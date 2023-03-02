Расследование дела о пропаже английской певицы стало важной вехой в развитии криминалистики

Мужем пропавшей был известный и популярный дантист и гомеопат мистер Хоули Криппен. Свои разногласия в версиях для близких и полиции он объяснил тем, что они с женой фактически были друг другу чужими людьми. Поскольку все силы жена отдавала карьере – мечтала стать известной певицей.

Дело не особенно ладилось, и в поисках протекции она обращалась к поклонникам. Один из них – некий состоятельный американец и пообещал продвинуть предприимчивую красавицу. Не раздумывая, она бросила всё и уехала с ним в Штаты. Признаваться в таком положении дел окружению не хотелось, потому Хоули и соврал. Шаткая версия, но в жизни бывает всякое. Однако на следующий день мужчина, как и его любовница Этель Ле Неве, исчез.