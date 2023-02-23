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Люди спасли кита, который запутался в сети

Люди спасли кита, который запутался в сети

Автор:
23 февраля 2023 08:51
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   кит   люди   спасение   фото   
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Кит был близок к смерти, но люди его спасли, а он их отблагодарил.

Для морских обитателей все отходы представляют опасность: пластик может быть проглочен, а пвх-емкости превращаются в тюрьму для маленьких рыб, черепах, морских коньков и прочих существ в океане. Рыболовные сети становятся ловушкой не только для небольших жителей океана, но и для настоящих гигантов: в оборванных сетях могут запутаться даже киты.

Если люди встречают в море кита, который запутался в сетях, они передают информацию спасателям. Видеоролик ниже как раз показывает такую спасательную операцию у берегов Мексики.

Паутина из сети полностью покрыла кита, прижав его плавники к телу, из-за чего животному было очень сложно плавать.

Спасатели пытаются догнать кита, а для того, чтобы снять цепь, используют специальный крюк.

Конечно, такие действия только поселяют панику в душе животного, оно пытается уплыть, но спасатели не отступают.

В конце концов, людям удается зацепить сеть и стянуть ее с тела животного. Как прошла эта сложная спасательная операция, смотрите в видео ниже.


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Метки: в мире   видео   животные   кит   люди   спасение   фото   
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