку без закуски.

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Метки: Россия   Шнуров   видео   интересное   клип   ленинград   фото   шоу бизнес   
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47  комментариев
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52k
dima423 2 часа назад
Шнур походу застрял в 90х, когда все бухали как черти... Может быть году в 98 эта песенка и была бы актуальна но не сейчас... Опять же если это стеб, то над кем он стебется, над собой в первую очередь? Он, так то, и есть алкаш главный, вся молодость прошла под стаканом)
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3k
Григорий 9 минут назад
сначала это говно надо найти!, автор откуда у вас этот кал?
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28k
Levyathan 10 минут назад
А он из какого лагеря, простите, понауехавший или понаоставшийся?
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3
wretry4 Levyathan 5 минут назад
ваш ваш, понаоставшийся))
взял деньги в Админимтрации Президента и не может остановится...
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15k
kotovski 14 минут назад
тут многим правда глаза режет , или тут все гламурные из мАсквы?
в регионах как бухали по черному,так и бухают...
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24k
Михаил Сметанкин 14 минут назад
Да у него вроде всегда такие песни были. Тот же "В Питере пить"
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1k
Stargazer 14 минут назад
Занятный Бентли там на фоне с закленым номером. Сдаётся мне, что тут явный намёк для его хозяина.
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25k
Matrosskin 17 минут назад
Ох, етить, нужно окошко приоткрыть - а то прям такая душнина в комментах. Кто-то Шнура правда всерьёз слушает ? Рассматривает его песни как прямой посыл ? У него нет ни одной песни без стёба. Так было во времена "Ленинграда", так и сейчас. Да, факт есть факт, походу - выходит он в тираж и как автор уже не сильно интересен, творчество стало откровенно слабым и малоинтересным, а стёб - натужным, и приходится добавлять вот такой видеоряд, собравший ну просто все штампы. Да и то, судя по реакции получилось не очень. Относиться к нему хоть с какой-то долей серьёзности - ну знаете...
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0
Андрей Matrosskin Минуту назад
Так и простебал по жизни. Все хиханьки и хаханьки и стакан прихлебатаньки.
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4k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Долб*аеб.
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10k
Алексей Полчаса назад
Колеса на тачке спущены,уматался я на низ менять камеры,новые тоже спускают
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Подстилка и пыдор.
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8k
Влад Полчаса назад
был шнур, стал шнурок
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3k
kleyman Полчаса назад
Посмотрел видос, будто мой батька из могилы вылез. Что по внешности, что по самоуверенной глупости. Тьфу-тьфу, не к моему порогу.
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10k
BWSHARK 38 минут назад
А можно всю эту "команду", участвующую в клипе, в Сибирь на работы, желательно по тяжелее? Я всегда знал, что шнурок - мразь, а выявилось только сейчас...
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5k
Frank Borman 38 минут назад
Клоун кривляется. Деньги то надо зарабатывать, кушать то хочется.
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380
adssaf afasffdsga 41 минуту назад
Он такую херню типо уже давно снимает. Просто до этого какой-то более-менее уровень качества и приличия был, а щас всё - видать, прижали его и пришла пора стул выбирать. Судя по всему, выбрал он с *уями европейскими.
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9k
Бритва 52 минуты назад
ясно. пойду посру.
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 57 минут назад
Суть русского человека. Голодного накормить.Замёрзшего обогреть.Утопающего спасити. А вот охреневшего отмутузить.
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17k
Вася 59 минут назад
сатира на быдло, чо не так-то ? сидение на "кортах", тупые выходки типа "тагиил", бухач приравненный к русскому народному развлечению, хотя бухают все нации и страны
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91k
sapér Vodička Час назад
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14k
sonic24a Час назад
Пост в стиле "ссущий через грозу". Что есть русский мир у вас? Это опять черта оседлости? Религиозность для службы и т.п.? 21й век просто время прорывов.
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3k
Trilik Час назад
"...на здоровье...", "...не выпускай..."
Ссылка m.youtube.com
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