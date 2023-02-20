"Дурак с возрастом не становится мудрее": Шнуров записал новую песню про "русский мир"

Новая песня собрала в себе все стереотипы о русских людях. «Настоящий русский пьёт водку без закуски, а кто с неё блюёт – тот не патриот», – поёт Сергей Шнуров. «Праздники для нас – рутина, быт», — уверен Серёжа. «Русский мир – он не выносит робких», — подводит черту певец. В песне он собрал все стереотипы о русских людях, полив их грязью.

В отличие от других клипов, в этом нет ни истории, ни интересных моментов. Две с половиной минуты Шнуров просто кривляется перед камерой.