Люди спасли кита, который запутался в сети

Кит был близок к смерти, но люди его спасли, а он их отблагодарил.
Для морских обитателей все отходы представляют опасность: пластик может быть проглочен, а пвх-емкости превращаются в тюрьму для маленьких рыб, черепах, морских коньков и прочих существ в океане. Рыболовные сети становятся ловушкой не только для небольших жителей океана, но и для настоящих гигантов: в оборванных сетях могут запутаться даже киты.
Если люди встречают в море кита, который запутался в сетях, они передают информацию спасателям. Видеоролик ниже как раз показывает такую спасательную операцию у берегов Мексики.
Паутина из сети полностью покрыла кита, прижав его плавники к телу, из-за чего животному было очень сложно плавать.
Спасатели пытаются догнать кита, а для того, чтобы снять цепь, используют специальный крюк.
Конечно, такие действия только поселяют панику в душе животного, оно пытается уплыть, но спасатели не отступают.
В конце концов, людям удается зацепить сеть и стянуть ее с тела животного. Как прошла эта сложная спасательная операция, смотрите в видео ниже.
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