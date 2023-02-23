Люди спасли кита, который запутался в сети

Если люди встречают в море кита, который запутался в сетях, они передают информацию спасателям. Видеоролик ниже как раз показывает такую спасательную операцию у берегов Мексики.

Паутина из сети полностью покрыла кита, прижав его плавники к телу, из-за чего животному было очень сложно плавать.